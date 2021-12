Sākt katru mēnesi no tīra stikla – Latvijā radīts oriģināls sienas kalendārs

Bez šaubām, mums katram ir sava taktika, kā atcerēties plānus – vienam tas ir skaists plānotājs, citam lietotne telefonā, vēl kāds paļaujas uz savām prāta spējām – "gan jau atcerēšos!" Ir arī tādi, kuriem lielā, radošā nekārtība plānotājos šķiet pievilcīga, tomēr citi dienu no dienas šausminās, gaidot, kad atkal būs jauns gads, lai veco izmestu ārā. Sindijai Teberniecei un Viesturam Andriksonam par to vairs nebūs jāsatraucas, jo viņi ir radījuši "vienreiz mūžā" nopērkamu kalendāru. Viņi ir stikla kalendāru "Fou Vēsi" radītāji, kuri vēlējās savu personalizēto dizaina kalendāru, beigu beigās saprotot, ka ar to vēlas dalīties arī ar citiem!

"Fou Vēsi" radītājiem par savu veikumu patīk uzsvērt, ka tas ir "vienreiz mūžā" nopērkams kalendārs. Viņuprāt, tādu ilgmūžīgu instrumentu nav daudz. Pat, ja ar gadiem, dizaina rūtojums var nolietoties, tas ir tieši tikpat vienkārši atjaunojams. Ja nu tas pēc gadiem apnīk, tas ir tieši tik vienkārši aizstājams un atjaunojams. Kalendāra stikls ir rūdīts un attīrīts – triecienizturīgs. Līdz ar to tas ir diezgan smags, taču interjerā ļoti elegants un skaists, jo tā dizains ir minimālistisks un nepiesātināts. Katrs ar mīlestību apčubināts un iesaiņots.

Kā atklāj Sindija, "Fou Vēsi" odziņa ir tā, ka kalendārs atvieglo ikdienas plānošanu. Un turklāt to var darīt videi draudzīgi! Autoriem primāri svarīga bijusi funkcionalitāte, proti, lai šis priekšmets tiktu arī izmantots, ne tikai skaisti izskatītos. Sākotnējais mērķis bija izveidot šo kalendāru kā pierakstu tāfeli ar visiem uzdevumiem un plāniem, lai ir viena vieta, kur tas viss viegli un uzskatāmi pierakstīt.

Papīra plānotājs vairs nav modē?



Sindija atzīst, ka pati pēdējos gados nav vēlējusies iegādāties papīra plānotājus, jo slinkojusi ar rakstīšanu tajos. Viņasprāt, tajos nav ērti pārredzams viss mēnesis un pierakstītie plāni. Un vēl neliela skāde, ka tas bieži nav līdzi, tieši tad, kad kaut kas ir jāpieraksta vai jāpārbauda. "Esmu ļoti praktiska dāma un rokassomiņu nenēsāju, kas nozīmē, ka man kabatas plānotājs arī nebija gana labs variants. Un tā nu man vienmēr sanāca tādi pusaizpildīti plānotāji, kas viesa tikai bēdas. Un katru gadu nemainīgais jautājums – pirkt vai nepirkt? Vai es tajā ko ierakstīšu? Protams, nepārprotiet, es mīlu plānot, rakstīt un izplānot visu līdz pēdējai detaļai. Man ļoti patīk plānotāji, taču pēdējos gados pieķēru sevi, ka man vienkārši neatrodas tam laika un iedvesmas," stāsta Sindija.

Tā arī radusies ideja, ka uz stikla varētu gan plānot, gan dzēst, pierakstīt, atķeksēt un atkal nodzēst... Par to vien iedomājoties, Sindijas acis iemirdzējušās! Sākotnējais plāns par papīra kalendāru, kurā arī atvēlētu gana daudz vietu pierakstiem, kaut kā izplēnēja. Sindija gan piemin, ka viņu atturēja arī tas, ka, ņemot vērā viņas dažkārt haotisko rakstīšanu un nespēju to visu izdzēst – viss būtu aizķēpāts. Un uz tādu nekārtību jau nevienam negribētos skatīties!

Runājot par stikla kalendāra funkcionalitāti, idejas autore nonāca pie atklāsmes, cik labs ieguldījums patiesībā ir šāds kalendārs, jo nu vairs katru gadu nenāksies pirkt jaunu kalendāru. Tas var kļūt par pēdējo iegādāto kalendāru dzīvē! "Kad beidzot bijām savu izgatavojuši, nevarējām beigt priecāties, cik tas labi izskatās interjerā. Stikls ļoti labi pieskaņojas ikvienam interjeram un piedod ļoti gaumīgu akcentu telpai," stāsta kalendāra veidotāja.

"Ideja radās pavisam nejauši, kad vēlējos sev vienkārši izveidot personalizēta dizaina kalendāru, ko izdrukāt un kas mani priecētu visu cauru gadu, ar manām ilustrācijām un vietu pierakstiem, kā arī ikdienas darbiem. Strādāju arī kā grafiskā dizainere, līdz ar to, vēlējos mazliet paeksperimentēt ar idejām un patrenēt savu roku. Domāju, ka, iespējams, no tā iznāktu kas gana skaists, lai arī nodotu tālāk citiem... Stikla kalendārs šķita gana laba alternatīva, ar ko sākt!"

"Pinterest" kā iedvesma



Kalendāra veidotāja atzīst, ka tad, kad sāka likt savas idejas kopā, pietrūka parauga, kurā ieskatīties. Rakājusies interneta plašumos pēc kāda izklājuma idejas (konkrētāk "Pinterest" platformā) – un tā viņas priekšā atradās vairākas bildes ar daudz un dažādiem kalendāra dizainiem tieši uz stikla. Galvā sācies ideju virpulis! Sākotnēji doma par šo kalendāru bijusi – radīt to sev pašiem, un, redzot plašo klāstu internetā, sapratuši, ka "divreiz jau divriteni neizgudrosi". Pārsvarā internetā piedāvātie kalendāri ir no organiskā stikla, kas ir arī lielākā atšķirība no "Fou Vēsi" piedāvātā. Viņi sapratuši, ka rūdītam stiklam būs pavisam cita kvalitāte.

Tālāk idejas raisījušās ļoti dabiski un ātri, jo Sindija zināja, ka pašu dizainu jāveido maksimāli vienkāršu un minimālistisku, lai var vairāk izpausties ar marķieri un lai viss koptēls nebūtu pārāk raibs. "Ja es pieeju visām idejām no savas mākslinieciskās un radošās puses, tad Viesturs vienmēr parūpējas par precīzu un smalki izplānotu tehnisko pusi. Manā ziņā vairs bija tikai izveidot dizainu un saprast, kā to pielikt pie stikla un ar ko to visu aprakstīt. Viss šis izpētes un plānošanas process bija gana jautrs: gāju uz visiem kancelejas preču veikaliem, jautāju par permanentajiem marķieriem un marķieriem, kas paredzēti tieši stiklam. Sapirku kaudzi, sākot ar akrila marķieriem līdz pat ūdens bāzes permanentajiem, zīmēju ar visiem uz stikla un spriedām. Viesturs toties tajā laikā jau bija uzrakstījis e-pastus visām iespējamām stikla rūpnīcām Latvijā, lai izpētītu visu piedāvājumu klāstu. Devāmies arī uz dažādām dizaina interjera ražotnēm, lai piemeklētu īstos distancerus, skrūves un dībeļus. Un tā pamazām apaudzējām šo mazo ideju par gatavu kalendāru. Sākotnēji tiešām domājām, ka veidosim sev pašiem, bet diezgan ātri sapratām, ka ideja top gana skaista, lai padalītos arī ar citiem," atklāj "Fou Vēsi" uzņēmuma vadītāja.

Instrukcija – pavisam vienkārša!



Instrukcija ir gaužām vienkārša – kalendāra jaunajiem saimniekiem ir jābūt radošiem! Vienīgie instrumenti, kas ir nepieciešami, ir rakstāmais un "dzēšamais"."Fou Vēsi" līdzi dod arī aksesuārus: uz ūdens bāzes permanentu melnu marķieri un arī sūklīti vai drāniņu, ar ko nodzēst. Var papildus iegādāties arī marķierus sarkanā, zilā un zaļā krāsā – katra gaumei piemērotāko!

Princips ir pavisam vienkāršs: katru mēnesi sāksi no baltas lapas, pareizāk sakot – tīra stikla. Vispirms uzraksti mēneša nosaukumu un gadu, tad tālāk sanumurē attiecīgi dienas, tad seko svarīgo svētku un dzimšanas dienu atzīmēšana, lai neviens netiek aizmirsts, un blakus tiek sarakstīti svarīgākie uzdevumi konkrētajam mēnesim. Kad mēnesis ir galā, tad visu pavisam vienkārši ar stikla tīrāmo līdzekli ir jānotīra, un atkal priekšā tīrs stikls – jaunam mēnesim.