Dzīvās gleznas. Kā Oļegs un Angelīna rada mākslu no sūnām

Oļegs Aleksejevs un Angelīna Aļeksejeva sevi dēvē par absolūtiem dabas faniem. Tādēļ ideja radīt mākslu no tā, kas pieejams meža klēpī, jaunajai ģimenei radās laikā, kad pasauli pirmoreiz pāršalca Covid-19 uzliesmojums un laiks gribot negribot bija jāpavada mājās. "Izlēmām, ka jebkuram no mums ir jābūt iespējai būt tuvu dabai," pastāsta Oļegs. To viņi panākuši, radot mākslas darbus, kurās galveno lomu spēlē sūnas.

Lai arī par pamata nodarbošanos gan Oļegs, gan Angelīna pašlaik dēvē darbu IT nozarē, mājsēdes laikā abi sapratuši, ka grib radīt kādu prieku saviem tuvajiem un uzdāvināt viņiem simbolisku daļiņu no Latvijas dabas. "Mums daba ir vieta, kur rast iedvesmu, pozitīvu enerģiju un harmoniju. Tā ir vieta, kur palikt vienatnē ar sevi. Skaļajā pilsētas dzīves burzmā viegli aizmirst to, ko patiešām vajag, lai būtu laimīgs," savu mīlestību pret dabu paskaidro pāris.

Smeļoties iedvesmu internetā, viņi uzdūrušies "gleznām", kas radītas no sūnām. "Latvijā daudzi piedāvā veidot zaļās sienas, kaut ko lielu, bet mazu interjera dekoru, kuru varētu pasniegt arī kā dāvanu, kas liktu justies tuvākiem ar dabu darba laikā vai ziemas laikā, kad ārpus mājas negribas iet, nebija." Mākslas darbu galvenais vēstījums – pat ja reiz atkal būsim spiesti palikt mājās, mājoklī varam ienest daļiņu no meža, kas sniegs mierinājumu par to, ka viss ir pārejošs.

Visā pasaulē šāda veida mākslas darbi, kas radīti no pieejamajām dabas veltēm, ir ļoti populāri, un abiem bijis skaidrs, ka jārada māksla no izejmateriāliem, kas tuvi latviešu sirdīm, tādēļ iedvesma tika meklēta mežos. "Visi materiāli ir no ziemeļiem – sūnas ir no Somijas, bet augi, čiekuri ir no mūsu pašu mežiem. Gleznu rāmjus veidojam no Latvijas priedēm."

Jautājums, kuru "Moss Art Studio" saimnieki katru dienu saņem, – vai sūnas patiesi ir dzīvas? "Gleznas var šķist mākslīgas, taču to sastāvs ir īsts un dabīgs, tikai gājis cauri stabilizācijas procesam," paskaidro Oļegs. Stabilizēšana nozīmē, ka augi tiek apstrādāti ar speciālu tehnoloģiju, tādējādi to dabīgā sula tiek aizvietota ar šķīdumu uz glicerīna bāzes, rezultātā visi augi saglabā savu dabīgo izskatu, tekstūru un elastību pat 10 gadus, kā arī nodrošina to, ka tajās nemitinās "apakšīrnieki" jeb dažādi parazīti un kukaiņi. Tieši šī iemesla dēļ gleznu radīšanā netiek izmantotas sūnas no Latvijas mežiem. "Protams, mēs varētu izmantot mūsu mežos pieejamās sūnās, taču tās nepieciešams stabilizēt. Mūsu plānos ir šāda ideja, un cerams tuvākajā laikā mēs paši sāksim stabilizēt sūnas, kas pieejamas tepat Latvijas mežos," skaidro Oļegs.

Sūnu stabilizēšanas process nozīmē to, ka dzīvajām gleznām pēcāk būs nepieciešams pievērst minimālu uzmanību, tomēr pāris priekšnoteikumi ir jāievēro. Pats galvenais, ko jāatceras – sūnas nav nepieciešams laistīt un mēslot, tās nedrīkst arī smidzināt ar pulverizatoriem. Tas gleznām tikai kaitēs, jo ūdens stabilizētajiem augiem iznīcina konservējošās īpašības, uzsver autori. Lai novērstu to, ka sūnas paliek sausas un vēlāk sadrūp, telpā jānodrošina 40 līdz 50 procentu gaisa mitrums. Oļegs uzsver, ka sūnas mājoklī ir arī labs veids, kā noteikt, vai gaisa mitrums mājoklī ir pārāk zems.

Tomēr mākslas darbu nevarēs novietot visur, kur ienācis prātā – tās jāsargā no tiešajiem saules stariem, tādēļ vēlams rāmi novietot tumšākajās telpās, piemēram, priekšnamā vai vannasistabā – vietā, kur nevari novietot telpaugus. Lai sūnas neizžūtu, tās nedrīkst novietot tuvāk par pusotru metru no apkures un ventilācijas sistēmām.

Ģimenes uzņēmums nozīmē, ka ar cilvēku sev blakus jārisina ne tikai sadzīviski jautājumi, bet arī jāprot ģenerēt idejas, kas attīstīs jauno biznesu. "Ja gribat palikt kopā, nekādā gadījumā nedrīkst strādāt kopā – tā mums teica daudzi. Bet laikam dzīvē mēdz būt arī izņēmumi!" smaida Oļegs, piebilstot, ka, protams, kā jau visiem, arī viņiem mēdz būt periodi, kad domas dalās, taču abiem vienmēr ir kas kopīgs – vēlme darbu izdarīt pēc iespējas labāk. Harmoniju palīdz uzturēt arī meditatīvais mākslas darbu radīšanas process, kas liek aizmirst ikdienas rūpes un caru pirkstiem sajust dabas mieru.

Pagaidām radošais process noris abu mājās, taču nākotnē plānots ierīkot "Moss Art Studio" studiju, kurā apmeklētāji ne tikai varēs aplūkot mākslas darbus, bet arīdzan ielūkoties to tapšanas procesā