No skujeņiem smagā sniega kārta obligāti jāpurina nost, atgādina dārzkopji

Sniega sega dārzos radījusi krāšņus skatus, bet dārzkopji atgādina – sniegs no skujeņiem jāpurina nost, citādi zari lieksies, lūzīs un augs zaudēs savu skaisto formu.

Par sniega segu atgādina vairāki dārzkopji, tajā skaitā arī "Dārzs Zem Saules" zinošie dārzkopji, kuri aicinājumu izplatījuši arī savā "Facebook" profilā. "Obligāti ejam un palīdzam saviem skujeņiem nopurināt smago sniega kārtu!" mudinājuši pieredzes bagātie dārzkopji. Kā skaidrojuši "Dārzs Zem Saules" pārstāvji, sniegs jāpurina visiem smalko zaru īpašniekiem – tiem, kuriem dārzos ir tūjas, kadiķi, kā arī "mazās bumbiņas". Tāpat sniegu vēlams tīrīt nost arī lielajiem zaru skujeņiem, piemēram, priedēm un bonsai kociņiem. "Sniegs tikko sāks atkust, zari lieksies un pat lūzīs. Formu būs grūti atgūt!" brīdina audzētāji. Ko darīt ar skujeņiem, kas jau zaudējuši savu formu? "Dārzs Zem Saules" iesaka tos apsiet.

Arī dārzniecība "Dobītes" savā "Facebook" lapā atgādina, ka pašlaik dārzā ir "atkal sava "garden fitness" (tulk.– "dārza fitnesa" nodarbe) – nopurināt smago sniegu", tas jādara, lai augi neizgāžas, nenolūzt un nesabojā formu. Kā raksta zinošie dārzniecības speciālisti, sniegs jānopurina ne tikai no skujeņiem un tūjām, bet arī no lielajiem lavandu krūmiem un skarainajām hortenzijām, kam ir atstātas ziedu bumbas. Tāpat sniegs jānopurina no hortenzijām, kurām ir dažādi augsstumbru potējumi. Lavandām sniegu labāk aplikt apkārt saudzīgi – nevis, lai sniega kupena izgāž visu skaisto krūmu.

Kā savulaik portālam "Tavs Dārzs" sacīja stādaudzētavas "Dimzas" vadītājs Andrejs Vītoliņš, ikdienā cilvēki par maz pievērš uzmanību sniega notraukšanai no skujeņiem. Lielāku vērību, kā teica Vītoliņš, tam tieši pievērš speciālisti, jo "profesionālais kretīnisms neļauj atslābt." Speciālists aicināja neatstāt skujeņu sasiešanu līdz pavasarim, jo tos iztaisnot būs diezgan grūti. Šajā rakstā vari izlasīt Vītoliņa ieteikumus, kā un ar ko sasiet izgāzušos skujeņus, kas cietuši no sniega segas.

"Tā pat kā mums, arī augiem ir nepieciešama uzmanība. Regulārāk ielūkojoties dārzā arī ziemas laikā, mēs ietaupīsim laiku un enerģiju, vēlāk pavasarī cīnoties ar jau notikušā sekām," piebilda stādaudzētavas vadītājs. "Mīliet augus, un viņi jums atdarīs, radot mieru un harmoniju jūsu atpūtai."