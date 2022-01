Taupi elektrību, taupi naudu! Padomi, kas pa spēkam ikvienam

Pēdējos mēnešos elektroenerģijas rēķini pieauguši tik strauji un pamatīgi, ka sagādā galvassāpēs pat brīžos, kad par tiem nedomājam. Šobrīd izvēles ir tikai divas – turpināt dzīvot kā līdz šim un maksāt vairāk, nekā tas bija ierasts, vai arī sākt dzīvot gudrāk. Tas nozīmē, ka jāķeras pie ragiem elektroenerģijas patēriņa samazināšanai, un tik neiespējami tas nemaz nav.

Ieteikumos, kā caur gudrāku elektroierīču darbināšanu taupīt elektroenerģiju, dalās "Elektrum" Energoefektivitātes centra projektu vadītāja Rūta Liepniece.

Visā mājoklī apgaismojumā izmantot LED spuldzes. Ja lieto kompaktās luminiscences spuldzes (spirālveida spuldzes, ko kādreiz sauca par energoefektīvajām spuldzēm – red.), tās ieteiktu nomainīt, kad izdeg. Kvēlspuldžu un halogēnspuldžu nomaiņu ieteicams veikt pēc iespējas ātrāk, sākot ar telpām, kurās cilvēki uzturas visbiežāk.

Gatavojot karsto dzērienu, tējkannā vārīt tikai nepieciešamo ūdens daudzumu. Vārot pilnu tējkannu, patēriņš ir aptuveni četras reizes lielāks, nekā vārot vienu krūzi. Ne vienmēr uz tējkannas norādītais minimālais ūdens daudzums atbilst vienai krūzei, dažkārt tie ir 600 ml, tādā gadījumā ieteicams ieliet ūdeni līdz minimālajai atzīmei.

Veļu un traukus (trauku mazgājamajā mašīnā) mazgāt zemākā temperatūrā, jo tieši ūdens uzsildīšanai ir nepieciešams lielākais enerģijas daudzums. Piemēram, veļasmašīna 60 grādos patērē par 45 procentiem vairāk elektrības nekā 30 grādos. Protams, jāņem vērā, ka atsevišķu veļu, piemēram, dvieļus, gultas veļu, un arī tādus piedegušus traukus kā katli būs nepieciešams mazgāt augstākā temperatūrā.

Pārbaudīt, kur ir novietots ledusskapis. Ja iespējams, to pārvietot attālāk no siltuma avotiem – radiatoriem, ierīcēm, kas izdala siltumu, saules stariem – un nodrošināt apmēram 10 centimetru atstarpi starp ledusskapja aizmuguri un sienu, lai dzesēšanas elements, kas atrodas aiz ledusskapja, var saņemt gaisa plūsmu un efektīvāk dzesēties. Tāpat arī nevajadzētu ledusskapi no sāniem iespiest mēbelēs, jo arī tad netiek nodrošināta gaisa cirkulācija un patēriņš palielinās.

Šajā sezonā aktuāli mēdz būt elektriskie telpu sildītāji. Tos ieteicams lietot apdomīgi, izvērtēt lietošanas nepieciešamību, varbūt ir iespējams saģērbties siltāk, nevis lietot sildītāju. Standarta elektriskais sildītājs vienā stundā patērē 2 kWh elektrības. To, cik daudz elektrības patērē konkrētais sildītājs, var uzzināt, apskatot sildītāja datu lapu/uzlīmi uz ierīces, kur vajadzētu būt norādītai jaudai vatos (W) vai kilovatos (kW). Ja, piemēram, norādītā jauda ir 1500 W, sildītājs stundā patērēs ap 1,5 kWh, to darbinot ar maksimālo jaudu/sildīšanas intensitāti.



Savukārt RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes studiju prodekāne Laila Zemīte starp svarīgākajiem ieteikumiem izceļ nepieciešamību izvēlēties iespējami energoefektīvākas iekārtas, piemēram, LED spuldzes, ledusskapi ar zemāku elektroenerģijas patēriņu, trauku mašīnu ar zemāku elektroenerģijas un ūdens patēriņu.

Turpinājumā vēl vairāki ieteikumi, kurus likt aiz auss!

Pirms sāc gatavot, vajadzīgo ūdeni uzsildi elektriskajā tējkannā – tā ietaupīsi laiku un patērēsi mazāk elektrības, nekā karsējot to uz elektriskās plīts.

Iegādājies tvaika katlu vai segmentētu pannu – tā uz viena sildriņķa varēsi vienlaicīgi pagatavot vairākus ēdienus.

Izslēdz cepeškrāsni minūti pirms gatavošanas beigām – ja izmanto cepamo trauku ar vāku, tas temperatūru saglabās vēl pāris minūtes, kamēr cepeškrāsns atdzisīs.

Uzturi ledusskapja temperatūru 3–5°C robežās.

Neatstāj ledusskapja durvis vaļā ilgāk, nekā tas nepieciešams.

Regulāri atkausē ledusskapi un saldētavu, lai mazinātu ledus veidošanos.

Neliec ledusskapī karstu ēdienu – tas paaugstina ledusskapja temperatūru. Ļauj ēdienam vispirms atdzist.

Laiku pa laikam atbrīvo ledusskapi no putekļiem – kad tie savācas uz kondensatora spolēm ledusskapja aizmugurē, tas patērē vairāk enerģijas.

Mazgā veļu ekonomijas režīmā. Ja konkrētajam modelim šādas funkcijas nav, pārliecinies, vai veļu nemazgā pārāk augstā temperatūrā.

Vasaras periodā izvairies no elektriskā dvieļu žāvētāja lietošanas.

Nežāvē veļu uz radiatoriem – tas aizturēs siltumu un patērēs vairāk enerģijas, lai sasildītu māju.



Vai arī tu kādreiz esi dzirdējis, ka, ejot ārā no mājām, elektroierīces, kuras konkrētajā brīdī neizmanto, ieteicams izslēgt no kontakta, lai tās netērētu elektrību? Mīts tas nemaz nav, jo visas iekārtas, kas pieslēgtas rozetei, nelielā apmērā patērē elektroenerģiju, skaidro Zemīte. "Viedie skaitītāji uzskaita visu patērēto elektroenerģiju ļoti precīzi. Tāpēc, no vienas puses, atbilde ir – jā, nepieciešams atslēgt visas elektroierīces gan no ekonomijas, gan no drošības viedokļa. No otras puses, pētījumi liecina, ka vairāku iekārtu atkārtota ieslēgšana patērē vairāk elektroenerģijas nekā to nepārtraukta darbība, piemēram, "WiFi" rūteris, viedtelevīzija u.c.

