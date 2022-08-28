Очень сложно представить себе жилой дом без света, тепла и воды. Вот и в этом доме присутствуют все повседневные удобства: теплые комнаты, горячая вода, стиральная и посудомоечная машины, телевизор и свет, можно заряжать гаджеты и разнообразные рабочие инструменты.

Сторонник минимализма Индрек Кульдкепп в свое время отказался от подключения к электросети — компания запросила за это несколько десятков тысяч евро. Примерно за эти же деньги он создал собственную автономную систему электроснабжения.

Он признается, что такая жизнь, вне пределов электросети, требует иного мышления, чем жизнь в городской квартире со всеми удобствами.

Во-первых, вам нужно тщательно подумать о том, как вы потребляете электроэнергию и понять свои потребности. Например, электрического чайника у мужчины дома нет. "Я мог позволить себе чайник, но, чтобы пользоваться им регулярно, мне пришлось бы добавить одну секцию в свой аккумуляторный банк, что обошлось бы мне примерно в тысячу евро. Это просто не имеет смысла", — объясняет он.

Он использует газовую плиту для нагрева воды и приготовления еды, газ поступает из баллона с пропаном. Дом отапливается дровами – вокруг дома десять гектаров леса.