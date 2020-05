Gladiolu stādīšanu maijā nevajag sasteigt

Gladiolas ar savu ziedēšanas daili priecēs pēc dažiem mēnešiem, bet, lai par tām varētu priecāties, maijā to sīpoli jāliek zemē. Ar gladiolu audzētāja palīdzību skaidrojam, vai maija sākumā gladiolas jau var stādīt dārzos.

"Vai pašlaik jau var stādīt gladiolas? Tām nebūs augsne par aukstu?" vaicā "Tavs Dārzs" lasītāja Ina.

Atbildi uz šo lasītājas jautājumu "Tavs Dārzs" palīdz rast atsaucīgais gladiolu audzētājs, kolekcionārs un "Gladiola Pluss" saimnieks Modris Paegle, kurš pats vēl nav sastādījis gladiolas, jo stādīšanas laiks viņam ir atkarīgs no citiem cilvēkiem, kuri apstrādā augsni. "Ļoti daudzi sasteidz gladiolu stādīšanu, ka tikai kaut kas iekšā zemē! Tā aukstā zeme neko labu nedod," norāda pieredzes bagātais audzētājs, kurš gladiolas lolo jau vairāk nekā 35 gadus. "Es vienmēr esmu teicis, ka gladiolas jāstāda kartupeļu stādāmajā laikā ap 10. vai 15. maiju, kad zeme jau ir iesilusi līdz apmēram +10 grādiem."

Viņš stāsta, ka savulaik pats augsnes temperatūru mērījis pat ar termometru, bet tagad jau vairs sen tā nedara. "Galvenais – nevajag sasteigt!" tā par gladiolu stādīšanu teic audzētājs. Tāpat viņš vēlreiz dārzkopjiem atgādina par jautājumu, kuram ļoti bieži uzdod gladiolu stādīšanas laikā, proti, ko darīt, ja sīpoliņš ir uz sāniem, bet asns aug taisni. "Kā asns ir atspiedies – tā arī ir jāstāda! Kaut vai tas sīpols būtu pusšķībi vai vertikāli. Kaut vai stāda uz kanti! Viss aug ideāli, nekādu problēmu nebūs," padomos dalās audzētājs.

Kā stāsta "Gladiola Pluss" saimnieks, tagad viņam ļoti bieži cilvēki uzdod jautājumu par to, kā izaudzēt gladiolas, lai tās būtu uz 1. septembri krāšņos ziedos. Viņš gan teic, ka tā uz pasūtījumu gladiolas izlolot nevar, jo tas ir atkarīgs no vairāku apstākļu kopuma – no laikapstākļiem, kāda būs vasara (auksta, silta), tad vēl ne mazāks svarīgs aspekts ir sīpola lielums, turklāt arī ir dažādas gladiolu šķirnes (agras, vidēji agras, vidējas, vidēji vēlas u.c.). Tas viss ir jāņem vērā. "Pareizi citi dara, ka stāda pakāpeniski – ik pa nedēļai," norāda audzētājs. "Pateikt, ka gladiolas ziedēs uz 1. septembri, to gan nevar."

"Tie cilvēki, kas grib kaut ko labu no vairiņiem dabūt [aut.– vairsīpoliem], tie jau varēja sēt vairiņus divas vai trīs nedēļas atpakaļ. Kā zeme vaļā – tā var sēt iekšā! Vairiņiem nekas nenotiek, jo viņi mitrajā augsnē sāk atdzīvoties un augt, bet sīpols gan to negrib. Tas ir gluži kā kartupelis, jo kartupeli taču neliks galīgi aukstā zemē!" tā Paegle.

Ja arī tev ir kāds interesējošs jautājums par augiem, to kopšanas darbiem pavasarī, raksti to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv