Foto: Sofijivkas dendroloģiskais parks Ukrainā – idilliskās pasaules piemineklis

"Sofijivkas dendroloģiskais parks pie Umaņas Ukrainā manā skatījumā ir viens no izcilākajiem ainavu parkiem," uzskata Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns, kurš savā "Facebook" profilā dalījies ar atmiņām par reiz pieredzēto ceļojumu. "Tajā visvairāk mani pārsteidza filigrānais piesātinājums ar Senās Grieķijas leģendām un dziļais simbolisms, jo līdz sīkākajai detaļai senās leģendas te atspoguļotas grotās, ūdenskritumos un citur."

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Parku ap 1796. gadu dibināja poļu grāfs Staņislavs Pototskis, un tas nosaukts grāfa sievas Sofijas vārdā. Tā bija viņa dāvana sievai dzimšanas dienā. Parks interesants ar to, ka atgādina senu leģendu par vienu no septiņiem pasaules brīnumiem – par Babilonas gaisa dārziem. Par tiem ir dažādas versijas, bet viena no tām stāsta, ka valdnieks Nebukadnecars jeb Nabuko apņēmis sievu no kalnu reģiona un, lai sieva neskumst pēc dzimtenes, valdnieks viņai uzdāvināja gaisa dārzus. Ar grāfu Pototski un Sofiju atkārtojas tas pats. Umaņa ir stepju reģions ar līdzenu reģionu, bet grāfs aprecēja skaistuli no Grieķijas, kur kalnu netrūkst. Arī viņš nevēlējās, lai sieva skumtu pēc Grieķijas kalniem, tāpēc tika izdarīt fantastisks darbs – radīta kalnaina ainava ar ūdenskritumiem, akmeņu krāvumiem.

Parks ir īpašs ar to, ka daļā no ainavu dārziem caurvijas nostalģija pēc antīkās pasaules, kas tobrīd tika pasniegta kā ideālā un idilliskā pasaule. Kad mēs ar Latvijas Dendrologu biedrību bijām Ukrainā un apmeklējām Sofijivkas parku, gidi mums dažādās valodās citēja gan Homēra "Iliādu", gan "Odiseju". Bija ārkārtīgi interesanti klausīties viņu stāstos par šī parka simboliku, jo tur tik tiešām ik kokam, ik akmenim, ik ūdenskritumam ir simboliska nozīme un dziļš simbolisks stāsts. Piemēram, tur ir neliels ūdenskritums, kura krītošo ūdeni divi akmeņi sadala trīs straumēs, un tas simbolizē asaru straumes, kas mūžīgi raud par pāragri mirušiem bērniem, jo tolaik bērnu mirstība bija liela. Te ierīkota arī pazemes upe, kas no senajām leģendām simbolizē mirušo upi. Pagrūti, bet pa to iespējams izbraukt ar nelielu laiviņu."