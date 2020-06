Foto: Pastaiga pa romantisko Tartu Universitātes botānisko dārzu

Jūnijā botāniskie dārzi ir jo īpaši krāšņi, jo ziedus raisa peoniju kupenas, ūdensrozes, īrisi, rozes un lililijas, un arī Tartu Universitātes botāniskais dārzs nav izņēmums. "Tavs Dārzs" piedāvā virtuāli paciemoties skaistajā dārzā, kurā netrūkst romantisku stūrīšu.

Tartu Universitātes botāniskais dārzs izveidots 1803. gadā. Sākotnēji tas atradies citviet –Tiigi ielas parka vietā, bet 1806. gadā dārza izveidotājs un profesors G. A. Germans pārcēla dārzu uz pašreizējo vietu. Dārzs mainījies laikiem līdzi, jo ne tikai paplašināta tā teritorija ziemeļrietumu virzienā, bet arī uzbūvēta palmu māja, tropisko augu māja, subtropu augu māja, kā arī sukulentu māja. Dārza plānojums mūsdienās gan lielākoties palicis tāds pats. Kopumā 3,5 hektārus plašajā Tartu Universitātes botāniskajā dārzā ir vairāk nekā 10 tūkstoši augu sugu – sākot no īpašiem retumiem līdz pat lietusmežā augošajiem augiem un "augiem – dārza klasikām", kas ir ikviena dārzkopja mājās, piemēram, lilijām, īrisiem, peonijām, hostām, rozēm un citiem. Kā "Tavs Dārzs" jokoja botāniskā dārza darbinieki – šeit vairs nav vietas, kur stādīt jaunus augus.

Īrisu kolekcija.

"Tavs Dārzs" viesošanās laikā 18. jūnijā krāšņi ziedēja ne tikai īrisu kolekcija, bet arī savus ziedus raisīja peoniju kolekcija, kas apmeklētājus apbur ar šķirņu dažādību un iespaidīgajiem ziediem. Ciemošanās laikā ziedus jau bija vērušas šādas peoniju šķirnes – 'Leonie', 'Chocolate Soldier', 'Janice', 'Walter Mains', 'Red Grace', 'Red Red Rose' un citas.

Dažu peoniju šķirņu ziedi ir tik milzīgi, ka sasniedz pat šķīvja diametru!

Botāniskā dārza āra ekspozīcijā ir apskatāma arī sukulentu dobe. Kā "Tavs Dārzs" pastāstīja botāniskā dārza pārstāvji, daži augi ziemas gaidās tiek izrakti no dobes un pārvietoti iekštelpās, bet citi augi pārziemo auksto laiku. Opuncijām ziemas laikā tiek uzlikti stikla kupoli, lai tās pasargātu no sala.

Kā jau iepriekš minējām, botāniskajā dārzā netrūkst romantisku stūrīšu – cauri lielajiem kokiem vijās taciņu upes, kas izveidotas pat no sagrieztām koka stumbru ripām, novietoti soliņi, kur var sēdēt un baudīt krāšņās dārza ainavas, kā arī dārzu papildina lapene un tiltiņi pāri dīķiem, kuros aug ūdensrozes.

Botāniskais dārzs kļuvis par iecienītu vietu ne tikai pašiem Tartu iedzīvotājiem un viesiem, bet šī arī ir ļoti iecienīta laulību reģistrācijas vieta. Tāpat botāniskajā dārzā tiek rīkoti koncerti, izstādes, kā arī šī ir vieta, kur botānikas, dārzniecības un dabaszinātņu studenti var mācīties.

Āra ekspozīciju apskate Tartu Universitātes botāniskajā dārzā ir bez maksas, savukārt augu māju apskate maksā no 2 līdz 8 eiro. Plašāk par biļešu cenām var izlasīt šeit. Botāniskā dārza āra ekspozīciju vasarā katru dienu var aplūkot no pulksten 7 līdz pulksten 21, bet augu mājas – no pulksten 10 līdz 17. Šeit vari lasīt vairāk par Tartu Universitātes botānisko dārzu, bet šeit vari smelties idejas, ko vēl aplūkot Tartu.

"Tavs Dārzs" Tartu Universitātes botāniskajā dārzā 18. jūnijā ciemojās Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas projekta "Dārza pērles" ("Garden Pearls") ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt dārzu tūrisma attīstību Latvijā un Igaunijā, kā arī popularizēt Latviju un Igauniju kā vienotu dārzu tūrisma galamērķi. Projekts apvieno 76 krāšņus dārzus Latvijā un Igaunijā – ne tikai iespaidīgus kolekcijas dārzus, daiļdārzus, bet arī vēsturisko muižu parkus, dendroparkus, stādaudzētavas un citus.