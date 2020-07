Skandāls dārzkopju aprindās – negodīgi pārdevēji dekoratīvos sīpolus uzdod par milzu ziloņķiplokiem

Ziloņķiploki Latvijas dārzos ir retums, tāpēc to daivas nav nemaz tik viegli iegūt. Kā izrādās, to savā labā izmanto negodīgi pārdevēji, kuri parastos dekoratīvos sīpolus, kas ir indīgi un nav uzturā lietojami, uzdod par milzu ziloņķiplokiem, pārdodot tos par bargu naudu. Par negodīgajiem pārdevējiem "Tavs Dārzs" brīdina ziloņķiploku audzētāja Gunta Karitone no Jaunraunas, pie kuras vērsušies apkrāptie dārznieki no Latvijas un pat Igaunijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Turpinājumā Guntas pārdomas par negodīgajiem ziloņķiploku tirgotājiem, kā arī ieteikumi, kā atšķirt ziloņķiploku no dekoratīvā sīpola.

"Pienācis brīdis, kad sākas ķiploku, gan parasto, gan ziloņķiploku ražas novākšana. Atsevišķās vietās tie jau novākti un žāvējas. Gatavojas arī ķiploku tirgotāji, kuri savu preci vēlas realizēt. Ziloņķiploku stādmateriāls joprojām ir deficīts. Un tas ne tikai pie mums, bet arī visā pasaulē, jo kvalitatīvas, no slimībām brīvas daivas netiek tirgotas milzīgos apjomos. Cenas mazākas nekļūst, bet tieši otrādi – palielinās, jo tieši ziloņķiploku (Allium ampeloprasum) vērtība ceļas arī zinātnieku novērtējumā. Bet par to vēlāk.

Viss tiktāl ir labi, taču, nu jau pēdējo, vismaz divu gadu laikā, ir sarosījušies andelmaņi, kuri pārdod ziloņķiplokus, kuri nav ziloņķiploki, bet visparastākie dekoratīvie sīpoli (Allium). Pagājušogad tas bija epizodiski, bet šogad, pēdējo divu nedēļu laikā, vai ik pārdienas cilvēki zvana, sūta bildes, brauc un rāda savu "ziloņķiploku" foto, kuri izauguši dārzos, vai pat jau iegādāti no šī gada ražas! Un visas, diemžēl, tās ir dekoratīvo sīpolu daivas.... Skumji, pat ļoti!

Foto: Gunta Karitone

Dekoratīvo sīpolu daivas, kuras negodīgie andeļmaņi uzdod par milzu ziloņķiplokiem.



Netaisos pat iedziļināties, vai šie "ziloņķiploku" pārdevēji to dara apzināti vai aiz savas pilnīgas nezināšanas, bet tas ir vienkārši nepieļaujami un neglīti, jo, jebkurā gadījumā, pārdevējam ir jābūt atbildīgam par to, ko viņš tirgo. Negribas gan ticēt, ka šie pseidotirgotāji nezina, ko tirgo, jo kāpēc gan neiegūt divus, trīs (arī vairāk) eiro par daivu, ja šie dekoratīvie sīpoli aug gandrīz katrā dārzā, un to sīpolu daudzums zem cera ir bagātīgs! Nupat bija iegriezušies cilvēki no Kurzemes, kuru dārzā bija izauguši Kuldīgā iegādāti it kā ziloņķiploki, no Alūksnes puses – ar nupat nopirktiem sīpoliem, kuri atsūtīti no Daugavpils. Un nepietiek, ka šīs izdarības notiek Latvijā, bet bija arī zvans no Valgas, kur sīpoli iegādāti Valkā un otrs no Pērnavas, kur sūtītāja pilsētu Igaunijas audzētājs nemācēja atcerēties. Nepatīkami!

Protams, arī pircējiem, neapšaubāmi ir jābūt vismaz elementāri zinošiem, iepriekš vācot informāciju par vēlamo produktu, jo, nopērkot kaķi maisā, būs iztērēti līdzekļi, mieles un sarūgtinājums.

Šādi izskatās ziloņķiploki:

Kā atšķirt ziloņķiplokus no dekoratīvajiem sīpoliem

Dekoratīvie sīpoli (Allium),vairāk nekā 850 sugas, aug ar skaistām, dažādu krāsu ziedu galvām un ir izcili skaisti apstādījumos. Zied maijā – jūlijā, atkarībā no šķirnes. Lapas garas, lancetveidīgas, ātri nodzeltē un kļūst neglītas, tāpēc šos sīpolus stāda aiz citiem augiem.

Zem zemes veido sīpolus, kuri patiešām pēc skata ir līdzīgi ziloņķiploku daivām. Sīpols var būt pat ļoti liela izmēra. Tā smarža, atkarībā no sugas (bet šeit es runāšu vairāk par tiem, kuri aug mūsu dārzos), ir ne pārāk tīkama, asi kairinoša. Sasmalcinātas lapas var smaržot nedaudz pēc ķiploka. Ir cilvēki, kuri pat zinot, ka tas ir dekoratīvais sīpols, lieto to uzturā. Jā, ir Allium sugas, kuras patiešām drīkst lietot pārtikā, taču ne tās, kuras agri pavasarī parādās ar platām lapām, kurus šķin salātos un notiesā gardām mutēm. Dekoratīvos sīpolus pārtikā lietot nedrīkst! Tie ir indīgi! Der padomāt, vai, lietojot salātos, tas ir tā vērts! Tāpat tie ir pilnīgi toksiski kaķiem un suņiem, apēdot var iestāties letālas sekas. Tāpēc bieži pavasarī, kad sākas dekoratīvo sīpolu ziedēšana, ārzemēs parkos var redzēt uzrakstu – šeit aug Allium! Un tur cilvēki uzreiz saprot, par ko ir runa.

Ziloņķiplokiem (Allium ampeloprasum var. ampeloprasum) ir tikai viena šķirne ar divām varietātēm. Visā pasaulē to dēvē par ziloņķiploku, taču tam stipri vairāk gan sakara ar puraviem nekā ķiplokiem. Augs veido pazemē "galviņu" (pat līdz kilogramam), kura sastāv no 3-4-6-8-10 daivām ar papildu sīpoliņiem. Praksē pierādījies, ka vidēji piecas daivas. Atkarībā no veģetācijas un citiem dažādiem apstākļiem, var izveidoties tikai viens, apaļš bumbulis. Zied ar gaiši violetiem ziediem, ziednesim sasniedzot pat 1,7 metrus. Garša maigāka nekā ķiplokam, apvienojot trīs garšu kopumu: ķiploks, puravs, sīpols.

Ziloņķiploki un to daivas:

Taču būtiski no visa šeit teiktā ir tas, kā tos atšķirt un nesajaukt ar dekoratīvajiem sīpoliem. Pievērsiet uzmanību šādām lietām, ja tie jau aug jūsu dārzos:

lapas nesakalst un nepazūd jūlijā, tās ir vēl tagad,

ziedu galva neveido sēklas,

izrokot no zemes pašu ziloņķiploku (tāpat arī ja izaug tikai viens bumbulis), tam apkārt būs papildu sīpoliņi (tādi kā gladiolām vairsīpoliņi), kuri atradīsies vai nu aiz zvīņām vai karāsies).

Ja iegādājaties daivas šā gada stādīšanai – pasmaržojiet! Šīs smaržo, kaut nedaudz jūtams ķiploka aromāts, sīpolam ir nepatīkama smarža."