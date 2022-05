Katru gadu no pavasara līdz pat salnām zāles pļāvējs kļūst par mūsu tuvāko sabiedroto, jo pļaušanas darbi ir viens no biežākajiem uzdevumiem, kas jāveic siltajā sezonā, ja vēlamies, lai teritorija ir sakopta un skaista. Tāpēc šoreiz par to, kā izvēlēties savām vajadzībām atbilstošu pļāvēju un kam pievērst uzmanību, to iegādājoties, lai izvēlētos tādu, kas nepievils, bet spēs tikt galā ar tam uzticēto uzdevumu.

Klasiskajam zāles pļāvējam ir trīs veidi, un biežāk noteikti dzirdēts par elektrisko un benzīna pļāvēju. Taču pēdējos gados dārza tehnikas segmentā pārliecinošu uzvaras gājienu sākuši pļāvēji ar akumulatoru, jo to priekšrocības ir abu pārējo trūkumi – tam nav vada, kas ierobežo brīvību pārvietoties, un nav jādomā par benzīna sagādi un eļļas maiņu. Kamēr benzīna pļāvēju no aizmirstības glābj tas, ka ar to var brīvi manevrēt pa teritoriju neatkarīgi no šķēršļiem un elektrības tīkla piekļuves, kā arī jaunākiem modeļiem ir "vieglā starta funkcija", pieprasījums pēc elektriskajiem strauji rūk, par spīti tam, ka tie ir salīdzinoši vienkārši, lētāki par pārējiem un ar minimālām prasībām pēc apkopes.

Mode mainās, tostarp zāles pļāvēju, un, ja jau par tendencēm, tad nevar nepieminēt pļaušanas robotus, kas arī kļūst aizvien populārāki, jo laiks ir resurss un mēs vairs nevēlamies vairākas stundas nedēļā veltīt mauriņa uzturēšanai vien. Ja esi gatavs maksāt par pļaušanas robotu, tad tev pat nevajadzēs pieskatīt, kad veicams darbiņš, – tas pats zinās, kad pļaut un cik bieži tas jādara, jo robots darbu sāk pēc parametriem, kādus esi tam norādījis. Piemēram, ja vēlies, lai tavā pagalmā zāliena augstums būtu četri centimetri, robots parūpēsies, lai šāds garums nepārtraukti tiktu uzturēts, un, ja uzbrauc šķērslim, robots automātiski izslēdzas, lai nesabojātu ne asmeni, ne lietu, kurai uzbraucis. Gudrākajiem robotiem asmeņu rotācija notiek abos virzienos, lai tie diltu vienmērīgi abās pusēs. Šobrīd tirgū pieejami pļaušanas roboti, kas labi tiek galā ar 3000 līdz 4000 kvadrātmetrus lielu teritoriju, bet, ja tava ir lielāka, jāapsver nevis robota vai klasiskā pļāvēja iegāde, bet pļaušanas traktora. Taču šoreiz ne par to.

Svarīgākie parametri – jauda un pļāvēja platums

Kā zināt, kādu pļāvēju izvēlēties? Tev jāatbild uz diviem svarīgākajiem jautājumiem – cik liela ir teritorija un cik bieži esi gatavs pļaut?