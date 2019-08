Foto: Erotiski nosaukumi un krāsu mikslis – tomātu parāde Dabas muzejā

Iespaidīgu tomātu ražu var vērot ne tikai savos mazdārziņos, tirgū vai veikalu plauktos, bet arī Latvijas Dabas muzejā, kur Latvijas selekcionāri izstādē "Tomātu parāde 2019" vienkopus pulcējuši vairāk nekā 400 dažādas tomātu šķirnes.

Kā "Tavs Dārzs" informēja Latvijas Dabas muzeja pārstāve Baiba Krustiņa, izstādē kolekcionāri ir sarūpējuši ne tikai jaunākās tomātu šķirnes, bet arī tādas, kas pasaulē ir labi zināmas un guvušas ievērību. Tie pārsteidz ne tikai ar krāsu bagātību, tomātu izmēriem, bet arī šķirņu nosaukumiem, piemēram, 'Kazanova,' 'Sašas dzeltenais lepnums', 'Akrobāts Toms' un citiem.

Savus gardos lolojumus izstādē sarūpējuši Dārzkopības entuziastu kluba "Tomāts" biedri no dažādiem Latvijas novadiem, kā arī ilggadējie sadarbības partneri – zemnieku saimniecība "Neslinko"un audzētāja Elga Bražūne. Piemēram, Valdis Pūliņš no Talsiem izstādē sarūpējis savu jauno tomātu kolekciju, tai skaitā daudzveidīgos ķiršu tomātus. Savukārt Valmieras nodaļu izstādē pārstāv Natālja Zeltiņa ar savu karalisko tomātu kolekciju. Pūkainas un zaļas tomātu šķirnes izstādē sarūpējusi Linda Grotupe no Rīgas. Tikmēr biedrības jaunākā kolekcionāre Darja Jurjeviča visus pārsteidz ar melno tomātu šķirnēm.

Foto: LETA

Izstādes laikā apmeklētāji var ne tikai saņemt vērtīgus padomus no Latvijas vadošajiem tomātu audzētājiem, bet arī iegādāties un pasūtīt tomātu sēklas, kas reģistrētas Valsts augu aizsardzības dienesta reģistrā.

Izstādes darba laiks:

21. augustā no pulksten 10 līdz pulksten 17;

22. augustā no pulksten 10 līdz pulksten 19;

23. augustā no pulksten 10 līdz pulksten 17;

24. augustā no pulksten 10 līdz pulksten 17;

25. augustā no pulksten 10 līdz pulksten 17.



Foto ieskats gardajā izstādē: