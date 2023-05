'Delfi' lasītāji atrāda savu dārzu lepnumu – augstās dobes

Augstās dobes pēdējos gados guvušas popularitāti, un nereti pa kādai augstajai dobei savos dārzos uzceļ arī "klasiskā" dārziņa piekritēji. Un kā nu ne! Dobes skaisti izceļas dārza ainavā, ir viegli kopjamas, turklāt tajās audzēt var visu ko – sākot no garšaugiem un dārzeņiem un beidzot ar kārtīgu puķu pļavu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Māja&Dārzs" sadarbībā ar Latvijas Stādu parādi aicina piedalīties konkursā, kura galvenajā balvā lieliski augi, ar kuriem papildināt savu dārza kompozīciju – garšaugu pods un kokveida peonija, kas priecēs ar neparastas krāsas ziediem.

Dalies savā pieredzē arī ar citiem! Pastāsti, no kādiem materiāliem augstās dobes veidoji, ko tajās audzēji un par ko lepojies, vai tieši otrādi – ko nākamreiz darītu citādi. Vēstulei pievieno klāt arī fotogrāfijas – gan no tapšanas procesa, gan galarezultāta.

Savu stāstu un fotogrāfijas sūti uz e-pasta adresi darzajautajums@delfi.lv līdz 7. maijam ar norādi – "Konkursam". Visi konkursam iesūtītie attēli tiks publicēti "Delfi Māja&Dārzs". Uzvarētāju, kura īpašumā nonāks neparastā kokveida peonija 'Green Jade' no zemnieku saimniecības "Bērziņi" un garšaugu pods no dārzniecības "Dobītes", paziņosim 8. maijā.

Ar iedvesmojošu stāstu par to, kas pamudināja veidot augstās dobes, kurās vienkopus aug gan gardi dārzeņi, gan reibinoši smaržojoši ziedi, dalās Kristīne Poruka. Kristīne cer, ka viņas stāsts iedvesmos arī citus nebaidīties un realizēt idejas, kas iemājojušas sirdī.

"2021. gada pavasaris bija pirmā dārza sezona jaunajā lauku īpašumā, kur nebija ne iekopta mazdārziņa, ne sulīgu augļu pilnu koku vai ogulāju. Novārtā pamesta teritorija, kas prasīja daudz resursu to savest kārtībā, līdz ar to enerģijas un laika pirmajā gadā pietika vien dažām klasiskām dobēm un divām kartupeļu vadziņām izpratnē, kādā mēs iedomājamies klasisku mazdārziņu.

Mana vasara pagāja četrāpus, ravējot šaurās taciņas, dobes, cīnoties ar baisām nezālēm. Nekas neizauga, nīkuļoja, augsne – kāpu smilts. Atklāti sakot, es nejutu prieku darboties. Mana atbraukšana uz laukiem nozīmēja, ka atkal būs jāravē, ūdens būs izskalojis smilti no dobēm, tās zaudējušas formu. Tas nebija ne funkcionējošs mazdārziņš, ne estētisks baudījums. Klapatas. No pirmās sezonas es nevēlējos uzņemt teju nevienu foto.

Gadu vēlāk es jau zināju, kādu dārzu vēlos redzēt. Miera ostu, kur priecāties un baudīt rīta kafiju, apputeksnētāju zumēšanu, smaržas. Kur ar lepnumu vest ģimeni un rādīt, kādu oāzi esmu sev ierīkojusi.

Dzīve veica mazas korekcijas – pirms dārza darbu sākšanas, man tika veikta operācija, līdz ar to bija nepieciešams lūgt amatniekus, lai izgatavo man augstās dobes, jo pati vairs nepaspētu. 2022. gada 15. maijā man atveda kastes, sasistas no koka dēļiem un apstrādātas ar lineļļu, un sākās ieceres realizēšana! Tika nopirkta melnzeme, arī dekoratīvie oļi. Vecā dārziņa dobes izlīdzinātas, laukums sagatavots ģeotekstila ieklāšanai un kastu novietošanai. Sākumā es satraucos par to, ka izlēmu klāt tekstilu arī zem dobēm, taču nu varu mierīgu sirdi teikt, ka manis izvēlētais ģeotekstils bija ļoti zemas kvalitātes un šobrīd varu apgalvot, ka tas ir sadalījies.

Kastes pildīju, ņemot vērā permakultūras pamatus – ieklājot tajās organiskās vielas kā pērnās lapas, sienu, koksni, žagarus u.c. veltes, to visu kārtīgi salaistot un atlikušo daļu pieberot ar melnzemi. Sēju un stādīju visu, ko kāro sirds! Viena no vēlmēm bija audzēt dārzeņus un garšaugus kopā ar ziediem. Starp sulīgiem, arku apvijušiem gurķiem stiepās kosmejas, kas bagātīgi ziedēja līdz pat rudenim. Asteres laiskojās kopā ar papriku, dālijas, gladiolas, mētras, puķu zirņi -–viss no manas bērnības piemājas dārza beidzot man pašai! No dārzeņiem es audzēju sīpolus, burkānus, zaļos zirnīšus, lauka papriku, gurķus, zemenes, meža zemenes, kabačus un cukīni, dilles un spinātus, redīsus, salātus.

Foto: Privātais arhīvs

Lielu paldies vēlos teikt dzīvesbiedram, kurš ierīkoja automātisko pilienlaistīšanas sistēmu ar iespēju to ieslēgt, atrodoties Rīgas dzīvoklī un būt mierīgai, ka dienās, kad uz savu dārzu netiku, tas tiks padzirdīts.

Esam iekāruši 30 metru LED spuldžu virteni, kas stiepjas pāri visam dārziņam un vasaras vakaros piedod atsevišķu šarmu.

Gribētos teikt, ka mana izsapņotā vīzija par angļu stila dārzu ar ziedošām arkām, kārtīgām, iekoptām oļu taciņām un dārzeņu pārbagātību nekad nebūs gatava. Jau šosezon es vēlos ritmiski atkārtot vēl vienu šādu pašu kastu dārzu, plešoties aizvien tālāk, jo uz palodzēm sadīguši jau Japānas ķirbji, melones, kabačveidīgie, puķkāposti, puravi un vēl daudz kas cits, ko vēlos likt galdā savai ģimenei. Tikai piebildīšu, ka nekas tāds nebūtu izdevies, ja es klausītu interneta komentētājus un ņemtu pie sirds viņu teikto – "kas tās par kapu kopiņām, kaut kādi zārki, tur nekas neaugs, nevajag slinkot, vajag ravēt, viss izžūs, nekas neizdosies utt.". Katram mums ir jādara tikai tas, kas pašam nes prieku un piepilda sirdi. Varbūt nemaz neapjaušot, mēs kādu ar to iedvesmosim."

Savukārt Alise Magafurova-Ņefjodova atrāda, cik oriģināli varam audzēt zemenes. Viņa šogad zemeņu dobi izveidojusi paletēs! "Nokrāsoju ar "Pinotex" aizsardzībai pret UV saules stariem un mitruma, ieklāju agroplēvi, bet melnzemi sajaucu ar perlītu," tapšanas procesu izskaidro Alise.