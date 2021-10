Foto: Pārdošanā nonācis modeles Kārlijas Klosas stilīgais penthauss

Pārdošanā nonācis, iespējams, modīgākais īpašums Manhetanā, Ņujorkā – amerikāņu modeles Kārlijas Klosas penthauss, kurš tiek pārdots par 23,5 miljoniem ASV dolāru (apmēram 20,19 miljoniem eiro), vēsta ārvalstu mediji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka Klosa 2018. gadā mija gredzenus ar uzņēmēju Džošua Kušneru, kas ir bijušā ASV prezidenta Donalda Trampa znota Džareda Kušnera brālis. Kā ziņo portāls "Architectural Digest", pāris šo penthausu iegādājās pirms 2018. gadā, samaksājot par to 18 miljonus ASV dolāru (aptuveni 15.46 miljonus eiro), bet nu tam tiek meklēts jauns saimnieks. Kā vēsta portāli "The New York Post" un "Architectural Digest", laulātie par 42,5 miljoniem ASV dolāru (apmēram 36,52 miljoniem eiro) šī gada rudenī ir iegādājušies citu penthausu – tajā pašā mājā, tikai krietni lielāku.

Penthauss, kas nonācis pārdošanā, atrodas Manhetanā, vēsturiskajā ēkā, ko sauc par "Puck Building". Pirms vairākiem gadiem 1885. gadā celto ēku, kā vēsta ārvalstu mediji, iegādājās nekustamo īpašumu uzņēmums "Kushner Companies". Tagad to pārdod nekustamo īpašumu uzņēmums "Compass".

Kā liecina informācija uzņēmuma mājaslapā, penthauss ir 526 kvadrātmetrus liels. Savukārt jaunā ģimenes ligzdiņa šinī pašā ēkā ir 668 kvadrātmetrus liela.

Mājoklī ir četras guļamistabas, sešas vannasistabas, fitnesa zāle, ģērbtuves, virtuve, marmora grīdas, velvēti ķieģeļu griesti, kamīns, turklāt tajā izvēlētas pārdomātas mēbeles, tekstilijas, skaisti aksesuāri un sienu dekori.

Foto ieskats mājoklī: