Kā vasarā parūpēties par vīnkokiem, lai tie bagātīgi ražotu

Ja pavasarī ir izlauzti visi liekie rezerves pumpuri, veikta dzinumu retināšana un izlauzti liekie dzinumi, turpinām augļzaru piestiprināšanu pie stieplēm. Šogad vīnogas aug spēcīgi, tādēļ svarīgi ir veikt visus nepieciešamos vasaras darbus vīnogu kopšanā, lai vīnkoks nepārvērstos par džungļiem. Šādā krūmā arī ogas būs sīkākas. Visus šos vasaras darbus sauc par zaļajām operācijām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz jūnija beigām bija vēlams vairāk pievērst uzmanību lieko dzinumu izlaušanai. Tie ir dzinumi, kas izauguši uz stumbra daudzgadīgajiem un viengadīgajiem dzinumiem no snaudošajiem pumpuriem. Kādu uz stumbra augošo dzinumu var atstāt vainaga atjaunošanai. Uz diviem līdz trijiem dzinumiem ar ziedpumpuriem atstāj vienu dzinumu bez ziedpumpuriem, lai palielinātu lapu virsmu. Ja nav paspēts šo darbu izdarīt, labāk to izdarīt tagad, nevis atstāt visu, kā ir. Ja uz iepriekšējā gada dzinumiem veidojas dubultdzinumi, kas izauguši no aizvietotājpumpuriem, tad atstāj spēcīgāko. Visus vārgos, sīkos dzinumus izlauž. Tas īpaši svarīgi ir tieši spēcīgi augošām šķirnēm, kam ir tendence sabiezināt krūmu. Vāji augošām nevajadzētu pārcensties ar dzinumu izlaušanu, lai pārāk nesamazinātu apgaismoto lapu virsmu un būtu vairāk barības vielu.

Jāveic arī dzinumu galotņošana, lai novērstu ziedu nobiršanu un ķekars saņemtu vairāk barības vielu. Zinot šķirni un ķekaru lielumu, jāizvērtē, cik lapas aiz ķekara jāatstāj. Šķirnēm ar vidēja lieluma ķekariem tās būtu astoņas lapas, šķirnēm, kas veido lielus ap kilogramu smagus ķekarus, atstāj vairāk lapu un galotni nokniebj. Galotni nekniebj dzinumiem bez ķekariem, tiem jāļauj augt un attīstīties nākamā gada ražai.

Foto: Dzintra Dēķena

Vīnogu stādījums jūlija sākumā.

Pēc dzinumu galotņošanas un ziedēšanas sākas strauja pazarīšu augšana. Tajās aktīvi noris dažādi aktīvi fizioloģiskie procesi un fotosintēze, bet, ja neierobežo to augšanu, sabiezinās vainags, tiek atņemtas barības vielas galvenajam dzinumam, palēninās ogu attīstība ķekaros un palielinās slimībizplatības risks. Tādēļ, kad pazarītei ir trīs līdz četras lapas, aiz otrās lapas pazarītes galotnīti nokniebj. Lai netiktu bojāts ziemojošais pumpurs, kas atrodas lapas padusītē un kam nākošā gadā vajadzētu dot ražu, pazarīti pilnībā neizlauž. Pazarīte ir tā barotāja. Ja uz pazares veidojas ziedpumpuri, tos gan izlauž. Pilnībā izlauž arī otrās paaudzes pazarītes. Šos darbus vasarā veic vairākas reizes, tādēļ pie vīnkoka jāpiestaigā regulāri.

Foto: Dzintra Dēķena

Uz pagājušā gada dzinuma saplaukuši jaunie dzinumi, kas šogad dos ražu. Redzami dubultpumpuri, no kuriem mazākais jāizlauž.



Visu dzinumu saīsināšanu veic vasaras beigās virs pēdējās stieples, lai pilnībā apturētu vīnkoka augšanu, viengadīgo dzinumu nobriešanu un veicinātu ražas ienākšanos.

Īsi pirms ogu ienākšanās veic lapu retināšanu. To īpaši ieteicams darīt vēsos, mitros rudeņos. Tādā veidā ķekariem piekļūst vairāk gaismas, samazinās ogu pūšana un paaugstinās kvalitāte. Ap ķekaru izgriež vecās lapas, atstājot kātiņu, lai nepaliktu brūce.

Šķirnēm ar lieliem, blīviem ķekariem un plānu miziņu dažkārt nepieciešama arī ķekaru retināšana, lai piebriestot ogas nebūtu ļoti saspiestas, neplaisātu un neveidotos puve.

Foto: Dzintra Dēķena

Stiprinājumu veids.

Vīnkokam augšanas laikā veidojas arī vītnes jeb ūsas. Ja dzinums ir piestiprināts pie stieplēm, tad šīm ūsām nav nozīmes un lai taupītu barības vielas, kā arī rudenī būtu vieglāk dzinumus atbrīvot no stieplēm, tās ieteicams izkniebt.

Šie ir galvenie veidošanas paņēmieni vasarā labas, kvalitatīvas un veselīgas ražas iegūšanai.