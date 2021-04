No virtuves līdz vannasistabai: kļūdas, kas tiek pieļautas telpu iekārtošanā

Mājokļa iekārtošana it nemaz nav vienkāršs process, jo tas ne tikai prasa lielas finanses, bet arī viss jāpārdomā līdz pēdējam sīkumam. Lai arī kā mēs censtos un pūlētos, lai viss izskatās nevainojami – reizēm sanāk kaut ko salaist dēlī, kā rezultātā tiek sabojātas mēbeles, kaut kas tiek pieskrūvēts nepareizi vai arī telpa nerada harmonisku sajūtu.

"Tava Māja" no savas padomu vācelītes ir sarūpējusi rakstus par izplatītākajām kļūdām, kas tiek pieļautas dažādu telpu iekārtošanā. Tajā atradīsi ne tikai padomus par vannasistabas iekārtošanu, bet arī guļamistabu un citām telpām.

Skaidrs ir viens – nekļūdās tas, kas nedara! Tā arī ir, jo neviens jau nepiedzimst kā dizaina guru vai interjera speciālists. Iemaņas tiek gūtas laika gaitā, mācoties par interjera dizaineri vai arī visu apgūstot pašmācības ceļā. Telpas iekārtošanā palīdzēt var ne tikai dažādas mājaslapas, žurnāli un avīzes, bet arī kursu apmeklējums, kuri, starpcitu, reizēm arī ir bezmaksas!

Tavs mājoklis ir tava pils – to arī atceries, ja ej ciemos! "Tava Māja" mudina nekritizēt draugu vai radinieku interjera iekārtojumu, jo viņi ir pielikuši ne mazums pūļu, lai izlolotu savu ģimenes ligdziņu tādu, kā viņiem patīk. Tāpat liec aiz auss, ka reizēm ne vienmēr vajag dzīties pēc jaunākajām modes tendencēm interjera dizainā, bet varbūt to iekārtot to tā, kā uzskati par labu. Taču, ja esi galīgi apjucis mājokļa iekārtojumā, tad droši vērsies pie interjera dizainaineriem, kuri noteikti tev sniegs vērtīgu padomu!

Lai veicas mājokļa iekārtošanā vai pārkārtošanā!