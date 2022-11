Sāk kompensēt mājokļa apkurē izmantotās elektroenerģijas sadārdzinājumu

Latvijas mājsaimniecības, kas apkurē izmanto elektroenerģioju, no 1. novembra var aizpildīt pieteikumus energoresursu atbalsta saņemšanai. Kā norāda SIA "ZZ Dats", aktivitāte pagaidām nav liela.

"Iedzīvotāju interese par jaunā veida energoresursu atbalsta saņemšanu, ja apkurē izmanto elektroenerģiju, noteikti būs zemāka nekā par cita veida kurināmā sadārdzinājuma kompensāciju, jo apkurē Latvijā to izmanto retāk. Piemēram, jaunais atbalsts būs aktuāls tiem, kuri mājokļa apsildē izmanto siltumsūkni, un elektroenerģija ir papildus siltuma nodrošinājums. Redzam, ka oktobrī pašvaldības no iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt energoresursu atbalsta sadārdzinājuma kompensāciju, reģistrējušas vairāk nekā 160 tūkstošus pieteikumu. No tiem 104 tūkstošus pašvaldības ir izvērtējušas un iedzīvotājiem kopš oktobra sākuma pārskaitīts atbalsts vairāk nekā 6,5 miljonu eiro apmērā. Vairums iedzīvotāju vēlējās saņemt vienreizēju atbalsta maksājumu 60 eiro apmērā par malku, neuzrādot čeku. Lai arī šim atbalsta veidam paredzēts pieteikties vēl līdz novembra beigām, redzam, ka pakāpeniski samazinās pieteikumu skaits," apstiprina SIA "ZZ Dats" direktors un portāla "ePakalpojumi.lv" izstrādātājs Edžus Žeiris.

Lai pieteiktos energoresursu atbalstam par apkurē izmantoto elektroenerģiju, mājsaimniecībām jārīkojas līdzīgi kā cita apkures veida pieteikumu iesniedzējiem. Jāaizpilda pašvaldībai adresēts pieteikums – to iespējams paveikt attālināti portālā "ePakalpojumi.lv" vai klātienē pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas mājoklis.

Pieteikumam ir jāpievieno elektroenerģijas rēķins. Ja pieteikumu iesniedz īrnieks vai tiesiskais valdītājs, nepieciešams pievienot arī īres līgumu vai citu mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu.

Kompensēti tiek rēķini, kas ir sagatavoti par pakalpojuma periodu kopš 2022. gada 1. oktobra un to sagatavošanas datums ir pēc 2022. gada 1. novembra. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka kompensēti tiek rēķini, kuros mēnesī patērētais elektroenerģijas apjoms pārsniedz 500 kWh, un elektroenerģijas cena pārsniedz 0.160 EUR/kWh.

Valsts atbalsta arī mājsaimniecības ar kombinētu apkuri, piemēram, ja tiek izmantota malkas apkure kombinācijā ar siltumsūkņa nodrošināto siltumu, bet tad nepieciešams iesniegt pieteikumu katram apkures veidam atsevišķi.

Nelielas iedzīvotāju daļas vienā mājokļu adresē ir vairākas mājsaimniecības ar nodalītu apkures sistēmu, piemēram, dvīņu mājās. Lai sniegtu atbalstu pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam, šāda situācija ir ņemta vērā, un arī šo ēku visi īpašnieki vai lietotāji var vērsties pašvaldībā ar pieteikumiem atbalsta saņemšanai. Šādos gadījumos ir nepieciešams pieteikumus atbalsta saņemšanai iesniegt klātienē un bez pārējiem dokumentiem uzrādīt vēl ēkas inventarizācijas lietu, kurā pašvaldības darbinieks var pārliecināties par nodalītām mājsaimniecībām.

Plašāka informācija par to, kas ir energoresursu atbalsts, pieejama šeit.