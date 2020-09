Daugmalē ir kolekcionāra Aivara Baroniņa dāliju pasaule – te pushektāra platībā viņš lolo septiņus tūkstošus augu. Teju katru dienu ziedu mīļotājs mēro ceļu no Rīgas uz Daugmali, lai darbotos dārzā. Jāsagriež ziedi Āgenskalna tirdziņam, jānofotografē katra šķirne, jānoņem vecie ziedi, jānovērtē to kvalitāte, nemaz nerunājot par kaitēkļu uzpasēšanu un darbiem pēc rudens karalieņu noziedēšanas. Mīlestība pret dālijām viņam jau ir teju 40 gadu garumā, un, kā pats atzīst, viņš par tām rūpēsies tik ilgi, cik pietiks spēka.

Jāpiebilst, ka Aivars dālijas ne tikai apbrīno un audzē, bet arī pats ir radījis jaunas ziedu šķirnes. Iespējams, kāda no tām rotājas arī tavā dārzā. Baroniņa ģimenē visi jau kopš bērnības mīlējuši ziedus, bet par dālijām īpaši rūpējusies vecmamma. "Viņa man neļāva ravēt dālijas. Kad biju mazs puika, lai tiktu makšķerēt, man vajadzēja izravēt zemeņu dobes, kas bija blakus dālijām," atminas kolekcionārs. "Uz tām es tā paskatījos – patika! Vecmammai nebija tās sliktākās šķirnes, Straupē tolaik nevienam tādu šķirņu nebija."

Dienu pirms stiprā vēja, kas iepriekšējā nedēļā radīja galvassāpes daudziem, ieskaitot pludmales volejbolistus un šī sporta veida cienītājus, tiekamies Daugmalē, Aivara lielajā dāliju laukā, kuru var redzēt pa gabalu. Pašu lauka saimnieku sākumā nav tik viegli saskatīt, jo viņu aizsedz košie ziedi, kas izauguši teju cilvēka augumā. Kolekcionārs mūs brīdina – šodien nebūs ļoti runīgs, jo daudz darba pirms gaidāmās vētras – jāpaspēj sabildēt visus ziedus, jo rīt, visticamāk, dālijas būs gar zemi. Apbruņojies ar fotoaparātu un pierakstiem, Aivars staigā pa vagām, lai ķertu vēl pēdējos kadrus. Dāliju lauks savulaik bijis divreiz lielāks – hektāra platībā, tajā auguši 17 tūkstoši dāliju stādu. Laika gaitā skaistais lauks sarucis līdz septiņiem tūkstošiem. "Nevaru vairāk, tā jau šķiet, ka ir par daudz," nosaka kolekcionārs, kuram šovasar dārzā palīgi ir pačibējuši, tāpēc nākas darboties vienam. Arī trimmeris salūzis, tāpēc celiņi ir aizauguši. Kuru katru dienu tas būs atpakaļ no remonta. Darba jau tagad ir daudz, bet drīz sāksies gumu norakšana, kas, visticamāk, ievilksies nedēļas garumā.

Dārzā kolekcionāram aug ne tikai tā sauktās biznesa šķirnes, kas domātas tirgum, bet arī tautā mīlētas dāliju šķirnes un jaunumi. Staigājot pa lauku, kolekcionārs mūs iepazīstina ar dāliju dažādību, to neparastajiem nosaukumiem un stāstiem, kā augi pie viņa atceļojuši. Par katru dāliju viņam ir kaut kas sakāms. "Ja šķirne nav izturīga, tā tiek audzēta tikai dārzam vai arī – mēs šķiramies. Man nav žēl šķirties, skumjāk ir tad, ja pazūd laba dāliju šķirne," norāda kolekcionārs. "Dāliju šķirņu ir bezgala daudz, šogad man ir ap 40 jauno šķirņu, kas pie manis atceļojušas no ārzemēm. Var teikt, man ir dāliju šķirnes no visas pasaules." Tās viņš iegādājies no saviem draugiem – dāliju kolekcionāriem. Dālijas atceļojušas gan no Amerikas Savienotajām Valstīm, gan Jaunzēlandes, gan arī Apvienotās Karalistes, Austrālijas un citām valstīm. Arī viņš savas dālijas sūta citiem kolekcionāriem visā pasaulē.

Dāliju kolekcionārs atzīst – viņš nevar nosaukt favorītus. "Kā es tā teikšu – man šī patīk vai šī nepatīk. Man daudzas patīk. Arī mazie bumbulīši ir ļoti skaisti."