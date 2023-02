No tehniskiem jautājumiem līdz puķu izvēlei: svarīgākie soļi, ierīkojot priekšdārzu

Ir pēdējais brīdis, lai domātu par to, kādas izmaiņas šogad nesīsi savā piemājas teritorijā. Iespējams, vēlies apkārtni padarīt vēl par kripatiņu skaistāku, bet varbūt vienkārši nepieciešamas pārmaiņas no ierastā? Lai nu kā, viens ir skaidrs – īpašuma vizītkarte ir priekšdārzs, tādēļ tā pilnveidošana un sakopšana ir veiksmīgs solis visa īpašuma attīstībā.

Kā portālam "Māja&Dārzs" skaidrojusi Bulduru Dārzkopības vidusskolas pasniedzēja, agronome un bioloģe Mariana Smona, priekšdārzs no atpūtas zonas dārzā ir jānodala. To var panākt, talkā ņemot gan lielus augus, gan blīvus stādījumus un arī vārtiņus.

Plānojot priekšdārza izveidi, apdomā to, kāda būs ieeja priekšdārzā un vai iebraukšana īpašumā ir ērta. Vai priekšdārzā būs atvēlēta vieta stāvvietai? Vai tā būs gana liela, lai no tās varētu izbraukt, kā arī ērti izkāpt no auto? Ja vaicāsi, cik daudz vietas vajag atvēlēt priekšdārzā vienam auto, tad tie ir 2,5 metri platumā, bet 5 metri garumā. Ņem vērā, ka priekšdārza stāvvieta jārēķina tikai saviem transportlīdzekļiem, ne viesu. Svarīgi, lai autostāvvietai būtu izvēlēts kvalitatīvs un pamatīgs segums, ja izmanto bruģi, tad tam jābūt 8 centimetru biezumā, turklāt atceries, ka iebraucamās daļas segumam jābūt tikpat lielam kā vārtiem. Ja izvēle tiek darīta par labu bruģim, jāatceras, ka mazas noslodzes gadījumā tajā sāks augt nezāles. Nedrīkst aizmirst arī par apgaismojumu – vai vakarā redzēsi, kas notiek pie iebraucamā celiņa? Atceries, ka no vārtiņiem līdz mājai jānokļūst pēc iespējas ātrāk, tāpēc līkloču taciņas nevajadzētu taisīt.

Smona norāda, ka no žoga būtu vērts atstāt 50 centimetrus, kas būs brīva vieta augiem. Ja vēlies piesegties no kaimiņiem, augi šo darbiņu lieliski veiks. Arī gar žoga malu var veidot dobes, lai nav tikai dzīvžogs un viss. Svarīgi, lai izvēlētie augi labi izskatās visa gada garumā. Cilvēki, staigājot garām jūsu žogam, noteikti ielūkosies jūsu īpašumā – vai priekšdārzs būs skaists visu laiku?

Dobes ēkas priekšā jāveido ne pārāk lielas. Turklāt atceries, ka priekšdārza stilu nosaka arī mājas fasāde – tātad, ja mājas fasāde ir simetriska, arī priekšdārzam jābūt tādam pašam. Dobēm jābūt glītām no pavasara līdz rudenim, tādēļ ieteicams izvēlēties dekoratīvi stabilus augus, piemēram, papardes vai rodžersijas (ēnainām vietām). Savukārt gar ēkām kokaugu un krūmu dobes nevajadzētu veidot, jo tās var ietekmēt ēkas fasādi un pamatus.

Priekšdārzs ziemā var ciest sniega kupenu dēļ, jo mēs tīrām sniegu. Atceries, ka mūžzaļajiem augiem nedrīkst krāmēt virsū sniegu – augi tā var aiziet bojā! Tā vietā var izvēlēties vasarzaļus augus (lakstaugus), kas pavasarī, vasarā un rudenī ir skaisti, bet ziemā tiem virszemes daļa nokrīt. Ļoti laba izvēle būs hostas. Savukārt lauku īpašumos ziemā sniegs tiek šķūrēts ar greideri, kā rezultātā var ciest priekšdārza dobes. Šādos gadījumos saspraud mietiņus, lai smagā tehnika neizbrauc dobes!

Un ne mazāk svarīgi – priekšdārzā neliec atkritumu tvertni. Tā ne tikai neglīti izskatās, bet var arī nelāgi smakot. Atvēli tai speciālu vietu zem kādas nojumes un pārliecinies, vai to nebūs problemātiski izstumt līdz celiņam atkritumu izvešanas dienā.

Kādus augus izvēlēties vai neizvēlēties priekšdārzam?



Agronome norāda, ka priekšdārzam jāizvēlas augus, kuriem piemīt dekorativitātes stabilitāte, piemēram, graudzāles, kuras tiek apgrieztas tikai pavasarī. Ja tie ir krāšņi ziedoši augi, svarīgi, lai tie izskatās skaisti arī pēc noziedēšanas.

Vērts padomāt kārtīgi – vai varēsi atvēlēt gana daudz laika priekšdārza kopšanai, lai tas vienmēr izskatās labi? Ja nē, izvēlies tādus augus, kas pat bez kopšanas un ravēšanas izskatās glīti, piemēram, papardes vai hostas. Cildināto rožu kailie kāti pavasarī izskatās ne visai pievilcīgi, bet, ja ļoti gribas rozes, var izvēlēties parka rozes, kuras ātrāk un kuplāk salapo, piemēram, šķirni 'Rītausma'. Priekšdārzā skaisti izskatīsies arī vasaras puķes, piemēram, tā sauktās ledenītes būs spilgts un efektīvs dobju akcents;

Pilsētas priekšdārzam derēs:

krūmi, kas nav uzņēmīgi pret slimībām un kaitēkļiem;

krūmi, kuriem ir krāšņas lapas (tās dos papildu efektu); labi izskatīsies veigelas un hortenzijas. Taču hortenziju gadījumā rūpīgi jāizvēlas šķirne, jo, piemēram, 'Anabella' un 'Vanilla Fraise' liecas un lūst ziedi. Savukārt mūžzaļie rododendri ziemā izskatīsies ļoti sērīgi, jo tiem nolaižas lapiņas. Par forsītijām der īpaši padomāt – ja būs liels sals, tām apsals ziedpumpuri, augs neziedēs;

priekšdārza dobēm var izvēlēties pavasarī ziedošās sīpolpuķes, kas vēlāk pazudīs starp citu augu lapām.

Lauku priekšdārzam derēs:

augus, kuriem ir augļi, priekšdārzā neizmanto, jo uz tiem nosēdīsies putekļi;

ceriņi vai filadelfi, jo tie labi izskatās no attāluma;

grimoņi – tie neprasīs lielu kopšanu, tiem ir ļoti skaistas un dažādas šķirnes;

pīlādzis, dievkociņš vai ābele – klasiski lauku priekšdārza augi, labāk izmantot arī dekoratīvās šķirnes, kuru augļi nav ēdami;

skujkoki ir stabils priekšdārza augs, bet ņem vērā, ka saulē tam var apdegt skujas, arī skujkoki slimo.

Patiesībā piemājas teritorijas iekopšana savā ziņā atgādina detektīva darbu. Vēlams teritoriju palikt "zem lupas" un izpētīt gan augsni, gan reljefu, gan vēsturi. Kā to visu izdarīt, agronome Mariana Smona plašāk skaidrojusi "Delfi" rakstā "Dārzs no nulles: ar ko sākt".