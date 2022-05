Puķes, ko pa spēkam izaudzēt ikvienam

Ja vēlies audzēt puķes, bet ar dārzu esi uz "tu" un nejūties pārliecināti par savām dārzkopības prasmēm, ir vairākas daudzgadīgās un viengadīgās puķes, kas neprasa specifiskus audzēšanas apstākļus un zināšanas, lai tās bagātīgi augtu skaistas un veselas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai apgūtu dārzkopības pamatus, jāsāk pamazām, tāpēc stādi viegli audzējamas puķes, kas palīdzēs gūt pārliecību, ka vari izaudzēt skaistus puķu apstādījumus. Piedāvājam "Garden Design" puķu izlasi, kuras izaudzēt būs pa spēkam ikvienam.

Eihinācijas ir daudzgadīgas puķes, kas sāk ziedēt vasaras vidū un zied mēnešiem ilgi – līdz rudens salnām. Tās jāsēj pavasarī vai rudenī saulainā vietā un labi drenētā, mēreni mitrā augsnē. Tās ir izturīgas pret sausumu, piesaista apputeksnētājus un ir labi piemērotas turēšanai vāzē, jo ilgi saglabājas svaigas.

Foto: Shutterstock

Cinnijas jeb cīnijas ir izturīgas viengadīgas puķes, kas zied vasarā un pievilina bites un citus labos kukaiņus. Cinniju ziedu ziedlapiņām var būt dažāda forma, piemēram – dālijziedu, skabiozziedu, krizantēmu, kaktusziedu, margrietiņu utt. Tām ir mērenas prasības pret laistīšanu un tās skaisti zied saulainā vietā. Cinnijas jāsēj bagātā, labi drenētā ausgnē.

Foto: Shutterstock

Čemuru jeb studentu neļķēm ir koši, smaržīgi ziedi ar krustnagliņu aromātu, tās zied no maija līdz augustam. Izturīgas pret kaitēkļiem un augs arī pusēnā, bet labāk patīk saulaina vieta. Studentu neļķes labi pašizsējas, tādēļ to ziedēšanas sezonā nevajadzētu nogriezt visus ziedus. Jāparūpējas, lai vieta, kur aug studentu neļķes, ir tīra no nezālēm un tajā neturās mitrums, citādi puķu saknes var nopūt.

Foto: Shutterstock

Saulespuķes zied vasarā un ir izturīgas pret karstumu un sausumu, arī nelielām salnām un spēj augt teju jebkādā augsnē, ja vien tā nav izteikti mitra un ir barības vielām bagāta. Saulespuķes piesaista apputeksnētājus, arī putnus. Lai puķes nesagāztos un nelūztu, var būt nepieciešams atbalsts, īpaši, ja stādi izteikti garas šķirnes.

Foto: Shutterstock

Samtenes ir ātraudzīgas puķes, kas, atkarībā no šķirnes, var ziedēt pavasarī, vasarā un rudenī. Samtenes nepatīk odiem – tās ir efektīvas šo kukaiņu atbaidītājas, tāpēc tās var sēt pie terases vai lapenes. Samtenēm vajadzīga saulaina vieta un tām patīk labi drenēta augsne, bet labi aug arī sausos un smilšainos dārzos. Samtenes gan ir prasīgas pret mitrumu – tās bieži jālaista, taču tikai tad, kad zeme ir sausa.

Foto: Shutterstock

Balzamīnes ir bagātīgi ziedošas puķes, kuras biežāk audzē kastēs vai iekarināmajos podos, taču var audzēt arī dobēs. Tām patīk siltums un ir jutīgas pret salnām, taču balzamīnes ir vienas no retajām puķēm, kas labi aug gan saulainā, gan pusēnā, gan pilnīgi ēnainā vietā. Augsnei visu laiku jābūt mitrai, taču ne slapjai.

Foto: Shutterstock

Kosmejas ir ātraudzīgas viengadīgas puķes, kas aug pavasarī, vasarā un rudenī un, līdzīgi kā samtenes, labi atbaida odus. Tām patīk labi drenēta, trūdvielām bagāta augsne, bet aug arī sausos un smilšainos dārzos. Kosmejas jāaudzē saulainā vietā, lai tās ilgi augtu un būtu košas, un bieži jālaista, bet starp laistīšanas reizēm zemei jāļauj nožūt, jo kosmejām nepatīk atrasties slapjumā.

Foto: Shutterstock

Ipomejas ir ātraudzīgi un blīvi augoši vīteņaugi, kas viegli pašizsējas, tāpēc kārtīgi jāizplāno stādīšanas vieta. Jāņem vērā, ka to sēklas ir toksiskas, tāpēc nevajadzētu stādīt vietās, kur tām var piekļūt mājdzīvnieki un bērni. Zied vasaras beigās un rudens sākumā. Jāstāda saulainā vietā un labi drenētā augsnē.

