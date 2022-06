Koks ar lietussargam līdzīgu vainagu – nokarenais bērzs 'Youngii'

Gluži tāpat kā Ziemassvētkos māju rotājam ar krāšņu eglīti, Jāņos mājokli pošam ar vasarīgajām meijām. Lai gan meijas var būt arī ozoliem un kļavām, visbiežāk ar tām tiek asociēti bērzi. Vai esi iedomājies, ka Jāņos tavu pagalmu var rotāt ne tikai meijas, bet arī brašs, taču itin dekoratīvs bērzs ar nokarenu vainagu? Lūk, satriecošais bērzs (Betula penduli) 'Youngii'.

Vispirms par to, kādēļ tad latvieši iecienījuši svētkos māju rotāt ar bērzu meijām? To reiz portālam "Delfi" skaidrojusi Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja muzejpedagoģe Ieva Bērziņa. Viņa skaidro, ka cilvēki dažādos gadalaikos savas mājas rotāšanai izmanto to, kas tajā brīdī pieejams, piemēram, ziemas laikā tā ir Ziemassvētku eglīte, salmi, papīrs, lupatiņas, savukārt pavasarī un vasarā mājas rotāšanai izmanto dažādus augus, kas tajā brīdī saplaukuši un pieejami. Zaļiem, lieliem augiem vai kokiem ir arī savas priekšrocības – tie var aizsegt kādas konkrētas vietas telpā. "Senāk mājas bieži vien nokvēpa, nebija arī skursteņa," norāda Bērziņa. Viņa stāsta, ka tad šīs nokvēpušās vietas mēģināja nomaskēt ar palagiem, jo tad telpa izskatījusies krietni labāk. Tāpat maskēšanai izmantotas meijas, kas paslēpušas ne visai skaisto skatu. Meijas izmantotas arī godos, piemēram, kāzās, kur taisīti vārti-arkas. Ko vēl simbolizē meijas, un kā tās pareizāk cirst un uzglabāt, lasi šajā "Delfi" rakstā.

Tomēr, ja teritorija to ļauj un esi kociņa meklējumos, ar kuru izdaiļot savu pagalmu, iepazīsties ar bērzu, kura nokarenais lietussarga veida vainags vējā krāšņi līgosies un apburs ikvienu viesi.

'Youngii' bērzam nav centrālā stumbra. Galvenie zari izvietojas horizontāli un liecas atpakaļ, savukārt sānu zari ir smalki un gari. Kā norādīts kokaudzētavas "Bulduri" mājaslapā, šos bērzus nav nepieciešams apgriezt. Ziemas beigās un agrā pavasarī bērziem ir ļoti spēcīga sulas cirkulācija – šajā periodā tos griezt nedrīkst, jo tad kociņš zaudēt daudz sulas un aizies bojā. Ja nu tomēr apgriešana nepieciešama, vislabākais laiks, kad to darīt, ir jūnijs.

Bērzi ir pieticīgi koki. Galvenais, ko tiem obligāti nepieciešams nodrošināt, ir gaiša un saulaina vieta. Augsnes ziņā tie nav izvēlīgi un pielāgojas attiecīgajai vietai. Vislabāk tiem tīk irdena, vienmērīgi mitra un trūdvielām bagāta augsne, taču itin labi augs arī sausās un pat akmeņainās augsnēs. Ne stādīšanas laikā, ne pēc tam kokam nav nepieciešama speciāla mēslošana.

'Youngii' bērzs ir lēnaudzīgs koks, kuru pavairot iespējams tikai potējot. Koka augstums atkarīgs no potcelma augstuma.

Rakstā izmantota informācija no kokaudzētavas "Bulduri" mājaslapas un augu datubāzes un interaktīvās kartes "Smart Gardens".