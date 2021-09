Foto: Koši kā novada brunči – šīs vasaras sakoptākie īpašumi Nīcā

Ja citos novados sakoptāko īpašumu konkurss ir izčabējis, tad Nīcas novadā tradīcijas netiek lauztas – arī šovasar Nīcas un Otaņķu pagastos noskaidroti skaistākie īpašumi un čaklākie saimnieki, kas radījuši savus sirdsdārzus.

Kā portālam "Māja&Dārzs" uzsver Nīcas novada domes pārstāve Gunita Šime, Nīcas un Otaņķu pagastos tiek turpinātas jau gadiem koptās dārzu tradīcijas, rosinot iedzīvotājus glīti post savas viensētas, priecāties par tām pašiem un priecēt arī citus.

Šogad žūrijas komisija klātienē aplūkojusi un izvērtējusi astoņus īpašumus. "Sausais laiks vasaras sākumā dārzkopjiem bija īsts izaicinājums, tādēļ bija īpašs prieks par redzēto. Sirdsdārzi cits ar citu nav salīdzināmi, katrs ir ar savu "odziņu", tādēļ ikvienam tika sava īpaša nominācija," tā Šime.

Īpašumiem konkursā nav piešķirta 1., 2., 3. vieta vai pateicības raksti, bet katram ir īpaša nominācija:

"Austrumi" (Paškovsku ģimene) – "Iespēju dārzs"

"Galdnieki"(Dzintaru ģimene) – "Latvisko vētību dārzs"

"Ausmas" (Šakalu ģimene) – "Gaumīgi eksotiskais dārzs"

Upes iela1 (Cērpu ģimene) – "Sirdsdārzs"

"Strazdiņi" (Rita Laugale) – "Pārsteigumu dārzs"

"Tauriņi" (Olga Bēta) –"Dārzs dvēselei"

"Smilgas" (Ansuļu ģimene) – "Dārzs mieram"

"Rogas" (Pickēnu-Kupšu ģimene) – "Plašais košuma dārzs"

Kā informē Nīcas novada domes pārstāve, čaklie dārzu saimnieki tika sumināti jaukā pasākumā 22. augustā, savukārt divas nedēļas vēlāk viņi devās izbraukumā cits pie cita, daloties pieredzē, apmainoties ar stādiem un sēklām.

Nīcas novada pārstāvji par katru īpašumu sagatavojuši arī skaistu aprakstu, kā arī savu komentāru par redzēto. Raksta turpinājumā vari lasīt aprakstus par katru laureātu!

Cērpu ģimenes īpašums Upes ielā

Foto: Publicitātes foto

Iebraucamā ceļa malā sakuplojis pīlādzis, kas ar saviem zariem aizsedz skatu uz māju. Ļoti eleganti un reizē mākslinieciski izkārtotas un sakombinētas krāsas. Liela augu daudzveidība. Katram augam atrasta tā ideālā vieta. Redzami arī eksotiskāki augi - ļoti skaista, neredzēta kanna, lauru koks. Pagrabu sedz bagātīgi saauguši, ēnu mīloši augi – hostas, efejas. Ap katru no saimniecības ēkām izveidotas dobes. Aiz katra taciņas pagrieziena seko ziedošs pārsteigums. Uzmanību piesaista nelielais dīķītis, par kuru mazbērni smej un jautā – kāpēc ome stāda puķes peļķē. Saimnieku jautro un nerātno dabu parāda sarkanas pelargonijas, kas cēli iestādītas izbijušā klozetpodā. Patīkami pārsteidz arī augs ar maziem baltiem ziediņiem – parastais "šāvējgurķis". Tas pamanījies veiksmīgi noslēpt komposta kaudzi. Saimniece ļaujot augiem izsēties, lai nākamajā gadā atkal varētu priecāties par krāšņajiem ziediem. Siltumnīcā vilina vīnogas ar saviem ķekariem. Rūpīgi sakopts ikkatrs stūrītis.

Gadiem ar sirdi lolots, mīlēts un kopts dārzs.

