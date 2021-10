Krāsainās bumbas dobēs – dekoratīvie sīpoli

Parasti sīpoli asociējas ar ēdienu gatavošanu, bet ir arī sīpoli, kurus nav jāliek uz kārā zoba, bet jāskata ar acīm! Tie ir dekoratīvie sīpoli, kuri pārsteidz ar šķirņu bagātību, krāsām un ziedu izmēriem. Starp citu – tagad savas dobes vari papildināt ar kādu skaistu dekoratīvo sīpolu!

Dekoratīvo sīpolu klāsts mūsdienās ir ļoti plašs, turklāt arī nevar sūdzēties par krāsu dažādību – balti, violeti, dzelteni, rozā, tumši sarkani, zili utt. Tie fantastiski izskatās ziemciešu dobēs, kā grieztie ziedi, kā arī dekoratīvie sīpoli saglabā savu dekorativitāti pēc noziedēšanas. Lielisks augs, lai ļautu vaļu floristikas meistardarbiem! Turklāt – šo augu ļoti mīl apputeksnētāji.

Kā raksta Lielbritānijas Karaliskās dārzkopības biedrība "The Royal Horticultural Society", dekoratīvie sīpoli zied pavasarī un vasaras sākumā (ir daži izņēmumi, piemēram, apaļgalvas sīpoli 'Allium sphaerocephalon', kas zied jūlijā un augustā). Tos ir ļoti viegli audzēt, bet ir jāzina dažas nianses. Piemērotākais laiks to stādīšanai ir rudens (gluži kā citām sīpolpuķēm), stāda līdz pat zemes sasalšanai. Augsnei jābūt labi drenētai, nevajadzētu stādīt smagnējās augsnēs un mitrās vietās, jo sīpoli augsnē vienkārši sapūs. Izvēlies tiem saulainu vietu, jo ēnainā vietā, tie vienkārši stīdzēs un lieksies uz gaismu. Runājot par vietas izvēli, vēlams to rūpīgi izvēlēties, lai tad, kad dobes ravēsi, netīšām ar kapli nesatraumē sīpolus. Tāpat tos vēlams stādīt aiz kādiem daudzgadīgajiem augiem (vai starp tiem), jo tad, kad dekoratīvais sīpols noziedēs, neglītās un nokaltušās lapas pazudīs starp daudzgadīgajiem augiem. Tie tās lieliski nomaskēs.

Ko apsvērt pirms dekoratīvo sīpolu stādīšanas:

zieda izmērs un krāsa (kā jau minējām iepriekš – ir no kā izvēlēties);

garums (vai sīpoli nepazudīs starp ziemcietēm);

ziedēšanas laiks (rūpīgi izdomā, kur stādīsi, lai dobju priekšplānā nerēgojas nokaltuši laksti);

kā stādīsi? Vai tā, lai tie veidotu kontrastu dobēs, piemēram, piestādot klāt oranžiem augiem? Vai gluži otrādi?

dekoratīvos sīpolus var audzēt arī grozos! Tikai tādā gadījumā tie ir augsnē jāpierok, bet pēc tam grozi jāizceļ un jāieliek dekoratīvos podos.

Foto: Shutterstock

Tumšpurpura sīpols 'Allium atropurpureum', kurš izaug 50 līdz 80 centimetrus garš, zied no jūnija līdz jūlijam.

Kad esi ķēries klāt stādīšanai, uzrušini zemi, izlasi no tās nezāles, stādi sīpolu vismaz trīs līdz četru sīpolu dziļumā. Ja esi izvēlējies mazus dekoratīvos sīpolus, tad droši vari stādīt tos blakus pa trim, četriem (ievērojot 7 līdz 10 centimetru lielu atstarpi), savukārt garākos sīpolus stādi ar 20 centimetru atstarpi.

Vai tie ir jālaista? Dekoratīvie sīpoli ir gana sausumizturīgi augi, tāpēc regulāra laistīšana nav nepieciešama. Atceries, ka tieši lielais mitrums var kaitēt sīpoliem – tie var sapūt. Cita runa ir par dekoratīvajiem sīpoliem, kas audzēti kastēs, bet pēc tam ielikti dekoratīvos podos. Par to laistīšanu nevajadzētu aizmirst.

Ja runa ir par slimībām un kaitēkļiem, dekoratīvos sīpolus var iecienīt tie paši kaitēkļi, kas ēdamos sīpolus, piemēram, sīpolu muša. Tie var slimot arī ar miltrasu un puvi. Augs arī jāuzmana no gliemežu uzbrukumiem.

Foto: Shutterstock

Dekoratīvais sīpols 'Allium karataviense', kurš izaug 20–25 centimetrus garš. Zied no maija līdz jūnijam.





Šķirņu dažādība, kā jau minējām, ir ļoti plaša! Sākot ar milzu sīpoliem 'Allium giganteum', beidzot ar baltajiem skaistuļiem 'Allium 'Mount Blanc', tumšpumpura sīpoliem 'Allium atropurpureum', zvaigžņulodes sīpoliem 'Allium christophii', apaļgalvas sīpoliem 'Allium sphaerocephalon', zilajiem sīpoliem 'Allium caeruleum (azureum)' un citiem. Atliek izvēlēties tikai sev tīkamāko!

Foto: Shutterstock

Lodgalvas sīpols 'Allium Sphaerocephalon', kurš izaug 60–90 centimetrus garš. Zied no jūnija līdz jūlijam.

Dekoratīvos sīpolus var iegādāties gan stādaudzētavās Latvijā, gan dārzkopības veikalos un "Facebook" domubiedru grupās, kur tiek organizēti koppasūtījumi, gan arī internetveikalos un citviet.

Raksta tapšanā izmantota informācija no Lielbritānijas Karaliskās dārzkopības biedrības (RHS) (The Royal Horticultural Society) mājaslapas, kā arī portāla "Garden Design" un kokaudzētavas "Baltezers".

