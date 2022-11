'Pinterest' lietotāju top 10: Eiropas pilsētas ar visskaistākajām mājām

Ja tev liktu nosaukt Eiropas pilsētu ar visskaistāko arhitektūru, kura tā būtu? Varbūt mūsu pašu Rīga? Skaidrs ir viens – katra pilsēta ir īpaša ar savām ēkām, jo tās stāsta par pagātni un arī cilvēkiem, kas tajās dzīvojuši un dzīvo pašlaik.

Lūk, iepazīstināsim ar 10 Eiropas pilsētām, kuru arhitektūru par vispievilcīgāko uzskata populārās vietnes "Pinterest" lietotāji.

Palielinoties cilvēku interesei par skaistākajām Eiropas pilsētām, uzņēmums "Alan Boswell Landlord Building Insurance" izmantoja populāro vietni "Pinterest", lai atklātu, kuras no Eiropas pilsētām tās lietotājiem šķiet vispievilcīgākās un ar visskaistākajām mājām.

Londona



Pilsēta Eiropā ar skaistākajām mājām – Londona! Apvienotās Karalistes galvaspilsētas arhitektūras pērles lietotāji vietnē "Pinterest" savos profilos piesprauduši 68 531 reizi, kas ir divreiz vairāk, nekā otrās vietas ieguvējai.

Kas Londonu padara tik iemīļotu? Viens no faktoriem pavisam noteikti ir pilsētas arhitektūras daudzveidība. Tur slejas angļu boroka stila ēkas, kas pār Londonu pacēlās pēc lielā ugunsgrēka 1666. gadā, un turpat atrodamas arī mūsdienu modernā stila jaunbūves. Ikkatrs pilsētā var atrast savai gaumei tīkamāko arhitektūras stilu.

Nākamais iemesls – Londona ir viena no bagātākajām pilsētām pasaulē. Tā ir viena no pilsētām, kuru par mājām dēvē visvairāk miljonāru.Tieši tādēļ interjeri Londonas greznajos apartamentos ir vieni no acu skatienus piesaistošākajiem, un tas, saprotams, pievilina arī "Pinterest" lietotājus.

Kā savā mājoklī radīt Londonas cienīgu interjera dizainu? Esi radošs un interjera iekārtošanai pieej ar rotaļīgumu! Kombinē krāsas, faktūras un dažādus stilus, ievērojot stingru ģeometriju interjera dizainā.





Berlīne



Otrajā vietā ierindojas Vācijas galvaspilsēta Berlīne. To savos profilos lietotāji piesprauduši 27 439 reizes.

Lai arī gana ilgu laiku Berlīne bija sadalīta divās daļās, kopš Padomju Savienības sabrukuma pilsēta ir kļuvusi par populāru tūristu galamērķi, lai tur aizvadītu nedēļas nogales. Tas nerada izbrīnu, jo arhitektūra pilsētā ir apburoša.

1950. un 1960. gados pilsēta piedzīvoja daļu ēku nojaukšanu un pārbūvi, tajā īpaši jūtama Bauhaus arhitektūras stila un brutālisma piegarša, taču starp bargajām ēkām un vienkrāsaino krāsu paleti jūtams arī romantikas pieskāriens.

Lai savā mājvietā radītu līdzīgu noskaņu, atceries, ka māksla ir jebkas, ko par tādu pats padari. Lieliskus akcentus tavā mājoklī var pildīt negaidīti atradumi lietotos preču veikalos, piemēram, antīkas lampas, kas mājoklī ienesīs mākslinieciskuma kripatiņu un personiskumu.





Parīze



Pilsēta, kurā dzimusi modes dizainere Koko Šanela, kinorežisors Žans Liks Godārs un Francijas futbola zvaigzne Kilians Mbapē, ierindojas trešajā vietā. Pilsētas mājokļus savos profilos "Pinterest" lietotāji piesprauduši 26 557 reizes.

Parīze ir viena no iemīļotākajām tūristu un fotogrāfu pilsētām – tur slejas šaurie krēmkrāsas ēku stāvi, ievērības cienīgi un visnotaļ stilīgi interjera dizaini, kā arī klasiskā un modernā stila balanss.

