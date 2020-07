Selekcionāru ieteikumi, kā cīnīties ar melnkāju lilijgrauzi

Lilijas zied pilnā sparā, bet jūlija karalienes šajā ziedēšanas laikā nesmādē melnkāju lilijgrauzis (Lilioceris lillii), kas ir mazs un sarkans kukainītis, kurš apgrauž liliju lapas. Šoreiz vaicājām pieredzes bagātajiem liliju selekcionāriem padomus, kā apkarot melnkāju lilijgrauzi.

"Daugmales lilijas" liliju un dienliliju selekcionārs Guntis Grants atzīst, ka nav tādas brīnumu indes, kuru izpūtīs dārzā un kukainīši pazudīs. "Nevar vairs arī tās indes nopirkt. Es uzskatu, ka tas ir pareizi," tā par indēm dārzā teic selekcionārs. Viņš tā vietā iesaka kukainīšus ar rokām nolasīt.

Vislabāk to darīt jau pavasarī, kad no augsnes spraucas ārā asni. "Kad liliju asni jau ir kādu sprīdi gari, tad tie izskatās pēc palmiņām. Tad vabolītes nāk ārā no zemes un sildās uz palmiņām. Tieši tad vajag visas pēc kārtas nolasīt. Vaboles pēc ziemas ir kūtras un neveiklas, tās arī nav sapārojušās un nav sadējušas olas. Tagad būs grūtāk," norāda selekcionārs. Viņš mudina tagad vilkt rokās gumijas cimdus, spaidīt nost kāpurus un nolasīt košās vabolītes.

Vai ir arī kādi tautas līdzekļi, lai cīnītos ar šiem liliju kaitēkļiem? Kā atzīst Grants – tautas līdzekļi, lai apkarotu šo vaboli, nav zināmi, bet, ja arī ir, tad tiem nevajag pārāk uzticēties. "Vēl ir veids, ko es pats neesmu 100 procentīgi izstudējis, bet es domāju un ticu, ka mazie putniņi arī palīdz dārzā. Vajag likt putnu būrīšus dārzā!" iesaka selekcionārs. "Vēl viena lieta, ko cilvēki nedara – dobēs, kur aug lilijas un kuras vajadzētu uzpasēt no kaitēkļiem, ik pēc 10 metriem jāiesprauž mietiņus, kuriem augšā ir T veida zariņš. Uz tā varēs uzsēsties putniņi. Viņiem patīk uzsēsties un no augšas vērot dārzu. Varbūt par prieku saimniekam vēl viņi uzdzied."

Arī liliju selekcionārs Dāvids Hercbergs, kurš savās mājās Vecumniekos lolo krāšņās lilijas, iesaka tās nolasīt. Viņš arī pats lasa ar rokām, bet, ja esot lielākas liliju platības, tad droši var saukt talkā bērnus, kas var palīdzēt nolasīt pīkstošos kukainīšus. Kā iesaka selekcionārs, labāk melnkāju lilijgrauzi nolasīt no lilijām pēc iespējas ātrāk.

Savukārt Dr.agr. Antra Balode, kura ir puķkope, liliju selekcionāre un liliju audzētāju biedrības "Lilium Balticum" valdes priekšsēdētāja, iesaka divus variantus, kā cīnīties ar melnkāju lilijgrauzi. Pirmais – savlaicīgi vabolītes nolasīt. "Tas ir visnekaitīgākais! Noteikti vabolīšu nolasīšanu nevajadzētu atlikt uz citu dienu, bet uzreiz nolasīt," mudina pieredzes bagātā puķkope. Vabolītes var saspiest ar pirkstiem, bet, ja kādam nepatīk, tad tās var lasīt spainī vai var arī samīdīt ar kājām. Spaini var piepildīt ar sālsūdeni vai vara vitriolu. Kā norāda liliju selekcionāre, svarīgi ir nepieļaut, lai sarkanā vabole veido kāpurus (tos viņa sadēj liliju lapas otrā pusē), bet, ja tas ir palaists garām – kāpuri ir izšķīlušies un grauž lapas. Vēl viņa kā labu līdzekli iesaka 'Nīmazalu' (NeemAzal-T/S). Kā stāsta liliju selekcionāre, viņa ar šo līdzekli apsmidzinājusi savus dārza augus, kā arī plāno apsmidzināt kartupeļus pret Kolorado vabolēm. Tas der gan laputīm, gan arī melnkāju lilijgrauzim. "Protams, vairāk nav pieejams ne fastaks ("Fastac"), ne "Actara", bet es tos nekādā gadījumā neiesaku lietot! Uz lielajām lilijām taču ir bites, kamenes," tā Dr.agr. Balode.