Nominācija – "Sirdsdārzs"

Ritas Laugales īpašums "Strazdiņi"

Foto: Publicitātes foto



Iebraucot sētā, uzmanību piesaista pagraba apstādījumi ar dažādiem ložņājošajiem kadiķiem. Arī šajā sausajā vasarā viss ir zaļš un ziedošs. Tuvāk dzīvojamajai ēkai visus apstādina Sīrijas asklēpija, un saimniece zina stāstīt par tās audzēšanas noslēpumiem. Tālāk savu krāšņumu izrāda balta, bagātīgi ziedoša hortenziju pļava. Tā gudri iekārtota cerētās, bet neīstenotās mājas piebūves pamatu zonā. Apejot ap māju, nonākam pie pirtiņas, kuras priekšā vesels dārziņš ar mazu ūdensrožu un zivtiņu baseinu. Zem gobas paslēpusies sēž pati varžu karaliene, sveicinot katru atnācēju. Daudz dažādu košumkrūmu un interesantu kokaugu. Saimniece pievēršas arī eksotiskajiem augiem.

Nepārskatāms, bet pārsteigumiem bagāts dārzs.

Nominācija – "Pārsteigumu dārzs"

Šakalu ģimenes īpašums "Ausmas"

Ceļa galā mūs sagaida glīts mājas nosaukums, kurš aicina tālāk plašajā pagalmā. Pirmais, kas sētā piesaista uzmanību, ir kadiķis - tik liels un skaists kā vēdeklis! Ap to izveidots akmensdārzs ar savu stāstu par dārza tapšanas aizsākumiem. Skatu uz ceļu slēpj aliču rinda. Tās priekšā bagātīga ziemciešu dobe, kurā sagrupējušies visi saimnieces sirdsaugi – flokši, peonijas, lilijas. Dobes kārtīgas un sakoptas. Pārdomāts augu izkārtojums. Dārzs periodiski ir mainīgs, atkarībā no saimnieces tā brīža augu un ziedu mīlestībām. Aiz ēkas sava stumbra milzīgos apmērus paslēpusi kļava, kuras ēnā iekārtota saimnieku atpūtas un meditācijas vieta ar šūpolēm un skatu uz ūdensrozēm un vardēm bagāto, kopto dīķīti. Saimnieka aizraušanās ir dažādu eksotisko ēdamo augu pieradināšana. Tur ir daudz kas garšīgs! Un ir vēl plāni nākotnei.

Plašs, pārskatāms, gaumīgs un eksotisks.

Nominācija – "Gaumīgi eksotiskais dārzs"

Olgas Bētas īpašums "Tauriņi"

Foto: Publicitātes foto

Par šo vietu jau dzirdēts vairākkārt. Saimniece mūs sagaida pie arkveidīgas ieejas savā "valstībā" un vedina uz vietu, kur viss reiz sācies. Seko stāsts par dobi, kura veidota patriotiskās Latvijas karoga krāsās. Košumaugiem ļoti bagāts un plašs un dārzs, varētu pat teikt – kolekciju dārzs. Kokaugi veido izteiktas formu un krāsu kontrastu kombinācijas, kas savu dažādību saglabā visos gadalaikos, jo apstādījumos daudz izmantoti skujkoki. Daudz lolotu un mīļotu augu, it visur jūtama mākslinieciska nots. Brīnišķīgi savienotas teju nesavienojamas lietas – gleznas kā logi uz kalniem pie šķūnīša durvīm, puķu glezna, kas vijas ap aku, kā arī latviska krāsu dobe apvienojumā ar akmens bruģi, kur pabijis pats Latvijas prezidents. Var tikai apbrīnot, cik lielas pūles un smagu darbu saimniece ieguldījusi. Bet dārzs iedveš mieru. Gribas te vienkārši būt, elpot un sajust smaržas un klausīties namamātes omulīgajā balsī.

Miers un pamatīgums, jo daudzi augi jau izauguši savā krāšņumā, bet netrūkst arī pārsteigumu.

