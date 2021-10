Šis ir dārzs, kurā atrodami neskaitāmi jaukumi un pārsteigumi – augi, kas izloloti no sēkliņām, magnolija un no māla darināti pasaku tēli. Skaistie keramikas rūķi ar maināmām galvām ir tikai daži no ģimenes mākslas darbiem, kas satupuši Tijas un keramiķa Jāņa Seiksta ģimenes dārzā Madonā. Šeit katrā dobē slēpjas kāds mazs pārsteigums.

Iebraucot dārzā, mani sagaida saimnieku mīlule – kaķenīte Mince, kas vāļājas uz celiņa. "Viņa tā vienmēr dara," saka saimnieks Jānis, kurš laipni uzņem mūs savā skaistajā īpašumā.

Jānis nav vietējais – pats ir no Ludzas, bet Tija no Gulbenes, un tagad viņu dzīve rit Madonā, kur abi ir uzbūruši paradīzes stūrīti zemes virsū. Šeit ir keramikas darbnīca, ģimenes privātmāja, kā arī rūpīgi lolotais dārzs. "Pašlaik esmu pensionārs, tā aktivitāte vairs nav tik liela. Tā mēs, divi pensionāri, te rosāmies," tā par darbiem saka keramiķis ar zelta rokām. "Pēdējā keramikas izstāde man bija pirms diviem gadiem Cēsīs. Tagad gada laikā vien kādas sešas figūriņas uztaisu."