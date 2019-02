Saseksas hercogienes Meganas vārdā nosaukts mežvītenis

Kā ziņo izdevums "Daily Mail", šos jaunumus paziņojusi Karaliskā dārzkopības biedrība (The Royal Horticultural Society). Mežvītenis nosaukts par godu hercogienei, jo viņa maijā apmeklēs prestižāko un krāšņāko dārza nozares pasākums pasaulē – "Čelsijas ziedu šovu" ("Chelsea Flower Show"), kurš norisinās Londonā un iedvesmo miljoniem dārznieku un dārza entuziastu.

Runas par to, ka hercogiene varētu tikt pie sava zieda, izskanēja jau pēc karaliskajām kāzām maijā, kad viņa mija gredzenus ar princi Hariju. Tiesa, oficiāli šis zieds "tiks atklāts" maijā, vēsta "Daily Mail". Arī dārzniece Mendija Vatsone padalījusies savā tviterī ar foto, kurā redzams hercogienes Meganas vārdā nosauktais mežvītenis.

New varieties from @thorncroftclems to be launched at #RHSChelsea 2019 - buy now, limited numbers available! This is #Meghan #Duchessofsussex #DuchessMeghan #MeghanMarkle #gardening #clematis #flowers #climbers #ChelseaFlowerShow pic.twitter.com/Qa6W6JHOtm

Hercogiene nav vienīgā, kas tikusi pie sava īpašā zieda, atzīmē medijs. Piemēram, Kembridžas princis Luiss, kas ir Kembridžas hercogienes Keitas Midltones un Lielbritānijas prinča Viljama atvase, arī ir ticis pie mežvīteņa, kas ir nosaukts viņa vārdā. Savukārt princeses Diānas vārdā nosaukta krāšņa roze. Tāpat vēl citi karaliskās ģimenes locekļu vārdos ir nosaukti augi.

Izdevums "Daily Mail" arī uzsver, ka Čelsijas ziedu šovā hercogiene Megana nebūs vienīgā karaliskās ģimenes pārstāve, kas pagodinās klātesošos ar savu klātbūtni, jo Kembridžas hercogiene Katrīna prezentēs savu radīto dārzu, kuram dots nosaukums "Back to Nature" ("Atpakaļ pie dabas"). Kā skaidrots Kengsingtonas pils tvitera kontā, Kembridžas hercogiene dārzu radījusi, lai ģimenes varētu pavadīt vairāk laika ārā un izzināt dabu kopā. Kā atklājuši pils pārstāvji, viņas dārzā būs strūklakas, vieta teltij, namiņš kokos un akmeņi, pa kuriem varēs kāpelēt.

To inspire families to get outside and explore nature together, The Duchess of Cambridge's #RHSChelsea garden will have a natural woodland feel and contain a:

🌳 Treehouse

💧 Waterfall and stream

🍂 Rustic den

⛺️ Campfire

🍄 Stepping stones pic.twitter.com/WeLiU9bs6K— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 10, 2019