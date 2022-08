Unikāli un izcili smaržojoši: flokšu karaliskā valstība Gunas Rukšānes dārzā

Vasara ir pašā pilnbriedā. Esam izbaudījuši neilgo peoniju uznācienu, cenšamies aptvert rožu un liliju majestātiskumu un visiem spēkiem ar acīm un deguniem steidzam izbaudīt krāšņās puķes, kas ir teju ikkatrā sētā – neaizmirstami smaržojošos flokšus. Vairāk par auga īpašo šarmu un audzēšanas niansēm ar portālu "Māja&Dārzs" dalās puķkope Guna Rukšāne, kuras dārzā sastopama flokšu kolekcija ar vairāk nekā 200 šķirnēm.

"Augusta prieks – Viņa Karaliskā Augstība Floksis jau vairākas nedēļas kā atver savas ziedvārpas. Tā manā dārza lepnums 'Pārsteigums' viegli iekrāsojies sārtenos toņos, gatavojas briedēt sēkliņas. Ļaušu, jo, kā katru novembrī, tās iesēšu. Te var piezīmēt, ka nolaužot noziedējušo ziedvārpu, jūs stimulējat floksi otrreizējai ziedēšanai – ziediņu kopas veidojas lapu padusītēs. Atļaujot nobriest sēklām, katrs var pamēģināt kļūt selekcionārs un nākamajā vai aiznākamajā gadā sēkliņa uzziedēs. Tā būs unikāla un vienā eksemplārā. Radošums var izpausties arī šādi.

Sārtais floksis 'Pārsteigums'

Sāk noziedēt arī Rugāju dārzkopes Tatjanas Kočānes floksis 'Micīte' – balts ar aveņkrāsas actiņu, kas ir tradicionāla krāsu kombinācija, bet zems augums flokšiem ir liels retums. Manā kolekcijā tādu ir pavisam nedaudz – 'Fracle Blue Shades', 'Younique Mauve', 'Mary'. Piezīmēšu, ka bieži pārdošanā parādās gan zema auguma flokši, gan lilijas, taču pamatā tas ir panākts ar ķīmiju – augšana tiek bremzēta ar retardantiem. Paiet vairāki gadi un floksis atkal ir kā tradicionālais vidēja auguma stāds – ap 85 cm.

Flokšu ziedēšanas sezona var iestiepties vairākus mēnešus, jo pēdējie P. amplifolia grupas flokši sāk ziedēt tikai septembrī. Es ikdienā redzu, kā puķumīļi pavelkas uz ieraudzītu skaistu ziedu, bet vajadzētu savu flokšu grupu komplektēt, sākot no agrajiem un beidzot ar vēlajiem. Tad pilnībā varēs izbaudīt flokšu lielāko pievienoto vērtību – smaržu. Un smaržo tie izcili – kāds stiprāk, kāds maigāk, bez tam ar flokšiem nav negaidītu pārsteigumu, kā pasmaržojot peoniju – pieliekot puķi pie deguna, smarža kā no vircas bedres. Otrs flokšu pluss ir ilgā ziedēšana, vēsā laikā viens cers ziedos var noturēties pat veselu mēnesi.

Tagad flokšus var nopirkt arī podiņos visu garo sezonu. Tas ir ērti, bet pareizāk gan būtu tos stādīt pavasarī, kad pati daba mudina augus iesakņoties. Podiņā audzēt, tas ir kā uzturēt to pie mākslīgās elpināšanas vairāku mēnešu garumā – laistīt, mēslot un uzraudzīt no miltrasas. Jā, jūnija vidū vajag profilaktiski apputināt flokšus ar sēra pulveri. To dara, kad temperatūra ir virs +20 grādiem. Sēņu sporas iznīcina ne jau pats sērs, nē, tie ir sēra tvaiki. Tāpēc tas karstais laiks. Tautas līdzekļi – soda, paniņas vai kefīrs arī līdzot, bet neesmu mēģinājusi, jo negribu riskēt ar visiem saviem flokšiem. Sēņu sporas lido tālu un var atlidot arī no kaimiņiem, un, ja reiz miltrasa sākusi vairoties, tā kā meža ugunsgrēks var pārņemt visu lauku. Pēc lietus apputināšanu vajag atkārtot.

Sēklaudži Rukšānu dārzā

Pasaulē ar flokšu selekciju nodarbojas ne tikai Nīderlandē, bet arī Vācijā, Anglijā, Francijā un Krievijā. Tur ir daudz skaistu šķirņu, bet esmu nolēmusi, ka pamazām pāriešu tikai uz savām un citu pašmāju selekcionāru šķirnēm. Šopavasar Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā tika iestādītas desmit manas šķirnes. Pateikt, ka man ir 299 flokšu šķirnes, arī nav īsti korekti, jo, kā jau iepriekš atzīmēju, katrs sēklaudzis arī ir unikāls un to man ir daudz, jo daudzus gadus sēju un sēju, un tie aug un zied. Priekam un vienmēr var ieraudzīt kādu jaunu, ko pavairot."





Šajā svētdienā, 7. augustā, Raiskuma pagasta "Jaunrūjās" no pulksten 10 līdz 16 visi ir aicināti uz "Flokšu balli", kurā varēs aplūkot dārzu un flokšu izstādi. Notiks arī stādu tirdzniecība ("Eži", "Kaliņi", "Jaunrūjas"), kurā varēs iegādāties arī grieztus liliju ziedus. Darbosies kafejnīca, kurā varēs nobaudīt austeres un vīnu, kā arī bezalkoholiskos dzērienus, kafiju un smalkmaizītes. Savukārt no pulksten 11 darbosies deju zāle, par mūziku parūpēsies grupa "Radošais Floksis". Vēl ir iespējams pieteikties uz aromterapeites Agritas Jērumas personīgo dabīgo smaržu meistarklases darbnīcu. Vietu skaits ierobežots – lai pieteiktos, sazinies ar Gunu Rukšāni pa tālruni 29488877.