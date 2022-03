Iegūsti dārzā lielāku dažādību ar koku potēšanu

Pēc Saules rituma kalendāra esam sērsnu laikam pa vidu un Lielās dienas gaidīšanas laikā. Dienas laikā šķiet, ka varētu sākt rosīties pa dārzu, bet naktis liek saprast, ka sasteigt nebūtu prātīgi. Vecākās augļkopības grāmatās kā vienu no pirmajiem pavasara darbiem ieteica kauleņkoku potēšanu.

Daudzu gadu pieredze ļāvusi pārliecināties, ka potēšanai piemērotāks ir sulu laiks – tuvāk Ūsiņiem jeb Jurģu dienai. Lai nodrošinātu labākus potēšanas rezultātus, nepieciešams siltāks laiks un jau uzsākusies sulu cirkulācija.

Ja dārzā ir maz vietas un nevar izvērsties ar koku stādīšanu vai gluži vienkārši negribas daudzus kokus, risinājums ir dažādu šķirņu savienojums vienā. Kokaudzētavas dažkārt piedāvā ģimenes kokus, kur jau izveidota kādu šķirņu kombinācija, bet to dārzā var paveikt arī paša spēkiem.

Lai sasniegtu labāku rezultātu, sākumā būtu ieteicams mēģināt ar ābeļu un bumbieru potēšanu. Potēšanas laikus un metodes var dažādot atkarībā no potējamā vai pārpotējamā koka vai zara resnuma. Vispirms, lai veiktu potēšanu, jāsagatavo potzari. Ja tas nav paveikts jau ziemas mēnešos, to var paspēt izdarīt, kamēr pumpuri vēl stingri un nav sākuši mosties. Potzarus vajadzētu ņemt no veselīga koka saules apspīdētās puses, vainaga vidusdaļā. Tiem jābūt viengadīgiem, un bez otrreizējas augšanas.

Foto: Privātais arhīvs

Otrreiz audzis viengadīgs zars. Potēšanai var izmantot vecāko daļu (pa vidu), jo pati galotne var būt nenobriedusi.

Foto: Privātais arhīvs Labi nobriedis, viengadīgs zars, ko izmanto potēšanai.

Ja potzari griezti ziemas sākumā, un pirms potēšanas to miziņa nedaudz ievītusi, tos izmērcē lietus vai izkausēta sniega ūdenī līdz pat 24 stundām. Īpaši svarīga potzaru atdzirdīšana ir kauleņkokiem.



Potējot tievākus zarus, kas diametrā vienādi ar potzaru (dzinuma daļu), pirms sulu cirkulēšanas var lietot vienkāršo kopulēšanu (abu slīpo griezumu vienkārša salikšana kopā) vai uzlaboto kopulēšanu (abu slīpo griezumu vidusdaļā veido iešķēlumu un tos sabīda kopā, palielinot saskarsmes virsmas), kad nogrieztās zaru daļas pilnībā sakļaujas.

Foto: Privātais arhīvs

Zari sagatavoti kopulēšanai - vienāda garuma griezums un platums

Ja sācies sulu cirkulācijas laiks, var lietot gan iepriekš minēto metodi, gan potēt aiz mizas.

Foto: Privātais arhīvs

Ābeles zars sagatavots pārpotēšanai aiz mizas

Ja potcelma (vai zara, uz kura potēs) diametrs ir nedaudz resnāks par potzaru, tad var lietot kopulēšanu piegriežot, kā arī to uzlabot ar iešķelšanu.

Foto: Privātais arhīvs

Kopulēšana piegriežot, ja potējamais zars (potcelms) resnāks par potzaru, tad nogriež mizu, bet potzaru novieto gar vienu malu

Ja pārpotēt vēlas resnākus zarus, kam miza jau biezāka, ieteicams lietot titeļpotēšanu (potēšana, iegriežot mizas strēmelīti). Izgrieztā mizas strēmele ir potzara platumā, kas pilnībā nosedz atsegto vietu, gar potzaru neveidojas "gaisa kabatas".

Foto: Privātais arhīvs

Titeļpotēšana. Pārpotējot resnāku zaru ar biezāku mizu, iegriež divus paralēlus griezumus potzara platumā, daļu no atlobītās mizas strēmeles noīsina

Kā izveidot veiksmīgu savienību vienā koka vainagā?

Veidojot vienā koka vairāku šķirņu kombinācijas, jāpaskatās šķirņu augšanas raksturs: