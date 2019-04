Lai vasarā krāšņi ziedētu! Laiks apgriezt lavandu sausos zarus

Lavandu lauki nav tikai aplūkojami ārvalstīs, bet tos var izlolot arī Latvijā – lielisks pierādījums tam ir saimniecība "Lillas Lavander", kur vasarā var vērot aromātisko lavandu ziedēšanu visā tā krāšņumā. Lai lavandas vasarā skaisti ziedētu arī tavā dārziņā, tad par tām nepieciešams pienācīgi parūpēties jau pavasarī!

Kā "Tavs Dārzs" pastāstīja "Lillas Lavender" saimniece Inga Purava, ja rudenī nav apgrieztas ziedošās lavandas, tad tagad tas ir jāizdara – jāizgriež sausie zari.

Taujāta par to, vai lavandas nevajag palutināt ar mēslojuma devu un kārtīgi tās aplaistīt, lavandu audzētāja teic, ka to nevajag darīt. Kā skaidro Purava, vajag izravēt un aprušināt zemi, lai siltums tiek klāt. Tā kā šajās dienās sola salnas, tad arī nedrīkst aizmirst, ka lavandas no tām jāpasargā.

Ja ir vēlme papildināt savu dārzu ar kādu skaistu lavandas stādu, tad der ņemt vērā, ka tās var stādīt visas vasaras garumā.

