Foto: Floristu svētkos Pakrojas muižā radītas neparastas ziedu kompozīcijas

Šajās brīvdienās rosība notikusi Pakrojas muižā Lietuvā, kur vienkopus svētkos "Ziedu pavēlnieki" pulcējās labākie floristi un tēlnieki. Muižā radīti iespaidīgi darbi no ziediem, kas liek aizrauties elpai.

Kā "Tavs Dārzs" informēja pasākuma pārstāve Kristīne Komorovska, pirms ziedu festivāla "Sapnis vasaras naktī" atklāšanas 20. jūnijā, Pakrojas muižā 6. un 7. jūnijā norisinājās floristu sanākšanas svētkos "Ziedu pavēlnieki", kas aicināja visus interesentus kopā radīt 2020. gada vasaras ziedu festivālu "Sapnis vasaras naktī ".

Konkursā "Ziedu pavēlnieki" dalībniekiem bija jāizveido unikāla dzīvo ziedu kompozīcija, bet tā bija jāveido, iedvesmojoties no pasākuma tēmas, kurai par pamatu bija ņemts Viljama Šekspīra citāts no komēdijas "Sapnis vasaras naktī" (angļu valodā: "A Midsummer Night's Dream") : "Love, therefore, and tongue-tied simplicity. In least speak most, to my capacity."

Uzdevums dalībniekiem nebija no vieglākajiem, jo dalībniekiem bija jāizpilda vairāki nosacījumi: bija jāiesūta kompozīcijas skice, ziedu dobes izmēram bija jābūt vismaz 2.50 metri x 2.50 metri (dobe varēja būt lielāka), turklāt komandā varēja būt vien pieci cilvēki. Pasākuma organizatori bija iepriekš dalībniekus informējuši par atļautajiem materiāliem - kompozīciju radīšanai varēja izvēlēties viengadīgo ziedu stādus (tiem bija jāaptver vismaz 40% no kompozīcijas kopējās platības); varēja būt arī daudzgadīgi ziedi un jebkas, kas dabiski aug vai atrodams dabā, piemēram, zari, miza, akmeņi, sūnas utt. Pasākuma rīkotāji mudināja izvēlēties tādus ziedus un materiālus, lai kompozīcija turpinātu ziedēt un priecēt skatītājus līdz pat pirmajām rudens salnām. Ziedus bija jāiegādājas pašiem dalībniekiem, bet dažus no stādiem piedāvāja arī Pakrojas muižas saimnieki.

Skaistās kompozīcijas vērtēja ne tikai profesionāļu žūrija, bet arī konkursa viesi, kuri balsoja par labāko darbu. Žūrija darbus vērtēja pēc šādiem kritērijiem: krāsu harmonija, tēmas atbilstība, kompozīcijas saderība, būtiskuma konsekvence, kā arī telpiskums.

Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma naudas balvas (1. vieta – 300 eiro, 2. vieta – 200 eiro, bet 3. vieta – 100 eiro), savukārt apmeklētāju simpātija saņēma vakariņas visai komandai, bet nominācijas " Greznākā muižas kompozīcija" laureātiem balvā bija vakariņas muižas galvenajā restorāna zālē. Turklāt konkursanti saņēma arī ielūgumus uz festivāla "Sapnis vasaras naktī 2020" atklāšanu 20. jūnijā.

Pasākums "Ziedu pavēlnieki" Pakrojas muižā norisinās līdz pat 7. jūnija pulksten 17.

Foto ieskats krāšņajā festivālā: