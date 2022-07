Kolorado vaboļu uzbrukums – kā cīnīties ar negantajiem kaitēkļiem?

Šogad, līdzīgi kā pagājušajā gadā, atkal vērojams liels Kolorado vaboļu (Leptinotarsa decemlineata) jeb kartupeļu lapgrauža uzbrukums mazdārziņos un zemnieku saimniecību laukos. Sīkstā vabole ēd gandrīz jebko, taču iecienītākais ēdiens tai ir nakteņu dzimta, un tieši kartupeļi cieš vissmagāk no vaboļu uzbrukuma. Nejaukais kaitēklis no kartupeļu laukiem jāpadzen, jo, nograužot lakstus, kartupeļu bumbuļi visticamāk aizies bojā.

Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā norādīts, ka mātītes dēj olas lapu apakšpusē, grupās pa 33–40 un izšķīlušies kāpuri uzturas vienuviet un sāk grauzt lapas, tādēļ var ātri vien iznīcināt ražu. Šiem kaitēkļiem patīk silts un saulains laiks – tāds veicina to attīstību. Sliktā ziņa ir, ka kolorado vaboles ir izturīgas – no tām ir grūti atbrīvoties, jo tās pielāgojušās gan tradicionālajām, gan bioloģiskajām ierobežošanas metodēm. Zemāk lasi zināmākus un mazāk zināmus veidus to apkarošanā.

Nolasīšana ir viens no efektīvākajiem, bet arī laikietilpīgākajiem veidiem. Ja vaboļu nolasīšanu veic ar rokām, pārbaudi vai kartupeļu lapu apakšpusē nav arī to olu un kāpuru, jo, ja uz lakstiem ir vaboles, tur noteikti ir arī kāpuri. Portāla "The Spruce" eksperti iesaka salasītās vaboles iemest spainī ar ziepjūdeni.

Dabiskie ienaidnieki šīm kaitēkļu oliņām ir mārītes, zeltactiņas un zoofāgās blaktis, savukārt putni barojas ar pieaugušām vabolēm un to kāpuriem. Lai piesaistītu savā dārzā putnus, veido tādu dārzu, kurā tiem labpatiktu uzturēties – nodrošini ūdens avotu (ir speciālas putnu dzirdinātavas, turklāt nopērkamas ir tik skaistas, ka kalpo kā dekoratīvs dārza elements), ierīko barotavu un mājvietu tiem – putnu būrīšus. Ir arī ieteicams iestādīt dažus papildu barības avotus, piemēram, saulespuķes.

Rokas putekļu sūcēji pieejami arī lietošanai ārtelpās un tiek nosaukti pie veidiem, kā cīnīties ar vabolēm. Ja nav speciālā, lietošanai dārzā paredzētā putekļu sūcēja, nelielās teritorijās mazdārziņā var lietot arī parasto rokas putekļu sūcēju.

Nīma eļļa noteikti ir dzirdēts produkts bioloģisko saimniecību īpašnieku vidū, jo tas ir viens no organiskajiem pesticīdiem. Nīma eļļa tiek iegūta no nīma koka sēklām, un tā satur vairākus savienojumus, kas atrodami komerciālos pesticīdos, un tajā esošās vielas traucē Kolorado vaboļu hormonu sistēmai, kavējot spēju vairoties. Ja izmanto nīma eļļu, paturi prātā, ka, lai gan tā tiek kvalificēta kā bioloģiskais pesticīds, nenozīmē, ka ir nekaitīga cilvēkiem. Termins "bioloģisks" nozīmē, ka produkts izgatavots no dabiski sastopamām sastāvdaļām, nevis to, ka tas nav toksisks. Tāpēc, ja izmanto šo apkarošanas metodi, esi piesardzīgs.

