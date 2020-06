Ieej kapos

Kamēr tētis ar fotoaparātu pazuda pļavās starp mājām, dundurus sisdami ar mammu pagājāmies tālāk pa ceļu. Tas ievijās mežā un ar vienu sānu piegāja daļēji satrupušu, smalku koka dēlīšu žoga ieskautai kapsētai. Arī tajā gandrīz visu bija pārņēmusi sūna un gara piejūras zāle. No saules sargāja pa kādam kokam, vietām kopiņas apņēma šauru redeļu žogi un to atliekas, bet vietām no zāles slējās vientuļi koka un metāla krusti. Lūk, 25 gadus vēlāk arī “Delfi” lasītāju nolēmu atvest šeit – uz senajiem lībiešu ciemu kapiem.

Lūžņas kapi

Pagriezienu uz Lūžņas kapiem mūsdienās var atpazīt pēc nelielas norādes uz teologa Jura Rubeņa vadīto meditāciju namu “Krūmkalnu” mājās. Pabraucot garām “Jūrmalu” mājām, skatam paveras pļava, no kuras laiks un cilvēks pavisam aiznesis manā atmiņā vēl esošos tumši pelēkos ēku tēlus, atstājot vien ķieģeļu pamatu vietas. Pļavas plašumā, savukārt, ielauzušies krūmi un pa kādam kokam. Pabraucot tālāk, redzu, ka atmiņa, iespējams, mani māna – pieļauju, ka koka žogu ap kapsētu tomēr esmu redzējis kur citur. Kapi te ir, taču tos apņem drāšu žogs. Arī kapi ir citādi, bet savu burvību salīdzinājumā ar manām atmiņām nav zaudējuši. Atsevišķu ģimeņu kapavietas ir no jauna sakārtotas, citas jau atkārtoti zaudējušas savus kopējus, tomēr lielāko daļu teritorijas pārņēmusi zāle, sūna, maijpuķītes un reiz apstādījumos stādītie krūmi.

Lūžņa ir viens no vēsturiskajiem Kurzemes lībiešu apdzīvotajiem piekrastes ciemiem, kādi te stiepjas no Ovīšiem līdz pat Ģipkai lejpus Kolkasraga. Īsi pirms Otrā pasaules kara te bijušas 36 saimniecības, no kurām šobrīd saglabājušās tikai trīs, un vecā mazbānīša stacijas ēka. Pēc kara vairums vietējo iedzīvotāju no ciema padzīti, bet citi aizbrauca, kad pludmale kļuva par robežzonu un gadsimtiem piekoptā došanās zvejā liegta.