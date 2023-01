Vai lētāk ir iegādāties jau gatavu māju vai būvēt?

Ir laiks sākt domāt par mantu sapakošanu un pārcelšanos uz savu sapņu māju. Bet kāda tad īsti ir šī sapņu māja? Vai tā ir pārveidota jau gatava māja vai kaut kas tāds, ko uzbūvēt no nulles? Vai varbūt apsver iespēju būvēt māju, jo vienkārši nevari atrast ideālo namu, ko iegādāties savai ģimenei? Bet vai jaunā būvniecība atbilst tavām vajadzībām un budžetam? Ja pamāji ar galvu "jā" uz kādu no jautājumiem, tad šis raksts ir domāts tev! Dosimies uz priekšu un atbildēsim uz jautājumu: kas ir lētāk – nopirkt gatavu vai būvēt?

2022. gada beigās ārzemju mediji ziņoja, ka šobrīd mājokļu cenas ir par 15 procentiem augstākas nekā pagājušajā gadā, bet būvmateriālu izmaksas ir pieaugušas par 19 procentiem. Turklāt inflācijas dēļ būvnieki maksā vairāk arī par citām lietām, kas nepieciešamas mājas būvniecībai, piemēram, par degvielu, kā arī darbaspēku. Jāsaka, ka mājas celtniecība nav lētāka kā pirkšana. Teiksi – tas mūs neskar, jo par to ziņo ārzemju mediji? Lūk – nekustamo īpašumu uzņēmuma "Latio" pārstāvji informē, ka Rīgas centrā jauno projektu īpašumu cenas pagājušajā gadā palielinājās vidēji par 15 procentiem.

Arī bloga "Caroline on Design" veidotāja piekrīt, ka, vispārīgi runājot, gatava māja ir lētāka nekā jaunas mājas celtniecība. Piebilstot, ka tas tomēr atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem: nekustamā īpašuma cena ir atkarīga gan no atrašanās vietas, gan mājas stāvokļa, gan, protams, izvēlētās kvadratūras (par to vari pārliecināties, sludinājumu portālos apskatot cenas mājām Rīgā un, piemēram, Talsos). Nemaz nerunājot par to, ka pēc pandēmijas cenas visam ir ļoti neparedzamas.

Ieteikums – salīdzināt cenas jeb veikt lokālu pētījumu!