Nominācija – "Dārzs dvēselei"

Ansuļu ģimenes īpašums "Smilgas"

Foto: Publicitātes foto



Bernāti, jūras tuvums, priedes, kāpas. Bet tam visam pa vidu vieta, kur jūtams miers, estētisks baudījums, sakārtotība. Respektēta esošā dabiskā teritorija, minimāli iejaucoties tajā. Nav pārsātināts ar augu daudzveidību vai košām puķu dobēm, lielākoties – skujeņi, samtenes, un, protams, ceriņi – Bernātu simbols. Pārdomāti tiek iekārtota blakus esošā meža teritorija, kas lieliski saplūst ar pagalmu, padarot to plašāku. Uzmanību piesaista senatnīgo lietu izvietojums pie ēku sienām, tās varētu pat nosaukt par mazajām arhitektūras formām, ir savs "Džuljetas balkoniņš". It visā vērojams savs individuālais stiliņš. Neskatoties uz to, ka tuvu ir kaimiņu mājas un sabraukuši atpūtnieki, laiks it kā apstājas un ir vēlme vienkārši lēnām saimnieces vadībā izstaigāt takas.

Vienkārši, estētiski, dabiski.

Nominācija – "Dārzs mieram"

Dzintaru ģimenes īpašums "Galdnieki"

Foto: Publicitātes foto



Senlietu krātuve, gluži vai brīvdabas muzejs, kur interesantā un piesaistošā veidā senās lietas tiek eksponētas apkārtējā vidē līdzās košiem, krāsainiem stādījumiem. Tie gan nav eksotiski – viss pašu pavairots un lolots. Pat ķirbis pamanījies iedzīvoties visam pa vidu. Veiksmīgi panākts risinājums, kā apvienot mūsdienīgo ar senatnīgo – viss organiski saplūst kopā. Visur, kur vien skaties, ir ko redzēt un kur "piesiet aci". Var tikai nobrīnīties par saimnieku asprātību un izdomu, izkārtojot lietas. Pie tam, dārzs ir ļoti mainīgs, atkarībā pat no saimnieces garastāvokļa. Viņa smej, ka dakšas zemē sadurt var dažādi.

Pārdomāti, interesanti, aizraujoši, jūtama laba aura.

Nominācija – "Latvisko vērtību dārzs"

Paškovsku ģimenes īpašums "Austrumi"

Foto: Publicitātes foto

Mīlēts, lolots, kopts un sargāts dārzs cieši līdzās citām ciemata mājām, taču jūtami cietis no lielā karstuma, kurš piejūras smilti dedzina straujāk, kā jebkurā citā dārzā. Uzmanību piesaista skujkoku stādījumi un mājas priekšā ierīkotais nelielas akmens dārziņš, kurā starp akmeņiem iedzīvojies arī vecs ratu ritenis līdzās mazam dīķītim. Saimniece ir savā dārzā sastādījusi dažādus interesantus augus. Īpaša ir ondulētā lazda, kurai pat aizmetušies rieksti. Šķūnītis skaisti apaudzis ar varenu vīnogu, kas dos bagātīgu ražu. Var tikai iztēloties, cik krāšņi tā ziedējusi. Dārzā sava vieta arī lilijām, rozēm, flokšiem, peonijām, jukai.

Nav šaubu, ka dārzs savu krāšņumu un lielo potenciālu vēl tikai parādīs.

Nominācija – "Iespēju dārzs"

Pickēnu-Kupšu ģimenes īpašums "Rogas"

Foto: Publicitātes foto



Ļoti košs, krāsains un gaumīgs dārzs, gluži kā pati saimniece. Katrs augs te ir ar mīlestību apčubināts. Viss aug veselīgi un "priecīgi". Dārzā saglabāti lielie, eksotiskie vecās saimnieces stādītie koki un krūmi – valrieksti, bukši, aktinīdija, pīpju koks. Jaunā dobe ir fantastiska savu krāsu daudzveidībā. Rūpīgi kopts zāliens, augļu koki un krūmi, melleņu lauks, avenes. Dārzs pārsteidz ar savu plašumu un apmēriem. Ir vieta bērniem un pašu atpūtai. Tās tuvumā saimnieces svētnīca – lielā siltumnīca.

Tas viss brīnišķīgi sader kopā. Ieguldīts ļoti liels darbs, lai uzturētu sētu tik labā formā, bet saimniecei netrūkst plānu nākotnei.

Plaši, skaisti, apbrīnojami.

Nominācija – "Plašais košuma dārzs"

