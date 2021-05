Vasarā Eikenu ģimenes dārzs grimst puķu upēs, bet ziemā to izgaismo krāšņas lampiņu virtenes. Šis ir viens no skaistākajiem dārziem Tukumā, kas vairākus gadus ieguvis skaistākā un sakoptākā dārza titulu. "Mums viss dārzs no A līdz Ž ir pašu rokām veidots. Mums nav profesionālā dārznieka, mammīte ir mūsu dārzniece. Viņai ir "zaļie pirkstiņi"," saka meita Inese.

Portāls "Tavs Dārzs" Eikenu ģimenes dārzā viesojās pērnā gada septembra vidū.

"Man ir divi hobiji: ceļošana un dārzs. Mūsu dārzs ir vienkāršs. Kad biju ceļojumā Šveicē, redzot dārzus tur, man bija tā: ģībstu, tik skaisti! Taču pēc vairāk nekā 10 dienām es sapratu, ka man tomēr neiet pie sirds tie perfektie dārzi," saka Smaida, kura izlolojusi ģimenes miera stūrīti Tukumā, kur apstājas laiks. Īpašumā saimnieko divas paaudzes, kur katrs ieliek savu artavu, veidojot skaistu un sakoptu vidi sev apkārt.