Iedvesmojies no skandināvu leģendām un dabas: idejas Ziemassvētku dekoriem

Ziemassvētku gaidīšanas laikā pats skaistākais ir ikgadējās tradīcijas: tikšanās ar tuviniekiem, piparkūku un citu gardumu cepšana un, protams, mājas un Ziemassvētku eglītes rotāšana. Ar ko šogad papildināt savu svētku rotājumu kolekciju, kādas krāsas izvēlēties? ''Ikea'' interjera dizainers iepazīstina ar sezonālajām interjera tendencēm un stāsta, kā katrs tās var ieviest arī savās mājās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šogad Ziemassvētku interjera tendences ir iespaidojusi daba – noslēpumainās skandināvu leģendas un gleznas. Šajā sezonā dominē zaļie toņi visdažādākajās nokrāsās, dabiskie materiāli ar kopējo noskaņu – košu un gaišu. Aktuāls ir viss, kas cilvēku pēc iespējas tuvina dabai. Noslēpumaini, nostalģiski un dabiski ir tie trīs vārdi, kas raksturo šī gada ziemas saulgriežu interjera dekoru tendences," atklāj "Ikea" interjera dizainers Dariuss Rimkus.

Trīs knifi stilīgām svētku dekorācijām

Lai nesamulstu no tā, kas ir modē šobrīd, kas ir nācis līdzi laikam un kas piestāv esošajā interjerā, dizainers dalās trīs ieteikumos, kas palīdzēs izveidot vienotu noformējumu, lai Ziemassvētkus nosvinētu skaisti.

"Vēl pirms mājokļa izrotāšanas, tas ir jāsakārto. Šis ir īstais brīdis noņemt dekorus un spilvendrānas, kas priecēja visu vasaru, tos aizstājot ar ziemas saulgriežiem raksturīgiem rotājumiem. Tās būs jaunas vēsmas tavā interjerā, dažādu gadalaiku dekori neveidos vizuālas pretrunas, un tos būs vieglāk saskaņot," iesaka Rimkus.

Pēc tam vajadzētu izrevidēt esošos rotājumus un svētku dekorus, lai skaidri zinātu, kas mājās jau ir un kas vēl pietrūkst, lai telpu, svētku galdu un eglīti izrotātu vienotā stilā. Iespējams, pietiks ar jaunu galdautu vai sezonāliem galda rotājumiem. Varbūt noderēs dažas jaunas bumbas eglītes rotāšanai, lai dekorāciju stils un krāsu gamma būtu vienoti pat tad, ja pārsvarā izmanto jau esošās eglīšu mantiņas. Veidojot mūsdienīgi mājīgu noformējumu, rotājumiem vajadzētu būt saskaņotiem – vienojošais elements var būt krāsa, materiāls, raksti vai citas iezīmes.

Visbeidzot interjera dizainers iesaka smelties iedvesmu aktuālajās Ziemassvētku tendencēs. Šogad dominē divi stili: modernais un tradicionālais. Rotājumus ieteicams pieskaņot mājokļa interjera stilam.

"Zaļas un sarkanas krāsas ir aktuālas abos gadījumos, atšķiras tikai šo krāsu toņi. Spilgti un dzīvespriecīgi toņi labāk iederas modernā stila interjerā, piemēram, laima, pavasara pirmo zāles asnu un pīlādžu krāsas akcenti, kam izcelties uz neitrālas smilškrāsas vai gaiši brūna fona. Šīs krāsas priekšmetus var kombinēt ar gaišas koksnes, korķkoka priekšmetiem vai moderniem ģeometriskiem rakstiem.

Piesātinātas krāsas ar detaļām klusinātos toņos ir piemērotāka izvēle tradicionāla stila interjerā un piestāvēs dabiska koka apdarei vai citu dabisku materiālu, piemēram, lina, džutas vai vilnas, priekšmetiem," skaidro Rimkus.

Ietērpjot savu mājokli Ziemassvētku rotās, mājīguma sajūtas radīšanai viņš iesaka izmantot vairāk gaismekļu. Tos var radoši pielietot jebkurā mājoklī, neatkarīgi no interjera. "Viena no skaistākajām skandināvu tautu Ziemassvētku tradīcijām ir izgaismot logus kā sirsnīgu sveicienu tiem, kas vakarā atgriežas mājās. Šo skaisto tradīciju savās mājās var ienest, logus rotājot ar mirdzošu Ziemassvētku zvaigzni vai lampiņu virtenēm. Tās radīs mājīgu atmosfēru telpās un svētkus iezvanīs arī garāmgājējiem uz ielas," ierosina interjera dizainers.

Ar ko rotāt Ziemassvētku eglīti

No modes neiziet klasiskās stikla bumbas, un šogad eglītes rotu topā joprojām ir arī dabiski materiāli, piemēram, salmu, koka un papīra rotājumi. Pušķojot eglīti ar bumbām, interjera dizainers iesaka kombinēt bumbas ar dažādu izmēru un formu rotājumiem.

"Modernā interjerā šogad var droši kombinēt spīdīgas, dažādu izmēru bumbas sudraba vai laima zaļā krāsā ar elegantiem, zaļiem lāses formas rotājumiem, akcentam papildinot tos ar caurspīdīgiem lāstekas formas rotājumiem. Tā var panākt saskaņotu koptēlu, pamatā izmantojot klasiskās bumbas un papildinot tās ar uzmanību piesaistošiem dekoratīviem akcentiem. Lai panāktu tradicionālāku koptēlu, pamatā var izmantot to pašu pieeju, akcentiem izmantojot papīra vai salmu rotājumus," idejās dalās Rimkus.

Tie, kas dod priekšroku ilgtspējīgākiem Ziemassvētku rotājumiem, var izmantot stilizētu eglīti, kas tikai līdzinās eglei, un zaros iekārt no pārstrādātiem vai dabiskiem materiāliem gatavotus rotājumus. Ilgtspējīgāka alternatīva tradicionālai eglītei būs svētku rota, kas izgatavota no koka, papīra vai kaltētiem augiem. Ja mājās ir maz vietas, oriģināls risinājums būs plakana Ziemassvētku eglīte, ko var izgatavot no metāla, turklāt tā kalpos daudzus gadus.