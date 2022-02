Sarunā par interjera psiholoģiju un sajūtu dizainu interjera psiholoģe un dizainere Lolita Freidmane akcentē, ka vislielākā ambulance ir tieši mūsu mājas. Mājas, kur viss ir pakārtots tavām vajadzībām un alkām. Ja vēlies kafijas aparātu pie gultas, lai tā būtu! Un vienalga, ko domā apkārtējie. Ja vēlies, lai vannasistaba būtu tikpat plaša kā viesistaba, uz priekšu! Tikai tad, kad mājokli iekārtosim kā kārtīgi egoisti, jutīsimies emocionāli veseli un laimīgi, uzskata interjera dizainere, pastāstot par to, kā izkāpt ārpus rāmjiem un atrast īstās detaļas, ar ko apmierināt savu iekšējo egoistu.



Lolita Freidmane ir interjera dizainere nu jau vairāk nekā 20 gadus. Par sevi viņa teic – ir nelabojama optimiste un cilvēku vērotāja. Viņas kaisle ir dizains, savukārt aicinājums – psiholoģija. "Pēdējos divus gadus esmu daudz domājusi par to, ko varu dot pasaulei. Kāda ir mana misija? Kā varu palīdzēt citiem ar to, kas man ir? Sapratu, ka esmu gatava dalīties savās zināšanās un pieredzē," tā Lolita. 2022. gadu viņa uzsākusi uz visnotaļ iedvesmojošas nots, piedāvājot ikvienam līdzcilvēkam iespēju uzzināt plašāk par interjera psiholoģiju un sajūtu dizainu īpašās dizaina sesijās.

Būt lieliem egoistiem

"To, ko vēlas, katrs no mums zina intuitīvi – kaut kur dziļi sevī," stāsta Lolita Freidmane, piebilstot, ka tieši būt atklātam un patiesam pašam pret sevi bieži vien ir visai sarežģīti. "Mēs visi sev melojam. Nav neviena cilvēka, kas ļoti objektīvi sevi novērtē. Pašlaik pasaulē ir narcisma, perfekcionisma un pašbildes sindroma uzvaras gājiens. Digitālajā vidē mēs esam nereāli skaisti, labi ēdam un izskatāmies. Redzam skaistu tēlu un gribam to asociēt ar sevi – gribam būt labāki, nekā esam. Šobrīd psihologi ceļ trauksmi, jo cilvēki dzīvo savu virtuālo, nevis reālo dzīvi. Mums jāiemācās strādāt ar sevi, atklāt savu īsto un patieso "es", kad apkārt ir tik daudz iespēju un sindromu. Piemēram, ideālās izvēles sindroms – cilvēkiem ir tik liela izvēle, un viņi baidās, ka par viņu izvēli būs vēl kaut kas labāks, foršāks, jaunāks un, iespējams, lētāks."