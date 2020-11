Darāmie darbi puķu dobēs novembrī

Pēdējais laiks puķu dobes sagatavot ziemas aukstajiem mēnešiem! Kas vēl darāms novembrī, kuri augi jāieziemo vai jāapgriež un kādi darbiņi jāatliek uz pavasari – lūko rakstā tālāk!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Tavam Dārzam" padomus par novembrī darāmajiem darbiem sniedz Nacionālā botāniskā dārza Lakstaugu floras nodaļas pārstāve, vadošā dārzkopības speciāliste Ilma Nereta:

"Spītējot rudenīgi tumšajam laikam, dārzā vēl redzam pa kādai ziedošai mārtiņrozei vai vēlo miķelīšu krūmam. Koku krāsainās lapas gan sāk pārvērsties brūnā, slapjā masā. Šis laikam ir gada drūmākais mēnesis, ko pavada pelēkas, apmākušās un drēgni nemīlīgas dienas. Pienācis īstais brīdis parūpēties par augiem, lai nākamajā sezonā atkal varētu priecāties par puķu daudzveidību dārzā.

Ja vien to nav pagūts izdarīt, nogriežam salnu un lietavu bojātās virszemes daļas peonijām, helēnijām, astilbēm, rudbekijām, saulactiņām, monardām, skarainajiem flokšiem, dienziedēm, veronikām u. c. ziemcietēm. Tomēr jāatceras, ka uz ziemu neapgriežam ziemcietes ar ziemzaļu vai mūžzaļu lapojumu, piemēram, ložņu cekuliņus, alises, kaķpēdiņas, arābes, kumeļpēdas, obrētas, bergēnijas, neļķes, sniegarozes, heihēras, ibēres, aslapu flokšus, prīmulas, akmeņlauzītes, laimiņus, sārmenes u. c. Rudenī nevajadzētu apgriezt arī dekoratīvās graudzāles, to darīsim pavasarī.

Tā kā oktobris bija silts, novembrī gaidām augsnes virskārtas uzsalšanu, lai veiktu ziemciešu piesegšanu. Tam visbiežāk izmanto sausas koku lapas, priedes mizu mulču, sausas zāģu skaidas, kūdru, arī skujkoku zarus.

Iestājoties kailsalam, ieziemojam rozes, krūma centrā uzberot 15–30 centimetrus (tas atkarīgs no rožu krūma lieluma) augstu konusu no sausas kūdras, zāģu skaidām vai sausām, tikko šoruden vāktām koku lapām. Vēlāk rožu krūmus ieteicams nosegt ar skujkoku zariem.

Siltā rudens dēļ varētu būt aizkavējusies tulpju stādīšana, nu īstais brīdis ir klāt! Līdz ar augsnes virskārtas uzsalšanu (ko ceram novembrī sagaidīt) mulčējam visus sīpolpuķu stādījumus, lai pasargātu tos no sala ziemā un nodrošinātu vienmērīgāku augsnes mitrumu un temperatūru.

Savācam pēdējās nobirušās koku un krūmu lapas, lai tās kompostētu.

Līdz 10. novembrim uzrokam pavasara stādījumiem plānotās dobes. Sens tautas ticējums vēsta: zeme jāapar līdz Mārtiņiem, pēc tam tā dodas atpūtā. Ja zemi traucē miera periodā, nākamajā gadā laba raža nav gaidāma!

Vēlā rudenī daži ar dārzu saistīti darbi pārceļas uz iekštelpām. Piemēram, šajā laikā nākas sakopt uzglabāšanai noraktos dāliju gumus, gladiolas, montbrēcijas, kannu sakneņus u. c. augus.

Tuvojoties vēsumam, arī grauzēji uzsāk mājvietas meklējumus, tādēļ nebūs par ļaunu tiem iecienīto "gardo augu" tuvumā laikus izlikt kādu indi."