Lai arī savā mājoklī ienestu Parīzes šiku, liec lietā ģimenes mantojumu, dekorē mājokli mūsdienīgi iekārtoto mājokli ar senlaicīgiem vintāžas stila priekšmetiem. Taču izvairies no telpas pārblīvēšanas ar priekšmetiem – ļauj mājoklim elpot.

Amsterdama



Ceturtajā vietā ierindojas Nīderlandes galvaspilsēta, pateicoties krāsu bagātajām ēkām, no kurām vērot pasakaino skatu uz Amstelas upi.

Atšķirībā no iepriekš aplūkotajām pilsētām, arhitektūra Amsterdamā ir daudz piezemētāka. Ja citās galvaspilsētās mākoņos savus pēdējos stāvus slēpj debesskrāpji, Amsterdamā reti kura ēka pārsniedz sešus stāvus, piešķirot pilsētai brīvāku un tīkamāku gaisotni.

Lai arī no ārpuses mājas ir ļoti krāšņas, lielākoties iedzīvotāji savus mitekļus izvēlas iekārtot minimālistiskā stilā – dzīvokļos lielākoties dominē baltas sienas, taču akcentam un nelielam kontrastam tiek izvēlētas tumšas mēbeles.





Roma

Mūžīgā pilsēta ir pārdzīvojusi daudzus diktatorus, iebrukumus un arī impērijas krišanu. Un liela daļa romiešu iedvesmu sava mājokļa interjera dizainā smeļas tieši no vēsturiskās apkārtnes.

Arhitektūrā un interjerā tiek izmantotas liektas līnijas un mierīgas krāsas, kas rada omulības sajūtu un lieliski saskan ar pilsētas smilškrāsas ēku sienām. Daudzi interjeros izmanto pielieto arī ikonogrāfiju, mājās attēlojot reliģiskos tēlus.





Neapole

Neapolei blakus šalko Vidusjūra, un tas sajūtams arī interjera dizainā. Mājās izmantotas dabiskas krāsas, piemēram, ūdens zilais – par godu jūrai, kas attīsta vietējo ekonomiku.

Kā aksesuāri mājokļos bieži redzamas gleznas, kurās attēlotas spēcīgās zobenzivis vai vecmodīgas zvejas laivas, kas cīnās ar lielajiem viļņiem.







Atēnas

Angļu dzejnieks, politiķis un intelektuālis Džons Miltons Atēnas raksturoja kā "Grieķijas acis, mākslas un daiļrunības māti". Ne velti – arhitektūra Atēnās ir īsts mākslas darbs.

Lai gan ceļotājus visvairāk piesaista Atēnu Akropole, ir gana daudz citu krāšņu ēku, no kurām paveras brīnišķīgs skats uz pilsētu. Atēnās valda modernā Eiropas stila un Tuvo Austrumu stila sajaukums, apburot pilsētas viesus ar savām baltajām ēku sienām.







Venēcija

Venēcija uz citu pilsētu fona izceļas ar plašo kanālu tīklu, kur laivās katru gadu vizinās tūkstošiem pilsētas viesu no citām valstīm.

Un plašais kanālu tīkls ietekmē arī Venēcijas arhitektūru – tā ir konservatīvāka par citām Itālijas pilsētām. Gan arhitektūra, gan interjers rada pārlaicīguma sajūtu – radot sajūtu, ka pilsētu neskar laika ritums.







Barselona

Neatkārtojamā Barselona "Pinterest" lietotāju vidū ierindojas devītajā vietā.

Barselona ir pazīstama ar modernās un gotiskās arhitektūras sajaukumu, taču zināmu ietekmi lielā mēra laikā Barselona guvusi arī no Parīzes un Milānas, tai pat laikā saglabājot savu vēsturisko mantojumu un arhitektūrā izmantojot plašu krāsu paleti.







Madride



Par Madrides ievērojamākajām ēkām jāpasakās arhitektam Antonio Palacio – izcilākais pilsētas arhitekts 20. gadsimta pirmajā pusē, kas projektēja ēkas elektikas stilā, tādējādi izceļot Madridi uz citu valstu fona.