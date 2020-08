Izplatītākie mīti par zāles pļāvējiem robotiem

Zāles pļaušana ir neatņemama nodarbe vasarā, kas reizēm dārziņu īpašniekiem ir jau līdz brošai. Tā vietā, lai stumdītu šurpu-turpu zāles pļāvēju vai pavadītu ilgas stundas ar trimmeri, daži saimnieki savos mazdārziņos ir iegādājušies robotizētos zāles pļāvējus, kas atvieglo mauriņa uzturēšanas procesu. Kādi ir izplatītākie mīti, kas apvij šos dārza palīgus, lūko rakstā tālāk!

"Tavs Dārzs" zāles pļāvēju mītus komentē SIA "Husqvarna Latvija" pārdošanas menedžeris Mārtiņš Veismanis un SIA "Stokker" produktu vadītājs Mārtiņš Jaudzems.

Mauriņam ir jābūt gludam kā galdam

"Šis, manuprāt, ir izplatītākais mīts, kaut gan tā nemaz nav. Nav jābūt ideāli gludam mauriņam, vienkārši nedrīkst būt dziļas un "asas" bedres, kur var iekrist robota riteņi un aparāts vienkārši fiziski netiks ārā no šīs bedres," tā SIA "Stokker" pārstāvis.

Arī SIA "Husqvarna Latvija" pārstāvis norāda, ka mauriņam nav jābūt perfektam, lai tajā darbotos zāles pļāvējs robots. "Robotizētos zāles pļāvējus nebaida kurmju rakumi, tieši otrādi, robota darbības rezultātā radītā pārvietošanās vibrācija uz visiem laikiem padzen kurmjus no jūsu pagalma," par SIA "Husqvarna Latvija" zāles pļāvējiem stāsta pārdošanas menedžeris Mārtiņš Veismanis.

Puķu dobes vai koki traucēs robota darbībai

Kā mierina uzņēmumu pārstāvji, kokus, košumkrūmus vai puķu dobes robotizētais zāles pļāvējs nenopļaus, jo tās tiek apvilktas ar ierobežojošo perimetra vadu. "Vads ir jāpiestiprina pie zemes ar skavām vai jāierok zemē, tā iezīmējot teritoriju, aiz kuras robežām iekārta nevarēs darboties," paskaidro Veismanis. Viņš stāsta, ka šo vadu pa visu teritoriju var izklāt gan pats dārza saimnieks, gan arī profesionāļi. Ja šo darbu uztic speciālistiem, viņi šo vadu ar speciālas iekārtas palīdzību ieklāj zemē (līdz pat 5 centimetru dziļumam).

"Robots strādās tikai tur, kur mēs to gribēsim. Netiks nopļautas puķes vai citi krāšņumaugi," papildina SIA "Stokker" pārstāvis.

Robots aizies pie kaimiņa

Tāpat aplams ir mīts, ka robots pat no neiežogota pagalma var aiziet pie kaimiņiem. Tas nebūs iespējams, ja vien zemē būs iestrādāts speciālais norobežotais vads. Robots pāri tam nebrauks.

Mauriņā ir slīpumi un celiņi

Kā "Tava Māja" apgalvo uzņēmumu pārstāvji, slīpumi robotizētajiem zāles pļāvējiem nav šķērslis –tie pārvarēs gan lielus slīpumus, gan uzkalniņus, kā arī līdz pat 70 % stāvām nogāzēm. Tāpat arī celiņi zāles pļāvējiem nav šķērsis. Veismanis vien uzsver, ka jāņem vērā, lai tie nebūtu augstāki vai zemāki par 1,5 centimetriem, salīdzinot ar zāliena līmeni.

Roboti ir piemēroti tikai nelielām teritorijām

"Šis uzskats valda sabiedrībā joprojām, taču tā nu gan nav taisnība. Ir ražotāji, kuru roboti spēj tikt galā ar līdz pat 3 hektārus (30 000 kvadrātmetru) lielu platību, un tas ir ļoti daudz," norāda SIA "Stokker" pārstāvis.

Robots nedrīkst strādāt lietū

"Robotus neiespaido laika apstākļi. Parasto zāles pļāvēju īpašniekiem pastāvīgi jāpiemērojas laika apstākļiem un diennakts laikam, bet "Husqvarna" robotu neiespaido ne lietus, ne slapja zāle, ne nakts vai karstums," apgalvo Veismanis. Tāpat viņš teic, ka roboti ir klusi un droši, turklāt tie var darboties visu diennakti, netraucējot miegu ne saimniekiem, ne arī kaimiņiem.

Robotu var viegli nozagt

No garnadžu zādzībām nav pasargāts neviens, tajā skaitā arī robotizētais zāles pļāvējs. Lai pasargātu savu īpašumu no zādzībām, īpašnieki arī zāles pļāvējus apdrošina, turklāt, kā izrādās, roboti arī paši sevi var aizsargāt, jo daži roboti ir aprīkoti ar skaņas signalizāciju – gluži kā automašīnas.

Kā informē Veismanis, ja šādus robotus paceļ un pārvieto no darba zonas, ieslēdzas skaņas signalizācija – līdzīga kā automašīnām. "Daži robotu modeļi aprīkoti ar GPS navigācijas sistēmu tā izsekošanai, citiem to var uzstādīt kā papildu funkciju. Tāpat robots ir aizsargāts ar PIN kodu, tāpēc, nonākot svešās rokās, tas vienkārši nedarbosies, un savam saimniekam robots nosūtīs atrašanās vietas koordinātes," tā par vienu no robotu modeļiem stāsta Veismanis. Tiesa, kā atzīmē uzņēmuma pārstāvis, tas notiks vien tādā gadījumā, ja robots būs aprīkots ar "Automower Connect" plati, lai ar policijas palīdzību to varētu viegli atrast. "Katra robota īpašnieks tiek piereģistrēts sistēmā, lai zādzības gadījumā zaglis nevarētu to uzdot par savu un kopsummā zādzību gadījumi ir ļoti reti un gandrīz visos gadījumos produkti tiek atrasti un atgriezti īpašniekiem," tā "Husqvarna" pārstāvis.

Robots ir dārgs

"Iespējams, sākotnēji robota iegādes cena var šķist dārgāka, nekā mauriņa traktoriem vai citai pļaušanas tehnikai, bet, ja saliekam kopā izdevumus, kas ir vajadzīgi mauriņa robota uzturēšanai un tiem pašiem mauriņa traktoriem, tad pāris gadu laikā robots finansiālā ziņā ir izdevīgāks, turklāt mauriņš būs glītāks un robota īpašniekam būs brīvs laiks, ko pavadīt citās nodarbēs," norāda SIA "Stokker" produktu vadītājs.

Arī "Husqvarna" pārstāvis atzīmē, ka sākumā tā būs liela investīcija, bet laika gaitā pirkums viennozīmīgi atmaksāsies. "Pirmā investīcija ir lielāka kā parastam zāles pļāvējam, taču produkts ir paredzēts ilgāk kā 10 gadu lietošanai," stāsta Veismanis, kurš arī atzīmē, ka ir robotizētie zāles pļāvēji, kas cītīgi turpina darboties pat vairāk nekā 14 gadus. "Kā papildus bonuss ir brīvais laiks, ko iepriekš bija jāvelta zāles pļaušanai un vienmēr perfekti nopļautais mauriņš, kas ir neizmērojams ieguvums."