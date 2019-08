Foto: Trīs apburoši daiļdārzi Gulbenes novadā

Gulbenes novada Lejasciema pagasts ir dabas baudītāju iecienīts. Tur ir apskatāmas satekas jeb vietas, kur Tirzas un Gaujas upes saplūst vienā, tāpat arī pieejams Sēravots, kas izplūst no liela laukakmens apakšas un neaizsalst pat ziemā. Tomēr pagasta lepnums ir trīs daiļdārzi, kas vienīgie ir iekļauti Gulbenes novada tūrisma piedāvājumā, portālu "Tavs Dārzs" informēja "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra" pārstāvji.

Saimniecība "Kalmes"



Dārzs saimniecībā "Kalmes" ir visas ģimenes lolojums. Kā atzīst pati saimniece, lai dārzs priecētu acis gadu no gada, katram augam ir jāpievērš individuāla uzmanība – tas jāaprūpē un jāseko līdzi tam, kā augs attīstās un vai tam nekā netrūkst - tikai tad ir sagaidāms arī rezultāts. Tādēļ, neskatoties uz to, ka šajā dārzā atrodamas neskaitāmas mūžzaļo augu šķirnes un dažnedažādi citi ziedi, īpaša uzmanība tiek veltīta katram no tiem.