Ko sēt februārī, un kā izvēlēties sēklas

Ko sēt februārī? Šāds jautājums noteikti ir aktuāls daudziem. Atbildi uz to portālam "Tavs Dārzs" ir sarūpējušas Dārzkopības institūta speciālistes – vadošā pētniece Dr. agr. Līga Lepse un pētniece Solvita Zeipiņa. Rakstā tālāk vari lasīt viņu ieteikumus par dārzeņu sēklu plānošanu, iegādi, kā arī veicamajiem darbiem pašlaik!

"Bieži vien jau janvārī sākas jaunās dārza sezonas plānošana, gribas jau pamazām sākt rosīties. Ir daļa cilvēku, kas noteikti jau janvārī sāka intensīvi plānot sēklu iegādi, bet arī februāris ir laika periods, kad tiek veikta sēklu iegāde jaunajai dārza sezonai. Ņemot vērā pašreizējo tirdzniecības situāciju Latvijā, daudzi plāno sējas un stādāmā materiāla iegādi veikt internetā, ar pasta un citu tirdzniecības kanālu starpniecību. Izvēloties šādus iegādes veidus, jāņem vērā Valsts augu aizsardzības dienesta norādījumi, ka, izmantojot pasta vai cita starptautiska pārvadātāja pakalpojumus, ārpus Latvijas iegādātiem augiem ir jābūt ar augu pasēm. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu vesela un kvalitatīva stādāmā materiāla tirdzniecību Eiropas Savienībā, tas attiecas arī uz augiem podiņos. Atsevišķu dārzeņu sugu sēklām (tomāti, paprika, sīpoli u. c.) arī ir nepieciešama augu pase, lai neizplatītu karantīnas organismus. Ar detalizētu informāciju var iepazīties Ministru kabineta noteikumos nr. 592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi". Mums ikvienam gan kā audzētājam, gan kā patērētajam ir vēlme pēc labas un veselīgas produkcijas. Tādējādi iegādāsimies sēklas un stādus atbildīgi, lai Latvijā neieviestos jaunas slimības un kaitēkļi.

Pirms tiek plānots sēklu iegādes apjoms un daudzveidība, ir jāapjauš, kādam nolūkam un cik daudz konkrēto dārzeņu paredzēts audzēt un kādu ražu vēlas iegūt, kā arī – kā tā tiks izlietota. Jāapsver, cik daudz no ražas patērēs svaigā veidā, cik daudz iespējams uzglabāt saldētavā, pieliekamajos un pagrabos svaigā veidā vai konservējumos. Svaigam patēriņam būs piemērotas agrās un vidēji agrās šķirnes, bet, ja iegūto ražu plānots uzglabāt līdz pat pavasarim, piemērotas būs vēlās, glabāšanai paredzētās šķirnes. Šķirnes agrīnums un piemērotība konkrētam patēriņa veidam parasti tiek norādīta uz paciņas.

Ir dārzeņu sugas, kuru audzēšanai ir nepieciešama dēstu izaudzēšana. Plānojot sēklu iegādi, jāpadomā arī par to, vai pašiem būs iespēja dēstus izaudzēt, vai arī labāk iegādāties jau uzreiz dēstus. Ja plāno dēstu audzēšanu, tad papildus ir jāparūpējas par nepieciešamo inventāru: kastītēm un piemērotu kūdras substrātu. Nedrīkst aizmirst, ka dēstu izaudzēšana prasīs papildu laiku, tie regulāri jānodrošina ar pietiekošu gaismu, temperatūru un mitrumu un pēc nepieciešamības jāpārpiķē. Tādējādi vairumam dārzeņu dēstu audzēšana bez papildu apgaismojuma ir iespējama tikai no marta. Februārī dēstiem sēj puravus, sakņu selerijas. Sēj agros kāpostus, no kuriem ražu paredzēts iegūt jau ap Jāņiem. Ja ir plānots pašiem audzēt dārzeņu dēstus, tad februāris ir piemērots laiks, kad uzsākt jau pirmo dēstu audzēšanu. Dēstu audzēšana ir nepieciešama vairumam siltumnīcā audzēto dārzeņu un agrajiem lauka dārzeņiem. Visbiežāk dēstus audzē kāpostaugiem, selerijām, puraviem, siltumnīcu gurķiem, siltumnīcu tomātiem, pipariem, baklažāniem, vairumam garšaugu. Dēstus vēlams audzēt arī laukā audzējamiem ķirbjaugiem (gurķiem, ķirbjiem, kabačiem, melonēm, arbūziem).

Sēklu tirgotāji piedāvā gan bioloģiski audzētas sēklas, gan sēklas, kas audzētas ar konvencionālām metodēm. Lai būtu lielāka garantija, ka iegādātās sēklas būs ar labu dīdzību, ieteicams iegādāties profesionāļiem domātās sēklas. Profesionālās sēklas gandrīz vienmēr būs kodinātas, tādā veidā pasargājot augus no slimībām sēklu sadīgšanas laikā un augšanas sākumā. Profesionālās sēklas var iegādāties vairāku firmu veikalos, piemēram, "Agrimatco", "Kurzemes sēklas", "Mārupes sēklas" un citur. Šādi sēklu iepakojumi ir lielāki, toties pietiks vairākiem gadiem, jo vairumā gadījumu dārzeņi sēklas dīgtspēju saglabā 2–5 gadus. Dārzeņu sēklu šķirņu piedāvājums ir ļoti mainīgs, tāpēc jāseko līdzi katru gadu no jauna, kādas šķirnes tiek piedāvātas. Jārēķinās, ka profesionālās sēklas būs dārgākas. Ja nav vēlmes iegādāties šādas sēklas, protams, arī lielveikalos nopērkamās sēklas var būt ar labu dīgtspēju, ļaujot iegūt labu ražu.

Ja ir apkurināmā siltumnīca, februārī sēj dārzeņus agram patēriņam, piemēram, lapu salātus un redīsus. Dēstiem sēj papriku un tomātus. Paprika ir lēnaudzīga. Dēsti izaug 45–60 dienās. Februārī sēti tomātu dēsti izaug vidēji 50 dienās. Vēlāk sētie 30–35 dienās. Svarīgi ievērot nepieciešamo temperatūras režīmu kvalitatīvu stādu ieguvei: līdz uzdīgšanai 22–25°C, līdz piķēšanai 20°C dienā un 18°C naktī, pēc piķēšanas 18–19°C dienā un 15–17 °C naktī. Noteikti nepieciešams nodrošināt optimālu apgaismojumu – palodzes gaisma nav pietiekama, lai izaudzētu labus tomātu stādus, jo īpaši, ja ir vēls pavasaris un nevar laikus izstādīt."