Svaigas ogas pat novembrī: Kā Tukuma pusē siltumnīcās audzē rudens avenes

No augusta sākuma līdz pat novembra vidum milzīgos tuneļos Tukuma novada Tumes pagastā sārtojas vēlīnais rudens gardums – rudens avenes. Šeit gardās ogas nevāc roboti, bet to novākšana ir rūpīgs roku darbs, jo ar vienu roku zariņš jāpietur, bet ar otru sārtā oga jānoņem.

"Skoru dārzu" stāsts sākās 2014. gadā. Saimniekiem īpašumā bija aptuveni 100 hektāri zemes, vienu daļu pārdeva, bet otra puse palika pašiem. "Mēs tolaik bijām tā saucamie dīvāna zemnieki," atzīst SIA "Skoru dārzi" vadītāja Inese Lindermane Dirvēna. "Kopā ar vīru un vecāko meitu domājām: varbūt kaut kas ir jādara? Tā sākumā izvēle krita uz zemenēm." Pateicoties Lauku atbalsta dienesta (LAD) projektam, 2015. gadā uzbūvētas sešas tuneļveida siltumnīcas, tajās jau jūnijā sastādīti pirmie stādiņi no Holandes, kas bijuši sērkociņu kastes lielumā. Projektu rakstīšana nebija no vieglajām, un saimniece smej: "Pat 15 kursa darbus ir vieglāk uzrakstīt nekā LAD projektu! Taču, lai kā arī nebūtu, mēs tikām ar to projektu galā."

Rudens aveņu "mājas", kurās aug gardās ogas.

Pirmā ogu raža bija 2015. gada septembrī, kad novākti pirmie divi kilogrami. "Tā bija tāda laime!" atceras saimniece. Savukārt tāda kārtīga ogu raža bija 2016. gada rudenī. Kā stāsta Inese, katrs gads ražas ziņā ir atšķirīgs – uzņēmuma pastāvēšanas laikā piedzīvoti gan kāpumi, gan arī kritumi. Pagājušā gada jūnijā saimniecību skāra nelaime – spēcīgais vējš siltumnīcas salauza un izpostīja, kā rezultātā cieta arī aveņu un zemeņu stādi. "Tas bija briesmīgs skats, zemeņu galdi bija vērpatās sagriezti. Tas bija traki. Siltumnīcas iznīcināja 15 minūtēs," atminas saimniece. Taču ģimene nepadevās un atjaunoja visas siltumnīcas. 2019. gada rudenī īpašums papildināts vēl ar trim siltumnīcām, kas tapušas bez LAD projekta atbalsta.

"Ja mums nebūtu spēka, tad šogad te nekā nebūtu," saka Inese. "Kā saka: kas nenogalina, tas padara mūs stiprākus."

"Skoru dārzos" audzē četru šķirņu rudens avenes. Ekskursijas dalībnieki par gardākajām atzina 'Kwanza' avenes. "Tām ir ļoti lielas un skaistas ogas, bet tās nav tik ražīgas! Es noteikti gribētu vienu tuneli tikai ar šo šķirni," saka saimniece.

Kas nepieciešams rudens avenēm, kuras aug šādos tuneļos? Saimniece uzreiz saka – kopšana! Kā stāsta aveņu audzētāja, šīs rudens avenes divas reizes gadā tiek retinātas, ravētas, kā arī tās regulāri tiek laistītas, palutinātas ar mēslojumu, piemēram, kāliju. Augus saimnieki nelaista ar rokām, bet aveņu un zemeņu siltumnīcās ir ierīkotas automātiskās laistīšanas iekārtas. Ūdens tiek ņemts no dīķa, un saimniece pamāca – avenēm patīk ūdens, kas ir paskābināts. "Tas nav tā vienkārši – lejam ar lejkannu," norāda saimniece. Rudens avenes ir nostiprinātas ar balstiem, kurus var aplūkot attēlā zemāk. Savukārt taciņas tiek regulāri izpļautas. Tāpat siltumnīcās rosās kamenes un bites.

"Nav arī tā, ka cilvēkam nekas nav jāuzmana, reizēm zemenēm nopūš nost caurulīti, tad es skatos: ak Dievs, man pusvaga gandrīz ir atmetusi papēžus!"

Tuneļveida siltumnīcās rudens avenes sārtojas no augusta sākuma līdz pat novembra vidum. Savukārt vasaras avenes tiek audzētas podos. Saimniece arī tirgo aveņu stādus. Katru dienu viņa mēro ceļu no Ķekavas uz Tukumu, lai aplūkotu savus aveņu stādus.

"Rudens aveņu raža parasti sākas jūlija beigās vai augusta sākumā, bet šis gads, maigi sakot, ir ļoti neparasts. Parasti augusta beigās esam novākuši divas vai trīs tonnas ogu, bet šogad bija 400 kilogrami. Šogad bija ļoti slikts pavasaris, kas ietekmēja arī ražu," saka audzētāja. Pēdējā rudens aveņu raža 2019. gadā siltumnīcās tika novākta 19. novembrī. "Ražas periods ir ļoti garš. Ja nav kāda viesuļa un ir labi laikapstākļi, no šīm siltumnīcām varam novākt pat sešas līdz septiņas tonnas rudens aveņu. Taču, ja salīdzina rudens avenes ar vasaras avenēm, tad to ražība ir lielāka. No vasaras avenēm šogad mēs novācām maz, vien pusotru tonnu, jo mums bija mazāki stādi, bet pērn tās bija trīs tonnas no viena tuneļa. 2019. gadā bija fantastiska vasaras aveņu raža."