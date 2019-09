Vairāk nekā 100 šķirnes vienkopus – aicina svinēt vīnogu svētkus Bauskā

Septembris ir ražas mēnesis, kad ar savu izaudzēto var dižoties ne tikai dārzeņu audzētāji, ber arī vīnkopji. 14. un 15. septembrī Bauskas pilī jau tradicionāli notiks Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības organizētā izstāde "Latvijas vīnogas 2019", kur varēs aplūkot vairāk nekā 100 šķirņu vīnogas, kā arī gūt padomus no audzētājiem.

Kā "Tavs Dārzs" pastāstīja Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības priekšsēdētājs Ričards Ivanovs, šis gads ir bijis labs vīnogu audzētājiem. "Šis gads Latvijā audzētajām vīnogām īpaši patika. Mūsu klimats ar katru gadu vairāk un vairāk kļūst piemērots vīnogu audzēšanai. Ja arī nākamās vasaras klimatisko izmaiņu rezultātā būs tikpat siltas, vīnogu audzēšana Latvijā varētu kļūt par arvien perspektīvāku nozari," norāda Ivanovs.

Izstādē varēs aplūkot ogas no dažādām Latvijas vietām. Ivanovs pastāstīja, ka būs apskatāmas gan universālās un galda, gan potenciālās vīna vīnogas. Būs arī aplūkojamas vīnogas, kas augušas dārzā, pie ēkas sienas, atklātā laukā vai siltumnīcā. "Uzzināsiet, kuras ir izturīgākās, vieglāk audzējamās vīnogu šķirnes un kuras prasa pastiprinātu uzmanību," par izstādi stāsta biedrības priekšsēdētājs. Tāpat izstādes laikā varēs arī saņemt vērtīgus padomus no vīnogu audzētājiem, kā arī pasūtīt no viņiem vīnogu stādus.

"Visi interesenti izstādes laikā sestdien, 14. septembrī, pulksten 13 aicināti piedalīties izglītojošā seminārā "Latvijas vīnogas 2019", kurā varēs uzzināt par vīnogu audzēšanas izaicinājumiem Latvijā," aicina Ivanovs.

Izstādes darba laiks:

14. septembrī no pulksten 10 līdz 19;

15. septembrī no pulksten 10 līdz 15.

Ieejas maksa izstādē: pieaugušajiem 1 eiro, bērniem – 50 centi.