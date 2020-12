Foto: Baltā ziemas pasaka Nacionālajā botāniskajā dārzā

Pirmdien, 30. novembrī, zemi daudzviet Latvijā klāj sniega sega, radot fantastiski skaistus skatus. Arī Nacionālajā botāniskajā dārzā (NBD) Salaspilī ir īsta ziemas pasaka, jo koki, krūmi un puķu dobes ir apsegti ar sniega kārtiņu.

Kā "Tavs Dārzs" pastāstīja NBD pārstāve Ginta Jakštāne, pašlaik apmeklētāji nevar apmeklēt Oranžēriju, jo epidemioloģiskās situācijas dēļ ir slēgta, bet apmeklētāji var baudīt un izstaigāt NBD plašo teritoriju.

Āra ekspozīcijās var aplūkot ne tikai košumkrūmus, kokus un pat novembrī ziedošas rozes, kas gan tagad ir ar sniega cepurītēm, bet arī var apskatīt iežu un minerālu brīvdabas ekspozīciju, kurā izvietoti Latvijā sastopamo iežu, minerālu, derīgo izrakteņu un to izmantošanas paraugi, kā arī informācija par ģeoloģiskajām zonām un to pazīmēm. Par to vari lasīt plašāk te.

"Tavs Dārzs" gan atgādina, ka ka arī 129 hektāru plašajā NBD teritorijā arī ārā ir jāievēro divu metru distance.

Āra ekspozīcijas var aplūkot katru dienu no pulksten 9 līdz 18. Šeit vari izlasīt vairāk par biļešu cenām NBD.