Foto: Shutterstock

Puķuzirnīši ir viengadīgas, īpaši smaržīgas bagātīgi ziedošas puķes, kas skaisti un koži zied gaišā saulainā vietā līdz vēlam rudenim. Tām patīk mālaina, labi drenēta augsne. Lekni augošajām puķēm vajadzīgs atbalsta žogs vai režģis. Puķuzirņus jālaista uzmanīgi, tikai pie kāta pamatnes, jo tām nepatīk mitrums uz lapām un ziediem. Noziedējušos ziedus jāizgriež, lai puķuzirnis enerģiju neatdot pākstu veidošanai.

Foto: Shutterstock

Kreses ir pieticīgas ātri augošas un košas viengadīgas puķes ar ēdamām lapām un ziediem. Tās bagātīgi aug un veido sēklas; zemos ceros zied no maija līdz septembrim. Kresēm vajadzīga labi drenēta augsne, tās ir prasīgas pret siltumu, tādēļ jāaudzē saulainā un no vējiem pasargātā vietā; uz salnām jāsasedz.

Foto: Shutterstock

Lauvmutītes ir viengadīgas vasaras puķes, kas vēsās vasarās zied līdz rudenim; tās ir izturīgas pret īslaicīgām salnām. Lauvmutītēm patiks augt saulainā vietā vai nelielā paēnā, irdenā ausgnē. Pacietīgas pret nezālēm un izturīgas pret slimībām – tās gandrīz nekad neslimo.

Foto: Shutterstock

Atraitnītes ir vienas no izturīgākajām viengadīgajām puķēm, kas pacieš nelielas salnas. Atraitnītes izsējas pašas un piesaista labos kukaiņus. Tās nav īpaši prasīgas pret augsni, galvenais, lai tā nav pārāk smilšaina un mitra, bet labi drenēta. Atraitnītnes zied saulē vai daļējā ēnā, un tās regulāri jālaista.

Foto: Z/S "Zutiņi"

Solēnija jeb dižā begonija zied vasarā un rudenī, tai ir gludas, spīdīgas ziedlapiņas, kas izskatas kā pārklātas ar vasku. Patīk augt daļējā saulē vai ēnā, nepatīk pārlieku bieža laistīšana. Solēnija ir izturīga pret sausumu, tai vajadzīga trūdvielām bagāta augsne, un tai patiks augt ne tikai dobēs, bet arī kastēs un puķu podos.

Foto: Shutterstock

Lupīnas bagātīgi ražo sēklas un pašizsējas, tādēļ tām jāierāda pārdomāti izvēlēta un saulaina vieta. Lupīnas ir izturīgas, tās pacieš arī vēsus laikapstākļus un, lai skaisti un bagātīgi ziedētu, tās nav nepieciešams mēslot. Tām patīk labi drenēta augsne.

Foto: Shutterstock

Pelargonijas jeb ģerānijas ir mazprasīgas daudzgadīgas vasaras puķes, kas zied no pavasara līdz salnām. Tās bieži stāda kastēs, iekarināmos podos, bet der audzēšanai arī apstādījumos. Pelargonijas bagātīgi zied trūdvielām bagātā, labi drenētā augsnē un saulainā, atklātā vietā. Tās jālaista regulāri, bet nedrīkst pieļaut pārlaistīšanu.

Foto: Shutterstock

Lavanda zied no jūnija beigām līdz augustam; tā piesaista bites un tauriņus, bet atbaida odus. Siltumprasīga; jāaudzē sausā, gaisa caurlaidīgā augsnē. Lavandas ir izturīgas pret sausumu, tāpēc jālaista reti, bet bagātīgi. Lavanda iztiek bez mēslošanas.

Foto: Shutterstock

Dālijām patīk saule, tādēļ tās jāstāda gaišā un no vējiem pasargātā vietā, ēnā augot tā izstīdz. Labi aug vieglā, bagātīgā un labi drenētā augsnē, kas ir dziļi un labi uzirdināta, bet nepatīk mitra vieta. Dālijas bumbuļus jāstāda pavasarī, kad sākuši ziedēt augļkoki. Vajadzīga bieža laistīšana. Dālijas ir izturīgas pret kaitēkļiem un slimībām.

Foto: Shutterstock

Narcises aug saulainā vai daļēji noēnotā vietā un, līdzīgi kā saulespuķes, griež galvu pretī saulei. Pacieš teju jebkuru augsni, bet tām labāk patiks augt labi drenētā smilšmāla augsnē. Narcisēm vajadzīgs mitrums, tādēļ bieži jālaista, un tām patīk, ja tiek mēslotas.

Foto: Shutterstock

Dienlilijas jeb dienziedes ir vienas no izturīgākajām ziemcietēm, kas vienuviet var augt gadu desmitiem. Tās zied ilgi un bagātīgi, tās ir izturīgas pret karstumu un mitrumu. Labi aug trūdvielām bagātā, labi drenētā augsnē; var laistīt reti, bet tad pamatīgi. Vislabāk jūtas saulainā vietā.

Foto: Shutterstock

Dekoratīvie sīpoli ir daudzgadīgi augi, kas labi piemēroti akmeņdārziem un savvaļas ziedu apstādījumiem; tie ir izturīgi pret slimībām un kaitēkļiem. Labi aug ūdenscaurlaidīgā augsnē sausā, saulainā vietā. Ziedus apputeksnē bites un citi kukaiņi.