Uz kraujas malas un tuksneša vidū: 10 nomaļākās mājas pasaulē

Arī mūsdienās ir sastopamas mājas, kas atrodas tālu prom no cilvēku burzmas, dabas piesārņojuma un nemitīgas kņadas, turklāt ar elpu aizraujošu skatu. Tie var būt gan pavisam vientuļi meža namiņi, gan tradicionālas mājas nelielos ciematos. "Architectural Digest" apkopo 11 apdzīvotas vietas, kuras pierāda, ka dažreiz skaistākais, ko cilvēks var piedzīvot, ir patiesa vienatnes sajūta.

Vagar, Fēru salas

"Gasadular" ciemats atrodas pašā "Mulafossur" ūdenskrituma virsotnē, kurš savukārt atrodas uz Vagar salas. Tā ir viena no 18 Fēru salām, kuras pazīstamas ar savu gleznaino un neskarto dabu. "Gasadular" ciems ir īpaši nomaļa vieta, kuru no apkārtējās pasaules slēpj kalni. Mājas šeit ir būvētas no akmens un koka dēļiem, bet to jumtus klāj ziemeļiem raksturīgās sūnas. Daudzas mājas laika gaitā tika apmestas, tāpēc to krāsas var variēt no drūmi melnās līdz pat spilgti baltai.

Varzāzāta, Maroka

Vien nedaudzas mājas tika uzbūvētas Varzāzātā, ko dēvē arī par durvīm uz tuksnesi. Nelielais ciemats atrodas ielejā starp Sahāras kalniem. Māju arhitektūra ir tradicionāla skarbajam Sahāras tuksneša reģionam. Tās ir būvētas no māla ķieģeļiem, koka un blietētas zemes. Ierasti tās ir divstāvu ēkas, kas teju saplūst ar tuksneša smiltīm, vienlaikus tās pasargā iemītniekus no saules svelmes un vēsajām naktīm.

Aļaska, ASV

Starp leknajiem Aļaskas mežiem atrodas arī pavisam vientuļa koka māja, kas tika uzbūvēta kalna pakājē. Māja burtiski paslēpusies starp senajiem kokiem, tāpēc no tāluma to ir pat grūti saskatīt. Vien pienākot pavisam tuvu var ieraudzīt visnotaļ vienkāršu koka ēku, kas atgādina īstu meža būdiņu.

Arnarstapi, Islande

Neliels balts namiņš ar koši sarkanu jumtu slēpjas Snaefellsnes (Snæfellsnes) pussalas dienvidu pusē. Tas ir teju nemanāms ziemas periodā, kad blakus esošo kalnu pārklāj sniega sega. Tad par orientieri kļūst vien sarkanais jumts, bet naktī – logos mirdzošā gaisma. Savukārt vasarā namiņš kļūst par spilgtu pērli kalna pakājē.

"Elliðaey", Islande

Sociālajos medijos popularitāti guvusī māja atrodas uz "Elliðaey" salas. Ēka jau sen ir ieguvusi "vientuļākās mājas pasaulē" statusu, jo tās apkaimē nav nevienas citas apdzīvotas vietas. 1950. gados šo ēku uzbūvēja "Elliðaey" medību asociācija. Iespējams, tieši tādēļ, ka ēka nav paredzēta ikdienas dzīvošanai, tā ir ļoti askētiska un vienkārša.

Fafi, Portugāle

Kad pirmo reizi mājas fotogrāfijas parādījās tīmeklī, daudzi neticēja, ka tā eksistē realitātē. Māja ir ieguvusi nosaukumu "Casa do Penedo", kas portugāļu valodā nozīmē "akmens māja". Kaut arī māja ir kļuvusi populāra, tomēr nokļūt līdz tai nebūt nav viegli. Jāteic, tas ir labi, jo vismaz tūristu pūļi nekaitēs pasakainajam namiņam. Māja patiešām ir uzbūvēta tikai no akmens, vien tās jumtu klāj šīferis, bet logos ievietoti stikli.

Bretaņa, Francija

Etelas upes krastos lepni slejas septiņas pilsētas. Tomēr, neskatoties uz visām mūsdienu ērtībām un eleganci, par apkaimes lielāko dārgakmeni uzskata "Saint Cado" saliņu uz kuras atrodas nu jau pamesta māja ar ziliem logu slēģiem. Māja nav liela, taču eleganta. Kaut arī tās zilie logu slēģi kontrastē ar baltajām ēkas sienās, tie labi saskan ar debesu krāsu.

"Khinalig", Azerbaidžāna

"Khinalig" ciemats atrodas Kaukāza kalnos aptuveni 2134 metru augstumā virs jūras līmeņa. Tas ir sens ciemats, kurš tiek uzskatīts par vienu no vecākiem Eiropā. Māju ciematā nav daudz, turklāt tās ir nelielas. Pārsvarā vienstāva vai divstāvu mājas klāj lēzens jumts, bet sienas ir nokrāsotas baltos un sārtos toņos. Taču daudzas ēkas ir saglabājušas savu autentisko izskatu – pelēkas akmens sienas, kuras izskatās robustas un nepieradinātas.

"Glencoe", Skotija

Skotijas augstiene ir gana noslēgta teritorija, kur joprojām saglabājas neskartas dabas ainavas. Visā augstienē var sastapt vientuļas ēkas, kas šķietami ir sen pamestas. Taču tā nebūt nav – te atrodas arī īres namiņi tiem, kas vēlas aizbēgt no cilvēku burzmas un baudīt kalnu klusumu. Kalnu namiņi ir nelieli, taču omulīgi. To baltās sienas izceļas uz zaļgano kalnu fona kā baltas pērles uz smaragdzaļa auduma.

"Just Room Enough Island", Ņujorka

Atbilstoši nosaukumam uz salas atrodas tikai viena māja. "Just Room Enough Island" atrodas Tūkstoš salu ķēdē Ņujorkā. To savulaik nopirka ģimene, kura vēlējās būvēt brīvdienu māju. Šī māja gan nav tik izolēta kā citas iepriekš minētās – tuvākos kaimiņus var viegli sasniegt ar laivu.