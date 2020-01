Vai botāniskajos dārzos Latvijā var nodot lielos un nevajadzīgos telpaugus

Ir cilvēki, kuri savos mājokļos var lepoties ne tikai ar ļoti lielu telpaugu kolekciju, bet arī ar īpašiem telpaugiem, kuri ir tik milzīgi, ka tiem telpā vairs nav vietas. Tādā gadījumā ir jādomā risinājumi – kādam telpaugu atdot vai tomēr paturēt pašam.

"Tavs Dārzs" ir saņēmis jautājumu par to, vai Latvijas Universitātes (LU) Botāniskajam dārzam un Nacionālajam botāniskajam dārzam (NBD) var savus lielos un nevajadzīgos augus uzdāvināt. Ar speciālistu palīdzību skaidrojam – tas ir iespējams vai nē.

Kā norāda LU Botāniskā dārza sabiedrisko attiecību speciāliste Dainuvīte Roginska – LU Botāniskais dārzs augus nepieņem. "Mums ir diezgan liela šaurība pašu kolekcijas augiem, jo īpaši, ja runa ir par lieliem augiem," norāda LU Botāniskā dārza pārstāve. "Lai visam pietiktu vieta, regulāri notiek visu augu apgriešanas darbi, tajā skaitā arī kaktusu."

Savukārt NBD Izglītības un informācijas nodaļas vadītāja Ginta Jakštāne atzīmē, ka augu dāvinājumi tiek ļoti rūpīgi izvērtēti. "Pieņemam tikai tādus augus, kādi nav sastopami mūsu ekspozīcijā –ierobežotas augšanas platības dēļ. Tāpat sekojam līdzi, lai būtu zināms precīzs auga nosaukums, ko bieži vien privāti puķu mīļi nemaz nezina," papildina Jakštāne, "kolekcijā stādām tikai augus, kuri nākuši no drošiem avotiem, pārsvarā NBD izaudzētus no sēklām, kuras esam ieguvuši apmaiņā no citiem pasaules botāniskajiem dārziem."

Savukārt tiem cilvēkiem, kuri NBD vēlas atdot augus tikai tāpēc, ka tas ir izaudzis un mājoklī nav vietas, NBD speciālisti iesaka painteresēties kādā valsts iestādē, piemēram, sociālajā centrā, bērnudārzā, skolā, bibliotēkā vai citviet, kur, iespējams, kāds labprāt šādu augu paņemtu aprūpē.

"Tā, ka ļoti rūpīgi izvērtējam katru gadījumu, bet lielākoties, nākas atteikt tieši šo iemeslu dēļ," norāda NBD pārstāve.

