Laiks zosādai! Laipni lūgti veļu, ēnu, spoku valstībā – kapsētā

Aculiecinieku spoku stāsti

Kas gan spoku stāstiņiem piešķir šarmu, ja ne to sakņošanās īstos stāstos? Tādos, kas liek plaši pavērt muti un uzmesties zosādai. Tieši aculiecinieku spoku stāsti ir tie spilgtākie. Un ar tiem dalās arī uzrunātie folkloras pētnieki. Jāatzīst, dažkārt tiešām pārskrien drebuļi, iedomājoties, ka ne reizi vien esi redzējis (ko pēc tam prātā, protams, pārstrādā kā – “tikai izlikās”) vai nosapņojis to, kas tiešām arī piepildās – kāda nāvi, kapsētas apmeklējumu, mīļā vectētiņa vai vecmāmiņas seju (sagadīšanās pēc viņiem tieši tajā dienā mirstot) un tādā garā... Skaidrs ir tas, ka stāsti ir dažādi, un tos izstāstīt arī var dažādi. Ticēt, vai nē – tas ir katra paša ziņā.

“Dažreiz bērni, paņemti līdzi uz bērēm, kapos griež ceļu neredzamām būtnēm un uzdod jautājumus par tiem, ko pieaugušie neredz. Un ir pieaugušie, kas tāpēc izvairās iet uz bērēm. Redz mirušo, kas piedalās bēru mielastā un cienājas ne tikai no viņam noliktā šķīvja... Ir gadījumi, ka jau vairākas dienas pirms miršanas pa logu skatās iekšā balts tēls vai pelēka sieviete sēž uz gultas malas. Mājā ieskrien liels, melns suns un pazūd. Vectētiņš guļ slimnīcā, bet pēkšņi viens no bērniem jautā, kāpēc vectēvs staigā pa ābeļu dārzu – un vēlāk uzzina, ka tieši tajā brīdī viņš nomiris. Bērinieki nomaldās, braucot uz bērēm pie kāda attālāka radinieka, te pēkšņi kāds parāda pareizo ceļu un pēc tam izgaist… Cilvēku atmiņā ilgi paliek stāsti par šķietamo nāvi – kad par nomirušu uzskatītais pēkšņi ceļas augšā no zārka. Ja līdz ar citām lietām mirušajam līdzi ieliek arī mobilo telefonu, tad nav jābrīnās pēc dažām dienām saņemt no tā zvanu!” akcentē Pakalns.