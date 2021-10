Foto: Ābolu ornamenti Kārsavas dārzā

Igors Popovičs no Kārsavas savā "Facebook" kontā dalās ar paša izveidotiem ābolu ornamentiem "Rakstu raksti ābolos".

Igors Popovičs stāsta, ka ābolu rakstu ainu iespējams izveidot dienas laikā, taču viņš to paveicis rīta stundās pirms došanās uz darbu un pāris vakaros. "Pats galvenais ir iegaumēt – neko nedarīt ar steigu, jo tad nekāda rezultāta nebūs," portālam "Māja&Dārzs" saka ābolu rakstu veidotājs.

No āboliem izveidotās spēka zīmes iepriecina daudzus. "Pārsteidzoši, kā cilvēkus šis sajūsmina!" saka Igors. Viņš aicina: "Nepieciešams atslēgties no laika izjūtas un domās iziet caur katru zīmi. Tikai tā varēs sajust to spēku. Lai tās papildina ikvienu ar savu enerģētiku un dod vairāk pozitīvas enerģijas mums apkārt!"