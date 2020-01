Peonijas dzen asnus: audzētāji dalās padomos, ko darīt lietas labā

Līdz peoniju skaistajai ziedēšanai vēl jāgaida daži mēneši, bet šogad krāšņie dārza augi daudzus pārsteiguši nesagatavotus, jo jau tagad peonijas sākušas dzīt savus sarkanos asnus. "Tavs Dārzs" vaicāja padomu zinošajiem peoniju audzētājiem par to, kas pašlaik būtu jādara – augi jāpiesedz vai tomēr nē.

Kā "Tavs Dārzs" ieteica kolekciju dārza "Madaras" saimnieks Edgars Bite – pašlaik peoniju dobēs nevajag darboties. "Ja sāk ar kaut ko cimperlēties, tad augs paliek cimperlīgs," pajoko audzētājs. "Nekādus lielos mīnusus nesola, ja peonija "sadzīs" 10 centimetrus lielus asnus un uznāks -20 grādi pēc Celsija, tad var domāt par segšanu. Pašlaik jau nav ziema, bet ir ilgstošs rudens." Kā uzskata audzētājs, ja peoniju asnus pašlaik sāks segt, tad tie "dzīsies" vēl vairāk. "Viennozīmīgi – pašlaik neko nevajag darīt," iesaka kolekcijas dārza īpašnieks.

Taujāts par to, vai augus vajag palutināt ar pelniem un bērt tos virsū uz asniem, viņš uzskata: "Pelni neko sliktu nenodarīs, ja vien tie tiek bērti normas robežās. Nevajag jau vienai peonijai bērt veselu spaini."

Savukārt "Ziedudārzs.lv" īpašniece, zinošā peoniju un īrisu kolekcionāre Dzintra Jurevica pastāstīja, ka viņa savām peonijām virsū salikusi egļu zarus. "Domāju: drošs paliek nedrošs, ja nu februāra sākumā uznāk -20 grādu sals?" tā audzētāja, kura paskaidro – egļu zari peonijā kalpo kā ļoti labs aizsargs."Biezo kūdras kārtu var likt tad, kad ir mīnusi. Es savām agrajām peoniju šķirnēm uzbēru, pateicu: jums vēl ir jāguļ!" joko peoniju kolekcionāre. Vaicāta par to, kad būs īstais laiks kasīt nost kūdras kaudzītes no pumpuriem, peoniju audzētāja iesaka to darīt tad, kad gaisa temperatūra pieturēsies +10, +15 grādi pēc Celsija.

Tāpat audzētājai vaicājām arī par pelnu bēršanu uz peonijām. "Saprāta daudzumos peonijām vajag pelnus, tas ir kā dezinfekcijas līdzeklis. Es vismaz beru savējām," atzīst Jurevica. "Latvijā mums jau tā ķīmija nav tik ļoti pieejama. Saprāta daudzumos peonijām var pakaisīt pelnus. Es parasti to daru rudenī un ziemas sākumā. Kad nāk sarkanie dzinumi, tad gan nevajadzētu bērt pelnus."

Ja arī tev ir kāds interesējošs jautājums par augiem vai to kopšanas darbiem, tad raksti to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv