Foto: Nacionālais botāniskais dārzs grimst flokšu kupenās

Nacionālajā botāniskajā dārzā (NBD) Salaspilī klāt skaistais flokšu ziedonis, kas pārsteidz ar ziedu krāsām un šķirņu daudzveidību. Tāpat pilnziedā ir dienziedes, bet savus ziedus lēnām raisa hortenzijas.

Kā "Tavs Dārzs" uzsvēra NBD pārstāve Ginta Jakštāne, flokši šogad ir ļoti krāšņi. Kopumā NBD 100 flokšu šķirnēm, no kurām 15 šķirnes ir Ērikas Trifanovas selekcionētas.

Tāpat pašlaik pilnā sparā ir dienliliju pilnzieds. NBD darbinieki, kā pastāstīja Jakštāne, īpaši lolo Latvijas selekcionāru Vara Baņģiera, Edgara Bites un Jāņa Vasarieša dienziežu šķirnes. Turklāt savus ziedus lēnām raisa arī hortenziju kupenas.

Āra ekspozīcijas var aplūkot katru dienu no pulksten 9 līdz 20, bet Oranžērija ir atvērta no no trešdienas līdz svētdienai (no pulksten 10 līdz pulksten 19). Šeit vari izlasīt vairāk par biļešu cenām NBD.