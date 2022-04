Tauriņu magnēts dārzā: krāšņo ziedu krūms budleja

Tauriņi tiek uzskatīti par vienu no silto gada mēnešu vēstnešiem, un tie nudien priecē ikvienu ar savu skaistumu un vieglprātīgo lidojumu. Ja vēlies tauriņus pievilināt arī savā dārzā, ieteicams stādīt budlejas, kas šobrīd strauji iekaro popularitāti ikvienā dārzā. Dārzkopības centra "Hortes" klientu apkalpošanas speciāliste dārza nodaļā Gunta Sāre skaidro, kā tās kopt un ko ievērot, lai šie krāšņie krūmi priecētu acis vairākus gadus, ik vasaru pievilinot draiskos tauriņus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dāvida budlejas angliskais nosaukums ir butterfly bush (tauriņu krūms), un ne velti, jo tā ziedu smarža un košā krāsa nudien pievilina tauriņus.

Budleju ziedi izkārtoti garās skarās, krūma lapas ir garas un lancetiskas ar zaļu augšpusi un pelēcīgu apakšpusi, tā zari izvietoti vidēji skraji, tādējādi piešķirot dārzam gaisīgumu. Budleja izskatās kā "mazu salūtu" kopums, kas zied no jūlija līdz rudens salnām.

Stādīšanas un kopšanas gudrības

Dāvida budlejas, gluži kā paši tauriņi, ir saulmīles, tāpēc tās vēlams stādīt saulainā vietā, kur nevalda ziemeļu puses vēji, trūdvielām bagātā smilts vai smiltsmāla augsnē. Augs ir sausumizturīgs, tam ir spēcīga un dziļa sakņu sistēma.

Budlejas var audzēt no sēklas, tiesa tad gan jāapbruņojas ar pacietību, jo šis krūmiņš uzziedēs tikai trešajā gadā. Dārzā šos krūmus stāda pa vienam vai grupās aptuveni metra attālumā vienu no otra.

Budlejas ir ziemcietes, kas jāieziemina, apgriežot zarus, atstājot tos aptuveni 50 centimetrus virs zemes, un viegli sasedzot krūma saknes. Krūms pārziemos arī tad, ja to neapgriezīs, taču par tā saknēm gan īpaši jāpiedomā. Svarīgi, lai tās nenosalst un arī neizsūt zem biezas sniega segas. Tāpat budlejām nepatiks, ja ziemā krūmā krāsies lieks mitrums.

Ja bargā ziemā krūms cieš no liela sala, nav jāskumst – pavasarī nosalušos zarus var nogriezt, un krūms ataudzēs jaunus dzinumus.

Trīs noderīgi knifi

Budlejas ir samērā jutīgi augi, tāpēc eksperte iesaka ievērot dažus knifus šo krūmu kopšanā, kas ļaus tiem vairāk priecēt dārza saimnieku un lidojošos viesus.

Budlejas var izaugt divus līdz trīs metrus augstas, taču eksperte iesaka tās apgriezt, veidojot krūmu kuplāku un ziediem bagātāku.

Krūmus ieteicams apgriezt pavasarī, jo reizēm ziemā apsalst arī apgriezts krūms.

Pavasarī vēlams budleju pabarot ar mēslojumu – kūtsmēsliem vai minerālmēsliem ar mikroelementiem, kas palīdzēs skaistajam krūmam ziedēt daudz krāšņāk.

Krāšņākās šķirnes

Dāvida budleja "Black Knight" – tumši violetiem, smaržīgiem ziediem nokarenās līdz 25 centimetriem garās skarās. Zied no jūnija līdz pat salam. Augstums no 1,5 līdz 1,7 metriem, platums no 0,8 līdz 1 metram.

Foto: Shutterstock

Dāvida budleja "Pink Delight" – rozā krāsa ziediem, parasti uzzied jūlijā. Augstums no 1,2 līdz 1,5 metriem, platums aptuveni 1 metrs.

Foto: Shutterstock

Dāvida budleja "Royal Red" – purpursarkaniem, smaržīgiem ziediem līdz pat 40 centimetru garās ziedkopās. Zied no jūlija līdz augustam, siltos rudeņos līdz pat salam. Augstums no 2 līdz 2,5 metriem, platums no 2 līdz 2,5 metriem.

Dāvida budleja "Empire Blue" – violetiem, smaržīgiem ziediem aptuveni 30 centimetru garās skarās. Zied no jūlija līdz septembrim. Krūms gada laikā izaug aptuveni 1,5 līdz 2 metru augstumā.